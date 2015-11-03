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Notizie Croazia Fiorentina

Brutte notizie per la Fiorentina: Pongracic esce al 60esimo per infortunio durante Croazia-Gibilterra

12 ottobre 2025 22:45

Džeko spento, Bosnia raggiunta a Cipro. Kospo in tribuna, Pongracic solo panchina con la Croazia

09 ottobre 2025 23:36

Nazionali viola: Ranieri solo panchina, bene Pongracic, brilla Gudmundsson con assist e qualità

06 giugno 2025 23:44

Pongračić è stato convocato dalla Croazia per le qualificazioni ai mondiali, giocherà due partite

19 maggio 2025 18:41

Fiorentina in Nazionale: Pongracic solo panchina con la Croazia , l'Islanda di Gud perde in Kosovo

20 marzo 2025 23:50

Pongracic non gioca con la Fiorentina dal 15 settembre ma la Croazia lo ha convocato di nuovo

11 novembre 2024 11:55

Polonia-Croazia pari pirotecnico. Segna Zalewski ma è soprattutto un altro Baturina show

15 ottobre 2024 23:42

Croazia, Pongracic escluso dalla lista dei convocati. Dalic: "Non ci sarà, fuori per un infortunio"

07 ottobre 2024 16:47

Pongracic stecca anche con la Croazia, si perde Cristiano Ronaldo sul goal e viene sostituito al 45' (VIDEO)

06 settembre 2024 12:42

Di Marzio: "Fiorentina torna su un vecchio pallino per la difesa, Josip Sutalo dell'Ajax"

10 luglio 2024 00:37

Zaccagni: "Il gol alla Del Piero? Ale fonte d'ispirazione, avevo il suo poster in camera"

24 giugno 2024 23:56

Jorginho: "Preso gol evitabile ma con orgoglio e organizzazione abbiamo recuperato"

24 giugno 2024 23:43

Spalletti: "Oggi limiti nello sviluppo, errori evitabili in costruzione ma risultato meritato"

24 giugno 2024 23:32

Zaccagni salva l'Italia, pareggia all'ultimo secondo. Adesso sarà sfida alla Svizzera il 29 giugno

24 giugno 2024 23:06

Spalletti cambia Italia: fuori Chiesa e Scamacca, giocano Raspadori e Retegui. La difesa torna a 3

24 giugno 2024 20:01

Il commovente abbraccio tra Nosotti e Spalletti. Il giornalista ha perso la moglie pochi giorni fa

23 giugno 2024 23:10

Spalletti: "Di Lorenzo è come un figlio, non lo cambio. Domani ci saranno cambi di formazione"

23 giugno 2024 22:49

L'obbiettivo viola Petkovic provoca l'Italia: "Con la Spagna hanno fatto male, sono convinto che li batteremo perché non molliamo mai"

22 giugno 2024 13:51

Sorteggio terribile per l'Italia ad Euro 2024. Azzurri nel girone con Spagna, Croazia ed Albania

02 dicembre 2023 19:05

Brekalo, il ct croato Dalic lo chiama ancora in Nazionale. Ma lo inserisce nella liste delle riserve

30 ottobre 2023 17:00

Dalla Croazia: "Brekalo ha fatto due partite disastrose, viene fatto giocare per mancanza di alternative"

17 ottobre 2023 12:40

Brekalo: "Sono tornato in nazionale grazie alla Fiorentina. Al mondiale giustamente non sono andato"

26 settembre 2023 13:19

CT Croazia su Brekalo: "Convocato dopo infortuni di Orsic e Perisic. Può dimostrare di meritare la Nazionale"

25 settembre 2023 19:10

Brekalo riconquista la Croazia! L'esterno della Fiorentina chiamato in Nazionale per le qualificazioni a Euro2024

25 settembre 2023 16:50

Romano: "Offerta Ajax per Sutalo, offerti alla Dinamo Zagabria 20 milioni più bonus. Chiusura possibile"

09 agosto 2023 13:48

L'interista Marcelo Brozovic finisce nei guai, è stato ripreso a cantare un coro dei nazisti

21 dicembre 2022 12:57

Messi dà spettacolo, Adani mette a tacere i criticoni: "E noi dobbiamo contenerci per chi?"

