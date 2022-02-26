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Anche i ricchi scappano dalla guerra, 24 ore di pullman per Fonseca per uscire dall'Ucraina

L'ex tecnico della Roma terrorizzato come tutti dagli attacchi russi in Ucraina, ha lasciato Kiev su indicazione del Portogallo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 febbraio 2022 16:10
Anche i ricchi scappano dalla guerra, 24 ore di pullman per Fonseca per uscire dall'Ucraina - Firenze, stadio Artemio Franchi, 20.12.2019, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 20.12.2019, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio Artemio Franchi, 20.12.2019, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

Sono stati giorni di paura per Paulo Fonseca, ex allenatore della Roma che si è ritrovato bloccato in quel di Kiev al momento dello scoppio del conflitto che sta insanguinando l’Ucraina. Lo stesso tecnico aveva definito la giornata di giovedì, nella quale si era svegliato sotto il rumore delle esplosioni, la peggiore della sua vita, manifestando anche le difficoltà logistiche nel lasciare la città. Sarebbe stata la stessa ambasciata portoghese, stando a quanto riportato dal giornalista Arthur Quezada, a muoversi per portare in salvo Fonseca, insieme ai due connazionali Edgar Cardoso e Filipe Sousa, militanti fra le fila dello Shakhtar Donetsk. Per l’operazione di salvataggio ci sarebbero volute ben ventiquattro ore di viaggio su due autobus, utili per portare i tre al sicuro fuori dai confini ucraini, in Moldavia. Lo riporta Alfredo Pedullà sul suo sito.

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