Notizie Barak Fiorentina

Barak saluta Commisso: "L'amore che hai dato al popolo viola e alla mia famiglia rimane per sempre"
17 gennaio 2026 09:40
Barak si sblocca e regala tre punti salvezza alla Samp: "Segnare a Marassi una gioia bellissima"
27 dicembre 2025 21:24
Donati su Barak: "Ha la mia stima ma non significa che deve giocare: deve fare la differenza a prescindere"
16 ottobre 2025 20:55
Barak non ci sta: "Sembriamo dei perdenti, il rigore l'ho calciato malissimo, non ci siamo proprio"
21 settembre 2025 15:24
Disastro Barak in serie B, sbaglia un rigore, la Sampdoria perde e rimane ultima con zero punti
20 settembre 2025 20:00
Barak: "Potevo rimanere a Firenze, prendere i soldi e vivere sereno. Samp grande opportunità per me"
11 settembre 2025 09:44
Moretto rivela: "La Fiorentina aveva bloccato Frendrup prima di andare su Nicolussi Caviglia"
29 agosto 2025 16:33
Nazione: "Rispunta il Verona su Barak dopo l'infortunio di Suslov"
20 agosto 2025 09:33
Gazzetta: "Non solo Verona, spunta il Cagliari per Barak: è fuori dai piani viola"
13 agosto 2025 11:30
Dalla Repubblica Ceca riportano: "Il Cagliari spinge per Barak, i sardi lo vogliono in prestito dalla Fiorentina"
12 agosto 2025 18:21
Da Verona riportano: "Barak potrebbe tornare agli scaligeri dopo essere diventato un esubero alla Fiorentina"
09 agosto 2025 14:59
Nazione: “Da Barak a Sottil passando per Ikoné per ora zero offerte: probabile cessione in prestito”
04 agosto 2025 08:40
Corriere dello Sport: "Barak in uscita, c'è il Verona. Probabile rescissione per Brekalo"
31 luglio 2025 09:27
TMW è sicuro: “Offerta del Flamengo di 15 milioni accettata dalla Fiorentina ma Beltran non è convinto”
30 luglio 2025 16:29
Nazione svela: "Barak in uscita dalla Fiorentina, può tornare all'Hellas Verona"
30 luglio 2025 11:47
Nazione: “Cagliari e Verona su Barak. Il Pisa spinge per Nzola. Diversi sondaggi per Ikoné”
29 luglio 2025 09:13
La squadra a Grosseto per l'amichevole. Barak fuori dal progetto, continua ad allenarsi al Viola Park
24 luglio 2025 19:12
Nazione: "Barak spera di restare alla Fiorentina ma si è allenato solo a parte, Beltran può partire"
20 luglio 2025 11:34
Pedullà: "Per il centrocampista la Fiorentina può spendere più di 18 milioni. Barak può restare"
15 luglio 2025 16:34
Barak: "Pioli mi voleva al Milan, penso di non essere fuori dai suoi piani. Voglio vincere con la Fiorentina"
14 luglio 2025 15:30
Da Cagliari sicuri: "Barak obiettivo di mercato dei rossoblu, sarà la volta buona?"
02 luglio 2025 22:57
Barak si allena con la tuta della Fiorentina, obiettivo convincere Pioli nel ritiro al Viola Park
16 giugno 2025 19:50
Yerri Mina scherza sui social con il suo ex compagno Barak: "Verrai al prossimo mercato?"
10 aprile 2025 17:00
Anche Barak ricorda Joe Barone sulle storie di Instagram: "Non ti dimenticherò mai"
18 marzo 2025 16:25
Stop ai prestiti all'estero, la Fiorentina ha già prestato Infantino, Sabiri, Nzola, Barak, Brekalo e Amrabat
20 gennaio 2025 18:51
Barak lascia la Fiorentina e De Gea gli augura il meglio con un commento sui social
10 settembre 2024 19:30
Bocci: "Barak non è mai stato quello di Verona, rimane solo il gol a Basilea"
07 settembre 2024 18:20
È ufficiale, Barak saluta la Fiorentina e va in Turchia: il centrocampista ha firmato con il Kasimpasa
07 settembre 2024 15:49
TMW, Barak al Kasimpasa in prestito con diritto per 6 milioni. Riscatto di Brekalo fissato a 3 milioni
06 settembre 2024 15:30
TMW: "Brekalo e Barak hanno svolto le visite mediche con il Kasimpasa, lasciano la Fiorentina in prestito"
06 settembre 2024 12:08
Dal Belgio: Barak voleva l'Anderlecht, proposto prestito con opzione. Ma la Fiorentina ha scelto il Kasimpasa
05 settembre 2024 09:28
Sentite La Nazione: “La Fiorentina 2 fatta di riserve e di esuberi vale 80 milioni”
05 settembre 2024 09:25
La lista UEFA parla chiaro: Barak, Brekalo, Sabiri e Christensen sono ai margini, verranno ceduti
05 settembre 2024 09:23
Barak, Brekalo, Sabiri e Christensen fuori dalla lista UEFA della Fiorentina. Per loro si cercano sistemazioni
