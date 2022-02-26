Juric: "Quando ci attaccavano in Italia stavate a guardare. La reazione anche oggi è troppo blanda"

Ivan Juric non è lontano dal tema della guerra, avendola vissuta sulla propria pelle nel proprio paese, ne ha parlato in conferenza

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato alla vigilia di campionato parlando anche della guerra in Ucraina con gli attacchi della Russia, le sue parole raccolte da Toro News:

Lei ha nella memoria i ricordi delle guerre balcaniche. Con la guerra che è tornata in Europa lei cosa pensa? E che pensa della decisione della Polonia?

“Noi in Croazia sappiamo cosa vuol dire essere attaccati dai più forti. Ci hanno massacrati ma poi siamo riusciti a riprendere quello che è nostro. La scelta della Polonia è il minimo, anzi la reazione di tutti quanti è troppo blanda per quello che sta succedendo”.

Pensa che nel mondo del calcio debba esserci una reazione più incisiva?

“Penso che a tutti i livelli bisogna reagire con molta più energia e decisione perché sono cose terribili. Noi lo abbiamo subito, gli altri guardavano, anche voi. So come ci si sente. Bisogna fare il massimo per fermarli o per costringerli a fermarsi”.

BELOTTI NON INTERESSA PIU' ALLA FIORENTINA

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