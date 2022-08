Nazione, colpo mezzala, presto nuovo incontro per Bajrami. Barak l’alternativa, servono 18 milioni 

Giorni di attesa anche per il mercato, che si avvia verso la fase più calda. E la Fiorentina è in attesa di piazzare almeno un colpo. Presto un nuovo summit per valutare la possibilità di arrivare a Bajrami , per il quale l’Empoli ha chiesto 10 milioni, la Fiorentina potrebbe inserire Zurkowski o Maleh. L’alternativa è Barak, per il quale il Verona non fa sconti chiede 18 milioni. Infine Kocku. Lo scrive La Nazione.