04 settembre 2024 19:24
Dal Belgio: "L'Anderlecht aveva fatto un offerta per Barak della Fiorentina, era un prestito con diritto"
04 settembre 2024 12:42
Di Marzio: "Non solo Brekalo e Barak, anche Sabiri pronto a lasciare Firenze in queste ore"
03 settembre 2024 22:09
La parabola discendente di Barak: da potenziale crack a Verona al fantasma di oggi in viola
01 settembre 2024 13:41
Di Marzio rivela: "Barak potrebbe lasciare la Fiorentina, c'è l'inserimento del Cagliari"
30 agosto 2024 15:14
Nazione: "Il Cagliari offre Prati alla Fiorentina, possibile lo scambio di prestiti con Barak"
26 agosto 2024 09:19
La Nazione: "Il mercato in uscita della Fiorentina non è ancora chiuso. Da Brekalo e Barak al misterioso Infantino"
25 agosto 2024 11:00
Formazione Fiorentina contro il Bolton: Biraghi braccetto, Barak in mezzo, Ikonè tutta fascia
26 luglio 2024 19:33
Barak a Sportmediaset: "Palladino mi ha chiamato subito, la sua preparazione ci renderà pronti per la stagione"
24 luglio 2024 13:53
Barak: "Io mi sento bene, contento di ricominciare, con Palladino preparazione dura"
22 luglio 2024 22:25
Palladino vuole far giocare Barak nei due di centrocampo, lo vede come centrale e non come trequartista
22 luglio 2024 12:36
Barak, una gemma nascosta per la Fiorentina: la sua duttilità lo rende indispensabile per Palladino
19 luglio 2024 10:46
Palladino vuole tenere Barak a Firenze ma con un nuovo ruolo: il centrocampista centrale
06 luglio 2024 10:14
Barak demolito in patria, Poborsky: "Troppo lento, non è adatto per giocare all'Europeo"
27 giugno 2024 13:06
Euro2024, per Milenkovic e Barak Europeo amaro, Serbia e Repubblica Ceca subito fuori
26 giugno 2024 23:37
Barak nella storia degli Europei, si aggiudica il cartellino rosso più veloce di sempre
26 giugno 2024 22:25
Velasquez: "Barak è fortissimo, può essere sia mezzala che un 10, la sua qualità è superiore e sa fare tutto durante la partita"
24 giugno 2024 18:32
Ct della Rep. Ceca spiega: "Barak? Aveva la febbre, non volevamo rischiare. Sarà pronto per la prossima"
23 giugno 2024 16:52
L'Europeo di Barak stenta a decollare: partirà in panchina in Georgia-Repubblica Ceca, sfida da dentro o fuori
22 giugno 2024 14:31
Nazione: "Barak inserito nella lista degli incedibili, per Palladino può essere una pedina fondamentale"
22 giugno 2024 10:02
TMW: "Castrovilli e Bonaventura verso l'addio alla Fiorentina. Barak resta se non arrivano grandi offerte"
21 giugno 2024 13:38
Corriere dello Sport: "Fiorentina, 4 cessioni per 30 milioni. Ikoné, Nzola, Barak e Kouamé sul mercato"
16 giugno 2024 12:32
Dalla Sardegna, Barak ad un passo dal Cagliari a gennaio. Nuovo tentativo? Fiorentina apre alla cessione
14 giugno 2024 18:40
Ds Cagliari: "Barak è fuori dal nostro budget. Mina? Abbiamo esercitato l'opzione, vuole rimanere"
13 giugno 2024 14:45
Barak: "I giorni dopo Atene i peggiori della mia carriera, a Firenze sto bene e ho due anni di contratto"
12 giugno 2024 13:03
Fiorentina, incognita nazionali: il nuovo corso di Palladino partirà senza di loro
10 giugno 2024 22:09
Barak rientra tra i convocati della Repubblica Ceca: il centrocampista della Fiorentina giocherà gli Europei
28 maggio 2024 15:42
Italiano prova Barak trequartista nella rifinitura ad Atene. Ci sono anche Kouamè, Belotti e Nico Gonzalez
28 maggio 2024 12:13
Barak: "Complimenti a tutti per questi tre anni, adesso vogliamo mettere il punto esclamativo"
23 maggio 2024 23:44
Gazzetta, sarà rivoluzione nel centrocampo della Fiorentina. Arthur e Castrovilli via, Barak ha mercato. Jack in bilico
16 maggio 2024 08:50
Tudor ha messo gli occhi su Barak e lo vuole portare alla Lazio: la Fiorentina chiede 10 milioni di euro
19 aprile 2024 12:15
L'addio di Felipe Anderson avvicina Barak alla Lazio: ai biancocelesti piace molto il trequartista viola
16 aprile 2024 13:59
Grygera avverte: "Fiorentina favorita, ma il Plzen è una buona squadra e non sarà facile vincere"
11 aprile 2024 13:47
