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Notizie Barak Fiorentina

Barak saluta Commisso: "L'amore che hai dato al popolo viola e alla mia famiglia rimane per sempre"

17 gennaio 2026 09:40

Barak si sblocca e regala tre punti salvezza alla Samp: "Segnare a Marassi una gioia bellissima"

27 dicembre 2025 21:24

Donati su Barak: "Ha la mia stima ma non significa che deve giocare: deve fare la differenza a prescindere"

16 ottobre 2025 20:55

Barak non ci sta: "Sembriamo dei perdenti, il rigore l'ho calciato malissimo, non ci siamo proprio"

21 settembre 2025 15:24

Disastro Barak in serie B, sbaglia un rigore, la Sampdoria perde e rimane ultima con zero punti

20 settembre 2025 20:00

Barak: "Potevo rimanere a Firenze, prendere i soldi e vivere sereno. Samp grande opportunità per me"

11 settembre 2025 09:44

Moretto rivela: "La Fiorentina aveva bloccato Frendrup prima di andare su Nicolussi Caviglia"

29 agosto 2025 16:33

Nazione: "Rispunta il Verona su Barak dopo l'infortunio di Suslov"

20 agosto 2025 09:33

Gazzetta: "Non solo Verona, spunta il Cagliari per Barak: è fuori dai piani viola"

13 agosto 2025 11:30

Dalla Repubblica Ceca riportano: "Il Cagliari spinge per Barak, i sardi lo vogliono in prestito dalla Fiorentina"

12 agosto 2025 18:21

Da Verona riportano: "Barak potrebbe tornare agli scaligeri dopo essere diventato un esubero alla Fiorentina"

09 agosto 2025 14:59

Nazione: “Da Barak a Sottil passando per Ikoné per ora zero offerte: probabile cessione in prestito”

04 agosto 2025 08:40

Corriere dello Sport: "Barak in uscita, c'è il Verona. Probabile rescissione per Brekalo"

31 luglio 2025 09:27

TMW è sicuro: “Offerta del Flamengo di 15 milioni accettata dalla Fiorentina ma Beltran non è convinto”

30 luglio 2025 16:29

Nazione svela: "Barak in uscita dalla Fiorentina, può tornare all'Hellas Verona"

30 luglio 2025 11:47

Nazione: “Cagliari e Verona su Barak. Il Pisa spinge per Nzola. Diversi sondaggi per Ikoné”

29 luglio 2025 09:13

La squadra a Grosseto per l'amichevole. Barak fuori dal progetto, continua ad allenarsi al Viola Park

24 luglio 2025 19:12

Nazione: "Barak spera di restare alla Fiorentina ma si è allenato solo a parte, Beltran può partire"

20 luglio 2025 11:34

Pedullà: "Per il centrocampista la Fiorentina può spendere più di 18 milioni. Barak può restare"

15 luglio 2025 16:34

Barak: "Pioli mi voleva al Milan, penso di non essere fuori dai suoi piani. Voglio vincere con la Fiorentina"

14 luglio 2025 15:30

Da Cagliari sicuri: "Barak obiettivo di mercato dei rossoblu, sarà la volta buona?"

02 luglio 2025 22:57

Barak si allena con la tuta della Fiorentina, obiettivo convincere Pioli nel ritiro al Viola Park

16 giugno 2025 19:50

Yerri Mina scherza sui social con il suo ex compagno Barak: "Verrai al prossimo mercato?"

10 aprile 2025 17:00

Anche Barak ricorda Joe Barone sulle storie di Instagram: "Non ti dimenticherò mai"

18 marzo 2025 16:25

Stop ai prestiti all'estero, la Fiorentina ha già prestato Infantino, Sabiri, Nzola, Barak, Brekalo e Amrabat

20 gennaio 2025 18:51

Barak lascia la Fiorentina e De Gea gli augura il meglio con un commento sui social

10 settembre 2024 19:30

Bocci: "Barak non è mai stato quello di Verona, rimane solo il gol a Basilea"

07 settembre 2024 18:20

È ufficiale, Barak saluta la Fiorentina e va in Turchia: il centrocampista ha firmato con il Kasimpasa

07 settembre 2024 15:49

TMW, Barak al Kasimpasa in prestito con diritto per 6 milioni. Riscatto di Brekalo fissato a 3 milioni

06 settembre 2024 15:30

TMW: "Brekalo e Barak hanno svolto le visite mediche con il Kasimpasa, lasciano la Fiorentina in prestito"

06 settembre 2024 12:08

Dal Belgio: Barak voleva l'Anderlecht, proposto prestito con opzione. Ma la Fiorentina ha scelto il Kasimpasa

05 settembre 2024 09:28

Sentite La Nazione: “La Fiorentina 2 fatta di riserve e di esuberi vale 80 milioni”

05 settembre 2024 09:25

La lista UEFA parla chiaro: Barak, Brekalo, Sabiri e Christensen sono ai margini, verranno ceduti 

