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Odriozola, Callejon e Amrabat come Ribery, scelto di abitare a Bagno a Ripoli, affacciati sul Viola Park

Odriozola, Amrabat e Callejon hanno scelto di vivere a Bagno a Ripoli, a pochi passi da dove sta sorgendo il grande centro sportivo viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 febbraio 2022 20:35
Odriozola, Callejon e Amrabat come Ribery, scelto di abitare a Bagno a Ripoli, affacciati sul Viola Park -
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La villa di Bagno a Ripoli dove viveva Franck Ribery nei suoi due anni fiorentini (Foto Qui Antella)

Come riporta Qui Antella, salutato Ribery, Bagno a Ripoli conquista Odriozola, Callejon e Amrabat. Non sono le ultime notizie di calcio mercato, ma i movimenti di giocatori viola nel comune di Bagno a Ripoli. I due calciatori spagnoli e il marocchino sono cittadini ripolesi acquisiti. Hanno infatti scelto di abitare a Bagno a Ripoli come molti dei loro celebri e meno celebri predecessori (da Socrates a Mirrallas, da Rossitto a Ribery).

Odriozola e Callejon sono vicini di casa e dalla collina di Quarto (come a suo tempo Sousa, Pezzella e Victor Hugo) si affacciano sulla piana di Ripoli, dove possono osservare il procedere quotidiano dei lavori nel cantiere del Viola Park. Chissà se avranno occasione di allenarsi nel nuovo centro sportivo della Fiorentina. Amrabat ha invece scelto un’altra zona di Bagno a Ripoli e si è insediato in una villa nelle campagne sopra Grassina.

PARLA CASTROVILLI

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