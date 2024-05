Barak: “Complimenti a tutti per questi tre anni, adesso vogliamo mettere il punto esclamativo”

Il centrocampista della Fiorentina Antonin Barak ha parlato così a fine partita ai canali ufficiali della società:

“Complimenti a tutti per questi 3 anni, l’Europa è un traguardo fondamentale per tutti, ti fa crescere tantissimo. Sapevamo che il Cagliari mette tutto in campo ed avrebbe giocato senza l’ansia del risultato. Abbiamo rischiato ma volevamo chiuderla oggi senza arrivare all’ultima partita e questo gol nel finale valorizza ancora di più il nostro campionato. Abbiamo il sogno di vincere la Conference dopo le finali perse lo scorso anno, tutti abbiamo lavorato tanto, la Fiorentina sta crescendo e vogliamo mettere il punto esclamativo a questa stagione”

Sarri a Sportitalia: “Non mi sono proposto alla Fiorentina. io non mi propongo a nessuno”