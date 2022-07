Cabral: “Voglio fare gol in rovesciata con la Fiorentina. Voglio andare al Mondiale con il Brasile”

Intervenuto ai microfoni di Tik Tok della Fiorentina, Arthur Cabral ha parlato dei temi caldi in casa viola. Ecco le sue parole:

DODÒ “Con Dodò mi trovo bene, già lo avevo conosciuto e stiamo socializzando”.

MOENA “Gli allenamenti con Italiano sono sempre molto intensi, nessun giorno facciamo di meno. L’affetto percepito dai tifosi a Moena è stato incredibile, ci incitavano dalla mattina alla sera, durante allenamenti e partite. Per me, che è stato il primo ritiro, è stato bellissimo”.

ROVESCIATA “La rovesciata è un gesto tecnico che ho nel mio repertorio. Mi è riuscita spesso quando ero a Basilea e spero di riuscire a segnare così anche con la Fiorentina”.

CONFERENCE “Siamo preparati ad affrontare qualsiasi avversario”.

IKONÉ “È un giocatore incredibile ma pure una brava persona, fa sembrare facili anche le cose difficili”.

JOVIC “Con lui parliamo in inglese. Gli ho chiesto delle sue esperienze in Spagna e Germania e cerchiamo di accordarci nei movimenti da fare in campo. È un gran giocatore, non è un caso se ha giocato nel Real Madrid. Migliorerà senza dubbio il livello della squadra”.

GOL DI NAPOLI “Il giorno del match a Napoli fu bellissimo. Dopo il mio gol mi tolsi la maglia, esultai come un matto”.

MONDIALE “Disputarlo è il sogno di qualsiasi bambino. Sto lavorando duramente per cercare di ottenere la convocazione”.