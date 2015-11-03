Labaro Viola

Notizie Euro 2024 Fiorentina

Borja Valero: "In Spagna non solo Yamal, io stesso se fossi cresciuto in Italia non sarei mai arrivato in A"

12 luglio 2024 23:19

Euro 2024: L'Inghilterra è in finale, una rasoiata di Watkins allo scadere condanna l'Olanda

10 luglio 2024 23:09

Euro2024: La Spagna è in finale con le magie di Yamal e Dani Olmo, altra delusione per Deschamps

09 luglio 2024 23:13

Euro 2024: l'Olanda elimina Montella e vola in semifinale dove affronterà l'Inghilterra

06 luglio 2024 23:35

Pizarro si congratula con Montella per gli Europei e pubblica una foto con la maglia della Fiorentina

03 luglio 2024 17:53

EURO 2024: La Turchia supera l'Austria, l'aeroplanino vola ai quarti, sfiderà l'Olanda

02 luglio 2024 23:23

Corvino furioso con Spalletti: "Conte con gente che giocava al contrario fece vedere cose diverse"

02 luglio 2024 22:29

Caressa duro: "Mai visto una roba del genere in 18 anni che commento la Nazionale"

30 giugno 2024 00:05

Spalletti, fiumi di parole su quel che è stato, ma il futuro è adesso, ha senso ripartire da lui?

29 giugno 2024 23:07

Euro2024, per Milenkovic e Barak Europeo amaro, Serbia e Repubblica Ceca subito fuori

26 giugno 2024 23:37

Barak nella storia degli Europei, si aggiudica il cartellino rosso più veloce di sempre

26 giugno 2024 22:25

Delusione Serbia, esce al primo turno. Vlahovic un fantasma, Milenkovic sempre all'altezza

25 giugno 2024 23:22

Zaccagni: "Il gol alla Del Piero? Ale fonte d'ispirazione, avevo il suo poster in camera"

24 giugno 2024 23:56

Jorginho: "Preso gol evitabile ma con orgoglio e organizzazione abbiamo recuperato"

24 giugno 2024 23:43

Spalletti: "Oggi limiti nello sviluppo, errori evitabili in costruzione ma risultato meritato"

24 giugno 2024 23:32

La sicurezza dell'Europeo non fa entrare Montella allo stadio, il tecnico della Turchia non è stato riconosciuto

23 giugno 2024 00:17

La formazione dell'Italia contro la Spagna: Spalletti conferma la stessa squadra che ha battuto l'Albania

20 giugno 2024 20:08

La Serbia sta minacciando di abbandonare Euro 2024: non sono piaciuti gli insulti: "Uccidi i serbi"

20 giugno 2024 13:51

Marrazzo (Partito Gay LGBT): "In Nazionale uno o due omosessuali non dichiarati"

17 giugno 2024 22:58

L'agente di Kvaratskhelia dichiara: "Conte una certezza, ma vogliamo andarcene da Napoli"

16 giugno 2024 23:28

La UEFA minaccia di escludere la Spagna da tutte le competizioni internazionali!

26 aprile 2024 22:44

Sorteggio terribile per l'Italia ad Euro 2024. Azzurri nel girone con Spagna, Croazia ed Albania

02 dicembre 2023 19:05

Adesso è ufficiale, l'Italia sarà in quarta e ultima fascia per l'Europeo. Girone di ferro? Non è detto, le possibilità

22 novembre 2023 08:55

L'arbitro non vede un rigore netto per l'Ucraina e manda l'Italia agli Europei. È 0-0 in Germinia

20 novembre 2023 22:46

Archivio

Esplora l'archivio di Euro 2024

Sett. 28 Sett. 27 Sett. 26 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 17
Sett. 48 Sett. 47