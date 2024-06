Euro2024, per Milenkovic e Barak Europeo amaro, Serbia e Repubblica Ceca subito fuori

Con la sconfitta per 2-1 con la Turchia complice la clamorosa quanto affrettata espulsione di Barak al 20mo del primo tempo anche la Repubblica Ceca saluta EURO2024. In questo modo entrambi i calciatori della Fiorentina impegnati in Germania sono stati eliminati e possono iniziare il loro periodo di vacanza prima di unirsi al resto del gruppo nel ritiro in programma al Viola Park.

Barak nella storia degli Europei, si aggiudica il cartellino rosso più veloce di sempre