Gazzetta dello Sport, Inter-Milenkovic: tutto fermo. Ipotesi nerazzurra solo in caso di addio di Skriniar

Tutto fermo per Nikola Milenkovic all’Inter. Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport anche ieri l’Inter non ha registrato movimenti particolari per Skriniar, né da Psg né da Chelsea. E di conseguenza, nessuno da Appiano muove un passo in direzione Fiorentina per Milenkovic, che in nerazzurro potrebbe sbarcare solo in caso di addio dello slovacco.