Barak: "Io non sono partito bene perchè ho avuto dei problemi. Vogliamo fare come l'anno scorso"
10 aprile 2024 19:37
La Lazio si prepara per la rivoluzione estiva: tra le idee di Tudor c'è anche Barak, in uscita dalla Fiorentina
09 aprile 2024 13:51
Dal Viola Park, Nico e Barak si allenano a parte, solo domani in gruppo. L'argentino se sta bene sarà titolare
28 marzo 2024 19:11
La Nazione scrive: "Beltrán in crescita dopo l'ambientamento e Barak sta tornando ai suoi livelli"
28 marzo 2024 11:02
Barak: "A Gennaio vicino al Napoli, ma sono molto felice di essere rimasto"
25 marzo 2024 23:16
Barak punta il Milan: potrebbe essere titolare dopo la sosta nel big match prepasquale
24 marzo 2024 18:36
La Repubblica, Kouamè, Dodò e Barak provano il rilancio dopo gli stop. Stagione della Fiorentina entra nel vivo
24 marzo 2024 18:02
Contro il Milan chance per Barak, Bonaventura fuori per squalifica. Nico avrà solo un allenamento
23 marzo 2024 09:53
Barak subito a segno al rientro in nazionale, punizione decisiva contro la Norvegia
22 marzo 2024 21:48
Sono 6 i convocati viola con le loro nazionali: grande ritorno di Barak e Mascherano richiama Beltrán
18 marzo 2024 22:49
TMW, Barak primo ad accorgersi del malore di Barone. Anche lui ha raggiunto il San Raffaele
17 marzo 2024 19:13
Dopo la Fiorentina, Barak riconquista anche la Nazionale: è tra i convocati della Repubblica Ceca
15 marzo 2024 15:15
Corriere dello Sport: “È la Barak League, un pareggino per andare avanti. Quanti brividi nel finale”
15 marzo 2024 09:54
Pradè: "Barak si conferma il nostro uomo di coppe. Oggi siamo più sereni per avere la rosa al completo"
14 marzo 2024 21:34
Nzola e Barak pronti a riprendersi la scena in Europa dopo le tante voci di cessione
13 marzo 2024 11:52
Ferrara: "Barak come Mr. Wolf, risolve i problemi. Il gesto di Ranieri a Jack? Lo si invita a volare basso"
09 marzo 2024 13:25
Italiano dopo la Conference ritrova Nzola e Barak: la Fiorentina ha due armi in più
09 marzo 2024 09:47
La carica di Barak sui social dopo il gol contro il Maccabi: "Non mollare mai, sempre credere in sé stessi"
08 marzo 2024 15:02
Gazzetta: “Fiorentina lenta, poche le idee. Barak? Gioca poco ma incide: 7 le reti in Europa”
08 marzo 2024 09:02
Barak: "Sono felice per il risultato, ma al ritorno dobbiamo partire come se fossimo in svantaggio"
08 marzo 2024 00:27
Barak al posto di Maxime Lopez, oggi Italiano potrebbe confermare il 4-1-4-1
07 marzo 2024 09:58
Situazione Barak: trattenuto nel mercato di gennaio ma gioca pochissimo dall'inizio dell'anno
20 febbraio 2024 11:22
Parisi, Lopez e Barak sono giocatori smarriti che vogliono essere rispolverati da Italiano
17 febbraio 2024 09:55
DS Cagliari: "Avevamo l'accordo con Barak ma poi la Fiorentina non ha chiuso per Gudmundsson"
08 febbraio 2024 19:27
La Fiorentina blocca Barak? Di Marzio annuncia: "È fatta per Gaetano al Cagliari"
01 febbraio 2024 12:41
Di Marzio:"Per Barak al Cagliari si attende il via libera della Fiorentina"
01 febbraio 2024 11:02
Di Marzio annuncia: "Tutto fatto per il prestito di Barak al Cagliari, manca solo l'ok della Fiorentina"
31 gennaio 2024 11:36
Barak ha accettato di andare in prestito al Cagliari. La Fiorentina lo cederà dopo l'acquisto dell'esterno
30 gennaio 2024 21:39
Sky Sport annuncia: "Il Cagliari non vuole solo Mina dalla Fiorentina. Può arrivare anche Barak"
30 gennaio 2024 18:48
Simeone a Firenze per le strade del centro con Barak e Faraoni. Tempo libero tra ex compagni
29 gennaio 2024 18:48
Calciomercato.com: "Possibile idea Barak per il centrocampo della Juventus"
26 gennaio 2024 18:38
Il Napoli si dimentica di Barak? De Laurentiis prende Dendoncker in prestito con riscatto a 10 milioni
23 gennaio 2024 19:09
Pedullà: "Napoli non accetta condizioni della Fiorentina per Barak. Ci sarebbe poco tempo per sostituirlo"
21 gennaio 2024 18:19
Corriere dello Sport, Barak-Napoli trattativa arenata. Italiano ha detto no alla sua cessione
20 gennaio 2024 09:55
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