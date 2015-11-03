Notizie Ucraina Fiorentina

Lontano da Firenze è un altro Gud! Doppietta in 15 minuti nella sconfitta dell'Islanda contro l'Ucraina
10 ottobre 2025 22:42
De Laurentiis: "Nessuno vuole una partita rubata come quella dell'Italia, manca un rigore all'Ucraina"
22 novembre 2023 12:31
Lite sulla RAI al rigore per l'Ucraina. Rimedio dice la verità, Adani si piega alla tv di stato: "Per me si butta"
21 novembre 2023 11:33
L'arbitro non vede un rigore netto per l'Ucraina e manda l'Italia agli Europei. È 0-0 in Germinia
20 novembre 2023 22:46
Spalletti esclude Berardi dai convocati per l'Ucraina. Ci sono in lista sia Biraghi che Bonaventura
20 novembre 2023 09:30
Bonaventura escluso per Frattesi. La probabile formazione dell'Italia contro l'Ucraina, Spalletti tiene fuori Jack
19 novembre 2023 23:05
Ad ogni domanda gli ucraini dicono: "Petagna". Spalletti e ferma tutto e chiede: "Perchè vi interessa tanto?"
19 novembre 2023 22:33
Immobile in panchina e la Nazionale vola, battuta l'Ucraina. Biraghi entra, discreta la sua prova
12 settembre 2023 22:44
Spalletti sceglie ancora Dimarco contro l'Ucraina e non Biraghi, panchina per il capitano della Fiorentina
12 settembre 2023 19:45
Kiev bombardata all'alba dai russi, Dodò non indifferente, il terzino fa arrivare la sua vicinanza
17 ottobre 2022 18:17
Radio Bruno, dallo Shakhtar Donetsk fiduciosi per Dodo alla Fiorentina, si chiude per 15 milioni?
01 giugno 2022 15:21
Presidente PSG attacca la Juve: "La gente muore in Ucraina e c'è chi pensa alla Superlega"
31 marzo 2022 13:55
Vicario, il portiere che vuole la Fiorentina, fa un grande gesto: ospita in casa sua una famiglia ucraina
29 marzo 2022 13:51
Lo striscione vergognoso del Verona che inneggia a bombardare Napoli con le sue coordinate
13 marzo 2022 17:52
Shevchenko: "Grazie Firenze, non potrò mai dimenticare quello che state facendo per l'Ucraina"
12 marzo 2022 20:15
Finestra di mercato straordinaria per chi lascia Russia e Ucraina. Occasione David Neres
08 marzo 2022 13:17
Tragico annuncio dello Shakhtar Donetsk: "Dipendente del club è stato ucciso da un proiettile russo"
03 marzo 2022 23:28
"Putin gobbo" Il simpatico striscione dei tifosi della Fiorentina contro la guerra spopola sul web
03 marzo 2022 11:54
Un paese che bombarda un altro paese non può fare sport. Fifa elimina Russia da tutte le competizioni
28 febbraio 2022 20:43
Ha vinto in Champions contro il Real, ora l'allenatore dello Sheriff si arruola nell'esercito ucraino
28 febbraio 2022 17:00
L'arbitro fiorentino Luci scappa dall'Ucraina. Il suo drammatico racconto: "Scappati tra bombe e spari"
28 febbraio 2022 13:50
Mihajlovic: "Prego tutti affinché la notizia degli attacchi all'Ucraina non diventi mai la seconda notizia"
26 febbraio 2022 17:44
Juric: "Quando ci attaccavano in Italia stavate a guardare. La reazione anche oggi è troppo blanda"
26 febbraio 2022 17:25
Il governo italiano in soccorso di De Zerbi, in macchina fino alla Polonia, poi il ritorno in Italia
26 febbraio 2022 16:49
Anche i ricchi scappano dalla guerra, 24 ore di pullman per Fonseca per uscire dall'Ucraina
26 febbraio 2022 16:10
Piatek si schiera al fianco dell'Ucraina, e condivide la scelta della Polonia di non giocare contro la Russia
26 febbraio 2022 13:33
Il commevente racconto di Szczesny: "Mia moglie è ucraina, mi rifiuto di giocare contro la Russia"
26 febbraio 2022 13:06
Grande scelta dello Schalke, toglie dalla maglia lo sponsor Gazprom perchè russo, perde 10 milioni
25 febbraio 2022 19:14
Italiano contro i bombardamenti della Russia: "Inconcepibile, meglio non parlarne con Kokorin"
25 febbraio 2022 15:04
L'UEFA sposta la finale di Champions dalla Russa a Parigi. I russi non ci stanno: "Decisione di parte"
25 febbraio 2022 13:24
La Serie A protesta per la guerra in Ucraina, le gare di campionato partiranno cinque minuti in ritardo
25 febbraio 2022 13:15
Nardella: "La vostra libertà è la nostra libertà" e illumina Piazza della Signoria con colori dell'Ucraina
24 febbraio 2022 20:27
Alejnikov propone: "Tutto lo sport deve fermarsi, non si può giocare e divertirsi durante la guerra"
24 febbraio 2022 17:38
Shevchenko disperato dopo i bordardamenti: "Sono in pericolo con la mia famiglia, vogliamo la pace"
24 febbraio 2022 17:28
Finalmente anche in Russia sono contro Putin, il centravanti della Nazionale: "No alla guerra"
24 febbraio 2022 17:04
De Zerbi bloccato in Ucraina chiede aiuto: "Chiediamo aiuto da parte del governo italiano"
24 febbraio 2022 13:58
De Zerbi resta bloccato a Kiev, il suo drammatico racconto: "Stanotte ci hanno svegliato le esplosioni"
24 febbraio 2022 13:01
Pericolo guerra in Ucraina, chiesto a italiani di tornare, De Zerbi per adesso bloccato in Turchia
14 febbraio 2022 18:00
Tuttosport, Fiorentina sonda Dovbyk: Dnipro chiede meno di 10 milioni. Ci pensa anche il Toro
05 luglio 2021 15:19
TMW, lo Shakhtar Donetsk vorrebbe prendere il direttore sportivo della Fiorentina Pradè
17 gennaio 2020 21:40
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