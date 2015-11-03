Notizie Euro 2024 Fiorentina

Borja Valero: "In Spagna non solo Yamal, io stesso se fossi cresciuto in Italia non sarei mai arrivato in A"
12 luglio 2024 23:19
Euro 2024: L'Inghilterra è in finale, una rasoiata di Watkins allo scadere condanna l'Olanda
10 luglio 2024 23:09
Euro2024: La Spagna è in finale con le magie di Yamal e Dani Olmo, altra delusione per Deschamps
09 luglio 2024 23:13
Euro 2024: l'Olanda elimina Montella e vola in semifinale dove affronterà l'Inghilterra
06 luglio 2024 23:35
Pizarro si congratula con Montella per gli Europei e pubblica una foto con la maglia della Fiorentina
03 luglio 2024 17:53
EURO 2024: La Turchia supera l'Austria, l'aeroplanino vola ai quarti, sfiderà l'Olanda
02 luglio 2024 23:23
Corvino furioso con Spalletti: "Conte con gente che giocava al contrario fece vedere cose diverse"
02 luglio 2024 22:29
Caressa duro: "Mai visto una roba del genere in 18 anni che commento la Nazionale"
30 giugno 2024 00:05
Spalletti, fiumi di parole su quel che è stato, ma il futuro è adesso, ha senso ripartire da lui?
29 giugno 2024 23:07
Euro2024, per Milenkovic e Barak Europeo amaro, Serbia e Repubblica Ceca subito fuori
26 giugno 2024 23:37
Barak nella storia degli Europei, si aggiudica il cartellino rosso più veloce di sempre
26 giugno 2024 22:25
Delusione Serbia, esce al primo turno. Vlahovic un fantasma, Milenkovic sempre all'altezza
25 giugno 2024 23:22
Zaccagni: "Il gol alla Del Piero? Ale fonte d'ispirazione, avevo il suo poster in camera"
24 giugno 2024 23:56
Jorginho: "Preso gol evitabile ma con orgoglio e organizzazione abbiamo recuperato"
24 giugno 2024 23:43
Spalletti: "Oggi limiti nello sviluppo, errori evitabili in costruzione ma risultato meritato"
24 giugno 2024 23:32
La sicurezza dell'Europeo non fa entrare Montella allo stadio, il tecnico della Turchia non è stato riconosciuto
23 giugno 2024 00:17
La formazione dell'Italia contro la Spagna: Spalletti conferma la stessa squadra che ha battuto l'Albania
20 giugno 2024 20:08
La Serbia sta minacciando di abbandonare Euro 2024: non sono piaciuti gli insulti: "Uccidi i serbi"
20 giugno 2024 13:51
Marrazzo (Partito Gay LGBT): "In Nazionale uno o due omosessuali non dichiarati"
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L'agente di Kvaratskhelia dichiara: "Conte una certezza, ma vogliamo andarcene da Napoli"
16 giugno 2024 23:28
La UEFA minaccia di escludere la Spagna da tutte le competizioni internazionali!
26 aprile 2024 22:44
Sorteggio terribile per l'Italia ad Euro 2024. Azzurri nel girone con Spagna, Croazia ed Albania
02 dicembre 2023 19:05
Adesso è ufficiale, l'Italia sarà in quarta e ultima fascia per l'Europeo. Girone di ferro? Non è detto, le possibilità
22 novembre 2023 08:55
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