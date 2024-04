La UEFA minaccia di escludere la Spagna da tutte le competizioni internazionali!

L’intervento del Governo nella Federcalcio spagnola ha scosso le istituzioni del calcio mondiale. La FIFA ha monitorato da vicino ogni mossa e ritiene, come ha annunciato in un comunicato concordato con l’UEFA qualche giorno fa, che fosse necessario trovare urgentemente una soluzione a quanto sta accadendo in una delle sue Federazioni più potenti.

Federcalcio spagnola che, insieme a Portogallo e Marocco (e con alcuni match disputati tra Argentina, Paraguay e Uruguay), sarà sede del Mondiale del 2030. Il CSD (Consiglio Superiore dello Sport) ammette di non aver parlato con l’UEFA, ma sente che la sua decisione è supportata dalla FIFA dopo la serie di conversazioni che entrambe le istituzioni hanno avuto.

All’interno della UEFA – scrive il quotidiano spagnolo AS – non sono così ottimisti riguardo a quanto accaduto. A Nyon ritengono che l’intervento governativo violi le leggi della FIFA e che sia molto complicato differenziare questo caso da altri che si sono verificati anni fa in altre Federazioni. Sebbene la competenza per sanzionare i suoi membri affiliati abbia la FIFA come ultimo responsabile, anche l’UEFA può intervenire come ha fatto in passato con la Russia, escludendola da tutti i suoi tornei.

È quanto stabilito dagli statuti delle competizioni UEFA, tra cui figurano l’Europeo, la Champions League, l’Europa League e la Conference League. Tutte queste competizioni, secondo il quotidiano sportivo spagnolo, sarebbero attualmente a rischio per la Spagna se si confermasse che l’ingerenza politica è contraria ai suddetti statuti.

All’interno della Federcalcio europea sono restii a permettere al Governo di intervenire in una delle loro Federazioni. Se poi si tratta in particolar modo della Spagna, con il potere che la Federcalcio ha per la UEFA stessa, ancora meno. Ricordiamo che la Spagna affronterà proprio l’Italia nei prossimi mesi, dal momento in cui le due Nazionali sono state sorteggiate nello stesso gruppo a EURO 2024 in Germania.

Lo riporta calcioefinanza