05 settembre 2024 09:23

Barak, Brekalo, Sabiri e Christensen fuori dalla lista UEFA della Fiorentina. Per loro si cercano sistemazioni

04 settembre 2024 19:24

Dal Belgio: "L'Anderlecht aveva fatto un offerta per Barak della Fiorentina, era un prestito con diritto"

04 settembre 2024 12:42

Di Marzio: "Non solo Brekalo e Barak, anche Sabiri pronto a lasciare Firenze in queste ore"

03 settembre 2024 22:09

La parabola discendente di Barak: da potenziale crack a Verona al fantasma di oggi in viola

01 settembre 2024 13:41

Di Marzio rivela: "Barak potrebbe lasciare la Fiorentina, c'è l'inserimento del Cagliari"

30 agosto 2024 15:14

Nazione: "Il Cagliari offre Prati alla Fiorentina, possibile lo scambio di prestiti con Barak"

26 agosto 2024 09:19

La Nazione: "Il mercato in uscita della Fiorentina non è ancora chiuso. Da Brekalo e Barak al misterioso Infantino"

25 agosto 2024 11:00

Formazione Fiorentina contro il Bolton: Biraghi braccetto, Barak in mezzo, Ikonè tutta fascia

26 luglio 2024 19:33

Barak a Sportmediaset: "Palladino mi ha chiamato subito, la sua preparazione ci renderà pronti per la stagione"

24 luglio 2024 13:53

Barak: "Io mi sento bene, contento di ricominciare, con Palladino preparazione dura"

22 luglio 2024 22:25

Palladino vuole far giocare Barak nei due di centrocampo, lo vede come centrale e non come trequartista

22 luglio 2024 12:36

Barak, una gemma nascosta per la Fiorentina: la sua duttilità lo rende indispensabile per Palladino

19 luglio 2024 10:46

Palladino vuole tenere Barak a Firenze ma con un nuovo ruolo: il centrocampista centrale

06 luglio 2024 10:14

Barak demolito in patria, Poborsky: "Troppo lento, non è adatto per giocare all'Europeo"

27 giugno 2024 13:06

Euro2024, per Milenkovic e Barak Europeo amaro, Serbia e Repubblica Ceca subito fuori

26 giugno 2024 23:37

Barak nella storia degli Europei, si aggiudica il cartellino rosso più veloce di sempre

26 giugno 2024 22:25

Velasquez: "Barak è fortissimo, può essere sia mezzala che un 10, la sua qualità è superiore e sa fare tutto durante la partita"

24 giugno 2024 18:32

Ct della Rep. Ceca spiega: "Barak? Aveva la febbre, non volevamo rischiare. Sarà pronto per la prossima"

23 giugno 2024 16:52

L'Europeo di Barak stenta a decollare: partirà in panchina in Georgia-Repubblica Ceca, sfida da dentro o fuori

22 giugno 2024 14:31

Nazione: "Barak inserito nella lista degli incedibili, per Palladino può essere una pedina fondamentale"

22 giugno 2024 10:02

TMW: "Castrovilli e Bonaventura verso l'addio alla Fiorentina. Barak resta se non arrivano grandi offerte"

21 giugno 2024 13:38

Corriere dello Sport: "Fiorentina, 4 cessioni per 30 milioni. Ikoné, Nzola, Barak e Kouamé sul mercato"

16 giugno 2024 12:32

Dalla Sardegna, Barak ad un passo dal Cagliari a gennaio. Nuovo tentativo? Fiorentina apre alla cessione

14 giugno 2024 18:40

Ds Cagliari: "Barak è fuori dal nostro budget. Mina? Abbiamo esercitato l'opzione, vuole rimanere"

13 giugno 2024 14:45

Barak: "I giorni dopo Atene i peggiori della mia carriera, a Firenze sto bene e ho due anni di contratto"

12 giugno 2024 13:03

Fiorentina, incognita nazionali: il nuovo corso di Palladino partirà senza di loro

10 giugno 2024 22:09

Barak rientra tra i convocati della Repubblica Ceca: il centrocampista della Fiorentina giocherà gli Europei

28 maggio 2024 15:42

Italiano prova Barak trequartista nella rifinitura ad Atene. Ci sono anche Kouamè, Belotti e Nico Gonzalez

28 maggio 2024 12:13

Barak: "Complimenti a tutti per questi tre anni, adesso vogliamo mettere il punto esclamativo"

23 maggio 2024 23:44

Gazzetta, sarà rivoluzione nel centrocampo della Fiorentina. Arthur e Castrovilli via, Barak ha mercato. Jack in bilico

16 maggio 2024 08:50

Tudor ha messo gli occhi su Barak e lo vuole portare alla Lazio: la Fiorentina chiede 10 milioni di euro

19 aprile 2024 12:15

L'addio di Felipe Anderson avvicina Barak alla Lazio: ai biancocelesti piace molto il trequartista viola

16 aprile 2024 13:59

Grygera avverte: "Fiorentina favorita, ma il Plzen è una buona squadra e non sarà facile vincere"

