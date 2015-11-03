Notizie Croazia Fiorentina

Brutte notizie per la Fiorentina: Pongracic esce al 60esimo per infortunio durante Croazia-Gibilterra
12 ottobre 2025 22:45
Džeko spento, Bosnia raggiunta a Cipro. Kospo in tribuna, Pongracic solo panchina con la Croazia
09 ottobre 2025 23:36
Nazionali viola: Ranieri solo panchina, bene Pongracic, brilla Gudmundsson con assist e qualità
06 giugno 2025 23:44
Pongračić è stato convocato dalla Croazia per le qualificazioni ai mondiali, giocherà due partite
19 maggio 2025 18:41
Fiorentina in Nazionale: Pongracic solo panchina con la Croazia , l'Islanda di Gud perde in Kosovo
20 marzo 2025 23:50
Pongracic non gioca con la Fiorentina dal 15 settembre ma la Croazia lo ha convocato di nuovo
11 novembre 2024 11:55
Polonia-Croazia pari pirotecnico. Segna Zalewski ma è soprattutto un altro Baturina show
15 ottobre 2024 23:42
Croazia, Pongracic escluso dalla lista dei convocati. Dalic: "Non ci sarà, fuori per un infortunio"
07 ottobre 2024 16:47
Pongracic stecca anche con la Croazia, si perde Cristiano Ronaldo sul goal e viene sostituito al 45' (VIDEO)
06 settembre 2024 12:42
Di Marzio: "Fiorentina torna su un vecchio pallino per la difesa, Josip Sutalo dell'Ajax"
10 luglio 2024 00:37
Zaccagni: "Il gol alla Del Piero? Ale fonte d'ispirazione, avevo il suo poster in camera"
24 giugno 2024 23:56
Jorginho: "Preso gol evitabile ma con orgoglio e organizzazione abbiamo recuperato"
24 giugno 2024 23:43
Spalletti: "Oggi limiti nello sviluppo, errori evitabili in costruzione ma risultato meritato"
24 giugno 2024 23:32
Zaccagni salva l'Italia, pareggia all'ultimo secondo. Adesso sarà sfida alla Svizzera il 29 giugno
24 giugno 2024 23:06
Spalletti cambia Italia: fuori Chiesa e Scamacca, giocano Raspadori e Retegui. La difesa torna a 3
24 giugno 2024 20:01
Il commovente abbraccio tra Nosotti e Spalletti. Il giornalista ha perso la moglie pochi giorni fa
23 giugno 2024 23:10
Spalletti: "Di Lorenzo è come un figlio, non lo cambio. Domani ci saranno cambi di formazione"
23 giugno 2024 22:49
L'obbiettivo viola Petkovic provoca l'Italia: "Con la Spagna hanno fatto male, sono convinto che li batteremo perché non molliamo mai"
22 giugno 2024 13:51
Sorteggio terribile per l'Italia ad Euro 2024. Azzurri nel girone con Spagna, Croazia ed Albania
02 dicembre 2023 19:05
Brekalo, il ct croato Dalic lo chiama ancora in Nazionale. Ma lo inserisce nella liste delle riserve
30 ottobre 2023 17:00
Dalla Croazia: "Brekalo ha fatto due partite disastrose, viene fatto giocare per mancanza di alternative"
17 ottobre 2023 12:40
Brekalo: "Sono tornato in nazionale grazie alla Fiorentina. Al mondiale giustamente non sono andato"
26 settembre 2023 13:19
CT Croazia su Brekalo: "Convocato dopo infortuni di Orsic e Perisic. Può dimostrare di meritare la Nazionale"
25 settembre 2023 19:10
Brekalo riconquista la Croazia! L'esterno della Fiorentina chiamato in Nazionale per le qualificazioni a Euro2024
25 settembre 2023 16:50
Romano: "Offerta Ajax per Sutalo, offerti alla Dinamo Zagabria 20 milioni più bonus. Chiusura possibile"
09 agosto 2023 13:48
L'interista Marcelo Brozovic finisce nei guai, è stato ripreso a cantare un coro dei nazisti
21 dicembre 2022 12:57
Messi dà spettacolo, Adani mette a tacere i criticoni: "E noi dobbiamo contenerci per chi?"
