Spalletti: “Oggi limiti nello sviluppo, errori evitabili in costruzione ma risultato meritato”

Così Luciano Spalletti ai microfoni di Sky Sport a fine partita:

“Raggiungerla così..diventa tutto più emozionante, ma i nostri ci hanno creduto fino in fondo occupando perfettamente il campo e reagendo nella maniera giusta. Nel primo tempo siamo stati sottolivello come qualità di gioco, alla fine si realizza ciò che si produce anche se a loro non abbiamo dato possibilità. Non si può mai speculare sul risultato, mi aspetto di più, chiaro che la Croazia è una grande squadra che ti può mettere in difficoltà. Il cambio Frattesi per Pellegrini perché dentro si poteva fare di più, loro sul quinto nostro ci arrivavano male ma in realtà non siamo mai riusciti a fare questo con continuità. La differenza la fa il comportamento, non è prudenza, ma sono limiti nello sviluppo e bisogna far di più, siamo stati sotto il nostro standard nel primo tempo, abbiamo perso troppi palloni non è questione di modulo. Abbiamo qualità per giocare alla pari queste partite. I centrocampisti hanno fatto bene in impostazione, Calafiori livello top calciatore che sa fare tutto”

Zaccagni salva l’Italia, pareggia all’ultimo secondo. Adesso sarà sfida alla Svizzera il 29 giugno