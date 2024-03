Ferrara: “Barak come Mr. Wolf, risolve i problemi. Il gesto di Ranieri a Jack? Lo si invita a volare basso”

Il giornalista Benedetto Ferrara, nell’edizione odierna de La Nazione, si è soffermato su vari aspetti che si sono posti in evidenza durante la trasferta di Budapest, dove la Fiorentina è riuscita a risolvere una partita diventata fin troppo complicata. Analizza il caso Barak, il centrocampista ceco ed autore del gol vittoria al 90+5, del quale scrive: “Ricorda molto Hervey Keitel in Pulp fiction. “Sono mister Wolf e risolvo problemi”. Già. Il bravo Antonin risolve problemi a livello europeo. Lo aveva fatto all’ultimo respiro contro il Basilea, lo ha rifatto giovedì sera contro gli israeliani”. Non manca il commento a quanto visto in campo fra Ranieri e Bonaventura, un episodio da campo, ma di cui si è parlato molto nel post Maccabi Haifa: “Premesso che l’adrenalina e la foga agonistica può spedirti oltre le righe e quindi la questione va relativizzata, è difficile non invitare il ragazzo a un anglofilo ‘fly down'”. Un episodio che già visto, poiché il difensore aveva assunto un atteggiamento simile nei confronti dell’esterno francese, Ikoné. Non mancano gli apprezzamenti nei confronti del centravanti angolano, anche lui autore di un gol e di un assist per Beltran: “Umiltà, parola magica. Vedi Nzola: la cronista bordo campo insiste nel chiedergli se il suo gol è una risposta alle critiche e lui non si scompone ricordando che le critiche fanno parte del gioco e che lui pensa solo a lavorare per migliorarsi. Un ottimo esempio”.