13 dicembre 2022 20:59
Tifosa della Croazia rischia il carcere in Qatar per come è andata allo stadio, ha anche pubblicato foto
28 novembre 2022 20:49
Amrabat devastante anche con il Marocco, nel primo tempo Modric è oscurato. Con la Croazia è pari
23 novembre 2022 12:58
Juric: "Quando ci attaccavano in Italia stavate a guardare. La reazione anche oggi è troppo blanda"
26 febbraio 2022 17:25
Proc. Majer: "La Fiorentina lo conosce bene. Lo paragonano a Modric, 15 milioni la valutazione"
24 giugno 2021 16:36
Dalla Turchia, sul difensore Vida del Besiktas c'è l'interesse della Fiorentina
23 giugno 2021 19:30
AS, durante Inghilterra-Croazia un tifoso è caduto nello stadio di Wembley
13 giugno 2021 19:28
Rebic: "Appena sfiori Bernardeschi cade. A Firenze venne Rangnick"
18 luglio 2020 13:44
Dalic: "Vorrei puntare su Badelj per sostituire Brozovic. Ma non ha allenamenti sulle gambe"
13 ottobre 2019 14:14
Lunedì Kalinic ex della viola sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto con la Roma
31 agosto 2019 20:13
Pjaca: "Importante giocare con la Fiorentina per trovare la condizione. La concorrenza..."
14 novembre 2018 13:09
Pjaca, operazione fisica e di autostima. In nazionale ha giocato 90 minuti. Domenica...
17 ottobre 2018 13:31
Rebic, da flop a Firenze a possibile campione. Lo vogliono Manchester e Arsenal e vale 50 milioni
15 luglio 2018 10:22
Badelj: "Dopo il gol ho pensato ad Astori, era il mio migliore amico"
13 luglio 2018 10:21
Ambrosini: "Rebic alla Fiorentina era inguardabile. Ora potrebbe giocare nel Bayern Monaco"
08 luglio 2018 16:58
Matteo Marani: "E' inconcepibile che la Fiorentina si sia fatta sfuggire Rebic"
02 luglio 2018 21:27
Croazia avanti, Danimarca a casa: Rebic ancora sontuoso. Viola, davvero non si poteva aspettare?
01 luglio 2018 22:52
70’ minuti in campo con la Croazia per Pjaca poi esce infortunato. La Fiorentina attende gli esami strumentali
26 giugno 2018 21:21
Rebic segna un gol pesantissimo contro l'Argentina, complice anche un errore di Caballero
21 giugno 2018 21:00
Corriere Fiorentino, se l'Eintracht cede Rebic la Fiorentina incasserà il 30%. I tedeschi chiedono 40 milioni
19 giugno 2018 09:00
Kalinic rispedito a casa, per lui il mondiale in Russia è gia finito
18 giugno 2018 11:55
Rebic e Salcedo fanno faville ai Mondiali. Quanti rimpianti per la Fiorentina!
17 giugno 2018 18:58
Croazia, tragedia in campo: muore Bruno Boban vittima di un collasso
25 marzo 2018 15:09
Milan Badelj convocato dalla Croazia per due amichevoli negli States, il CT Dalic chiama anche Kalinic...
14 marzo 2018 20:01
C.T Croazia: ''Non abbiamo fiducia nel recupero di Badelj per la Grecia, ma aspettiamo l'esito degli esami dalla Fiorentina''
06 novembre 2017 11:57
Gazzetta: pazza idea Croazia, contattato Ancelotti per guidare la nazionale ai mondiali
19 ottobre 2017 12:59
Dalla Croazia: l’Hajduk Spalato si sta muovendo per arrivare a Rebic
30 agosto 2017 12:50
Kalinic rientra regolarmente in ritiro dopo il periodo trascorso in Croazia
19 luglio 2017 20:16
L'agente di Kalinic raggiunge il calciatore in Croazia. Si studia la soluzione per andare al Milan
14 luglio 2017 15:06
Corriere fiorentino, Kalinic è tornato in Croazia dalla famiglia, abbandonata la casa di Firenze. Vuole il Milan
14 luglio 2017 10:26
Badelj: "Vittoria preziosa, peccato per i nostri tifosi"
13 novembre 2016 15:33
BADELJ, IL MILAN, LA FIORENTINA E LA RISPOSTA DEL GIOCATORE. TUTTA LA VERITÀ
10 novembre 2016 15:38
Batosta Juventus, per Pjaca in nazionale probabile rottura del perone
04 ottobre 2016 17:36
Gazzetta, battaglia tra Roma e Fiorentina per il croato Pjaca, il prezzo...
21 giugno 2016 09:30
Badelj: "Io voglio continuare a giocare ancora nella Fiorentina. Nel calcio però..."
30 maggio 2016 15:39
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