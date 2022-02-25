Odriozola, Callejon e Amrabat come Ribery, scelto di abitare a Bagno a Ripoli, affacciati sul Viola Park

Odriozola, Amrabat e Callejon hanno scelto di vivere a Bagno a Ripoli, a pochi passi da dove sta sorgendo il grande centro sportivo viola

Come riporta Qui Antella, salutato Ribery, Bagno a Ripoli conquista Odriozola, Callejon e Amrabat. Non sono le ultime notizie di calcio mercato, ma i movimenti di giocatori viola nel comune di Bagno a Ripoli. I due calciatori spagnoli e il marocchino sono cittadini ripolesi acquisiti. Hanno infatti scelto di abitare a Bagno a Ripoli come molti dei loro celebri e meno celebri predecessori (da Socrates a Mirrallas, da Rossitto a Ribery).

Odriozola e Callejon sono vicini di casa e dalla collina di Quarto (come a suo tempo Sousa, Pezzella e Victor Hugo) si affacciano sulla piana di Ripoli, dove possono osservare il procedere quotidiano dei lavori nel cantiere del Viola Park. Chissà se avranno occasione di allenarsi nel nuovo centro sportivo della Fiorentina. Amrabat ha invece scelto un’altra zona di Bagno a Ripoli e si è insediato in una villa nelle campagne sopra Grassina.

PARLA CASTROVILLI

https://www.labaroviola.com/castrovilli-vlahovic-segnava-grazie-al-nostro-gioco-da-gennaio-sto-meglio-non-sento-il-peso-della-10/166897/