13 dicembre 2022 20:59

Tifosa della Croazia rischia il carcere in Qatar per come è andata allo stadio, ha anche pubblicato foto

28 novembre 2022 20:49

Amrabat devastante anche con il Marocco, nel primo tempo Modric è oscurato. Con la Croazia è pari

23 novembre 2022 12:58

Juric: "Quando ci attaccavano in Italia stavate a guardare. La reazione anche oggi è troppo blanda"

26 febbraio 2022 17:25

Proc. Majer: "La Fiorentina lo conosce bene. Lo paragonano a Modric, 15 milioni la valutazione"

24 giugno 2021 16:36

Dalla Turchia, sul difensore Vida del Besiktas c'è l'interesse della Fiorentina

23 giugno 2021 19:30

AS, durante Inghilterra-Croazia un tifoso è caduto nello stadio di Wembley

13 giugno 2021 19:28

Rebic: "Appena sfiori Bernardeschi cade. A Firenze venne Rangnick"

18 luglio 2020 13:44

Dalic: "Vorrei puntare su Badelj per sostituire Brozovic. Ma non ha allenamenti sulle gambe"

13 ottobre 2019 14:14

Lunedì Kalinic ex della viola sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto con la Roma

31 agosto 2019 20:13

Pjaca: "Importante giocare con la Fiorentina per trovare la condizione. La concorrenza..."

14 novembre 2018 13:09

Pjaca, operazione fisica e di autostima. In nazionale ha giocato 90 minuti. Domenica...

17 ottobre 2018 13:31

Rebic, da flop a Firenze a possibile campione. Lo vogliono Manchester e Arsenal e vale 50 milioni

15 luglio 2018 10:22

Badelj: "Dopo il gol ho pensato ad Astori, era il mio migliore amico"

13 luglio 2018 10:21

Ambrosini: "Rebic alla Fiorentina era inguardabile. Ora potrebbe giocare nel Bayern Monaco"

08 luglio 2018 16:58

Matteo Marani: "E' inconcepibile che la Fiorentina si sia fatta sfuggire Rebic"

02 luglio 2018 21:27

Croazia avanti, Danimarca a casa: Rebic ancora sontuoso. Viola, davvero non si poteva aspettare?

01 luglio 2018 22:52

70’ minuti in campo con la Croazia per Pjaca poi esce infortunato. La Fiorentina attende gli esami strumentali

26 giugno 2018 21:21

Rebic segna un gol pesantissimo contro l'Argentina, complice anche un errore di Caballero

21 giugno 2018 21:00

Corriere Fiorentino, se l'Eintracht cede Rebic la Fiorentina incasserà il 30%. I tedeschi chiedono 40 milioni

19 giugno 2018 09:00

Kalinic rispedito a casa, per lui il mondiale in Russia è gia finito

18 giugno 2018 11:55

Rebic e Salcedo fanno faville ai Mondiali. Quanti rimpianti per la Fiorentina!

17 giugno 2018 18:58

Croazia, tragedia in campo: muore Bruno Boban vittima di un collasso

25 marzo 2018 15:09

Milan Badelj convocato dalla Croazia per due amichevoli negli States, il CT Dalic chiama anche Kalinic...

14 marzo 2018 20:01

C.T Croazia: ''Non abbiamo fiducia nel recupero di Badelj per la Grecia, ma aspettiamo l'esito degli esami dalla Fiorentina''

06 novembre 2017 11:57

Gazzetta: pazza idea Croazia, contattato Ancelotti per guidare la nazionale ai mondiali

19 ottobre 2017 12:59

Dalla Croazia: l’Hajduk Spalato si sta muovendo per arrivare a Rebic

30 agosto 2017 12:50

Kalinic rientra regolarmente in ritiro dopo il periodo trascorso in Croazia

19 luglio 2017 20:16

L'agente di Kalinic raggiunge il calciatore in Croazia. Si studia la soluzione per andare al Milan

14 luglio 2017 15:06

Corriere fiorentino, Kalinic è tornato in Croazia dalla famiglia, abbandonata la casa di Firenze. Vuole il Milan

14 luglio 2017 10:26

Badelj: "Vittoria preziosa, peccato per i nostri tifosi"

13 novembre 2016 15:33

BADELJ, IL MILAN, LA FIORENTINA E LA RISPOSTA DEL GIOCATORE. TUTTA LA VERITÀ

10 novembre 2016 15:38

Batosta Juventus, per Pjaca in nazionale probabile rottura del perone

04 ottobre 2016 17:36

Gazzetta, battaglia tra Roma e Fiorentina per il croato Pjaca, il prezzo...

21 giugno 2016 09:30

Badelj: "Io voglio continuare a giocare ancora nella Fiorentina. Nel calcio però..."

30 maggio 2016 15:39

Ag. Badelj: "Deve andare via per la Champions. Fiorentina raccomanda giocatori di Ramadani. I soldi che mi devono..."

05 maggio 2016 15:00

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