11 aprile 2024 13:47

Barak: "Io non sono partito bene perchè ho avuto dei problemi. Vogliamo fare come l'anno scorso"

10 aprile 2024 19:37

La Lazio si prepara per la rivoluzione estiva: tra le idee di Tudor c'è anche Barak, in uscita dalla Fiorentina

09 aprile 2024 13:51

Dal Viola Park, Nico e Barak si allenano a parte, solo domani in gruppo. L'argentino se sta bene sarà titolare

28 marzo 2024 19:11

La Nazione scrive: "Beltrán in crescita dopo l'ambientamento e Barak sta tornando ai suoi livelli"

28 marzo 2024 11:02

Barak: "A Gennaio vicino al Napoli, ma sono molto felice di essere rimasto"

25 marzo 2024 23:16

Barak punta il Milan: potrebbe essere titolare dopo la sosta nel big match prepasquale

24 marzo 2024 18:36

La Repubblica, Kouamè, Dodò e Barak provano il rilancio dopo gli stop. Stagione della Fiorentina entra nel vivo

24 marzo 2024 18:02

Contro il Milan chance per Barak, Bonaventura fuori per squalifica. Nico avrà solo un allenamento 

23 marzo 2024 09:53

Barak subito a segno al rientro in nazionale, punizione decisiva contro la Norvegia

22 marzo 2024 21:48

Sono 6 i convocati viola con le loro nazionali: grande ritorno di Barak e Mascherano richiama Beltrán

18 marzo 2024 22:49

TMW, Barak primo ad accorgersi del malore di Barone. Anche lui ha raggiunto il San Raffaele

17 marzo 2024 19:13

Dopo la Fiorentina, Barak riconquista anche la Nazionale: è tra i convocati della Repubblica Ceca

15 marzo 2024 15:15

Corriere dello Sport: “È la Barak League, un pareggino per andare avanti. Quanti brividi nel finale”

15 marzo 2024 09:54

Pradè: "Barak si conferma il nostro uomo di coppe. Oggi siamo più sereni per avere la rosa al completo"

14 marzo 2024 21:34

Nzola e Barak pronti a riprendersi la scena in Europa dopo le tante voci di cessione

13 marzo 2024 11:52

Ferrara: "Barak come Mr. Wolf, risolve i problemi. Il gesto di Ranieri a Jack? Lo si invita a volare basso"

09 marzo 2024 13:25

Italiano dopo la Conference ritrova Nzola e Barak: la Fiorentina ha due armi in più 

09 marzo 2024 09:47

La carica di Barak sui social dopo il gol contro il Maccabi: "Non mollare mai, sempre credere in sé stessi"

08 marzo 2024 15:02

Gazzetta: “Fiorentina lenta, poche le idee. Barak? Gioca poco ma incide: 7 le reti in Europa”

08 marzo 2024 09:02

Barak: "Sono felice per il risultato, ma al ritorno dobbiamo partire come se fossimo in svantaggio"

08 marzo 2024 00:27

Barak al posto di Maxime Lopez, oggi Italiano potrebbe confermare il 4-1-4-1

07 marzo 2024 09:58

Situazione Barak: trattenuto nel mercato di gennaio ma gioca pochissimo dall'inizio dell'anno

20 febbraio 2024 11:22

Parisi, Lopez e Barak sono giocatori smarriti che vogliono essere rispolverati da Italiano 

17 febbraio 2024 09:55

DS Cagliari: "Avevamo l'accordo con Barak ma poi la Fiorentina non ha chiuso per Gudmundsson"

08 febbraio 2024 19:27

La Fiorentina blocca Barak? Di Marzio annuncia: "È fatta per Gaetano al Cagliari"

01 febbraio 2024 12:41

Di Marzio:"Per Barak al Cagliari si attende il via libera della Fiorentina"

01 febbraio 2024 11:02

Di Marzio annuncia: "Tutto fatto per il prestito di Barak al Cagliari, manca solo l'ok della Fiorentina"

31 gennaio 2024 11:36

Barak ha accettato di andare in prestito al Cagliari. La Fiorentina lo cederà dopo l'acquisto dell'esterno

30 gennaio 2024 21:39

Sky Sport annuncia: "Il Cagliari non vuole solo Mina dalla Fiorentina. Può arrivare anche Barak"

30 gennaio 2024 18:48

Simeone a Firenze per le strade del centro con Barak e Faraoni. Tempo libero tra ex compagni

29 gennaio 2024 18:48

Calciomercato.com: "Possibile idea Barak per il centrocampo della Juventus"

26 gennaio 2024 18:38

Il Napoli si dimentica di Barak? De Laurentiis prende Dendoncker in prestito con riscatto a 10 milioni

23 gennaio 2024 19:09

Pedullà: "Napoli non accetta condizioni della Fiorentina per Barak. Ci sarebbe poco tempo per sostituirlo"

21 gennaio 2024 18:19

Corriere dello Sport, Barak-Napoli trattativa arenata. Italiano ha detto no alla sua cessione 

20 gennaio 2024 09:55

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