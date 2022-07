Pedullà: “Mercato Fiorentina legato a Milenkovic. Pulgar al Flamengo: ci siamo. Lo Spezia ha scelto Dragowski”

L’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà è intervenuto ai microfoni di Passione Fiorentina su Twitch per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina in chiave mercato. Ecco le sue parole:

DRAGOWSKI “Non ci sono state novità. Non ci sono contatti tra Fiorentina e Spezia. Trattativa complicata per le richieste di Dragowski. Siamo a fine luglio, quindi il mercato dei portieri non potrà andare tanto oltre. Provedel morde per andare alla Lazio. Molto probabilmente, secondo me, Dragowski andrà allo Spezia se non avrà altre opzioni. Entro fine settimana potrebbero esserci novità per chiudere il giro dei portieri con l’approdo di Provedel alla Lazio. C’è anche un discorso contrattuale, non ha un contratto lungo con la Fiorentina. Allo Spezia sono stati offerti anche altri portieri stranieri, ma i liguri vogliono Dragowski e lavorano per questo”.

TEMPI DEL MERCATO “Qui ti dovrei rispondere coinvolgendo Milenkovic. Domanda: Skriniar che ha un accordo con il Psg, quanto chiederà all’Inter per il rinnovo? Rispondo in questo modo perchè a poco meno di due settimane dall’inizio del campionato, ci sono situazioni “strane” da sistemare. È come un tamponamento a catena. La vicenda di Skriniar è troppo importante perchè condiziona tre-quattro società. L’Inter deve fare un positivo di 70: come fai a farlo? Devi accelerare, anzi doveva già essere accelerata”.

MILENKOVIC “Non c’è una deadline, però il fatto di entrare in lista UEFA fa la differenza e può fare la differenza. Io se dovessi essere il secondo di un altro, preferirei essere il primo a casa mia. A un certo punto devi mettere la parola fine e decidere. E già fine luglio è un tempo congruo. Siamo arrivati a un mese ufficiale di mercato, anche se in realtà siamo a luglio. Se l’Inter vende Skriniar il 18 agosto, che fai rimani a rimorchio? Se la Juventus chiude Paredes e un centravanti e poi decide di piazzare Rugani il 22 agosto, che fai aspetti? Il problema è che non ci sono scadenza, altrimenti le metti dentro il contratto. Quando uno rinnova per non farti fare un bagno di sangue, è un problema. Milenkovic un tempo valeva 45 milioni, ora 20 milioni. Dai 45 adesso sono 20, c’è qualcosa che non va. Già da martedì, che entriamo in agosto, potrebbero esserci novità”.

LO CELSO “Il Napoli ha due problemi a centrocampo: Zielinski e Fabian Ruiz. Mertens via, Koulibaly via, Ospina via, Insigne via, Meret non sappiamo. Hanno un sacco di problemi. Fabian Ruiz è in scadenza, se non rinnova sono in difficoltà. Zielinski ha una clausola. Lo Celso è tornato al Tottenham dopo il prestito con diritto di riscatto dal Villarreal. Gli Spurs pensano se tenerlo o darlo via con prestito con diritto di riscatto. Se dovessero darlo via in prestito con opzione, il Napoli c’è con forza. Ma c’è anche la Fiorentina. Dobbiamo aspettare, al momento Lo Celso è un esubero a fuoco lento. Se il Tottenham deciderà di darlo in prestito, ci sarà la fila”.

PULGAR “Ci siamo, hanno accelerato perchè c’è un passaggio fondamentale di mezzo come il tesseramento di Dodò. Andrà al Flamengo per una cifra intorno ai 2-3 milioni di euro”.

LUIS ALBERTO “Quando Monchi e Lopetegui si metteranno d’accordo sulla convergenza tra il troppo costoso e la necessità che la società gli faccia un regalo, si potrà andare avanti. Per 23-25 milioni lo porti via alla Lazio, c’è sempre quel discorso legato al 30% della vendita da dare al Liverpool. La Lazio tiene alta la richiesta, più tendente ai 25 che ai 20 milioni, proprio per questo motivo. Vediamo se dopo l’operazione Koundé al Barcellona, il Siviglia si muoverà in questo senso. Oggi, 29 luglio, non c’è una trattativa”.

ESUBERI “Kouamé dobbiamo metterlo nel terzo dei pulmini degli esuberi. Dovremo capire Nastasic, Terzic e la situazione Kokorin. Prima di un’entrata ci dovranno essere anche delle uscite”.

ZURKOWSKI “Non so di interesse del Bologna. Se Zurkowski dovesse finire sul mercato, una fiches la darei sempre all’Empoli”.

BELOTTI “Magari sta aspettando qualche proposta dall’Italia. La Fiorentina non c’è mai stata. Aspettava il Milan, è stato proposto all’Inter. Magari potrebbe aspettare qualche proposta come la Roma, magari dopo l’eventuale di Shomurodov”.