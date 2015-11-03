Labaro Viola

Notizie Bagno A Ripoli Fiorentina

Corriere Fiorentino: “Viola Park? Commisso incontra Pignotti, il Comune vuole trovare soluzioni"

04 aprile 2025 09:38

Allagamenti Viola Park, Casamonti: “Canale di scolo ostruito”. Il Comune: “Responsabilità non nostra”

16 marzo 2025 09:26

Sind. Bagno a Ripoli: "Adesso si iniziano a vedere i frutti del Viola Park. Non dobbiamo montarci la testa"

30 ottobre 2024 20:28

Il parcheggio del Viola Park sarà pronto per il ritiro della Fiorentina: 490 posti auto e 60 per i motorini

04 luglio 2024 18:20

Casini: "Il Comune di Firenze chieda deroga per rientro notturno dei voli da Atene, aiutiamo i tifosi"

15 maggio 2024 17:26

Ricorso al Tar dei cittadini di Bagno a Ripoli: non vogliono che la Fiorentina faccia il parcheggio al Viola Park

11 marzo 2024 12:55

Al Viola Park i campi da calcio passano da 10 a 12 ma il Comune avvisa: "Deve essere tutto mobile"

23 febbraio 2024 18:54

Comune Bagno a Ripoli: "La Fiorentina ha sbagliato, non si può negare accesso per una partita"

27 ottobre 2023 21:50

Domani prima ufficiale al Viola Park con i tifosi: parcheggio in Via Granacci disponibile. Il comunicato

29 settembre 2023 19:05

Finalmente ci siamo, incontro favorevole per il Viola Park. Agibilità il 28 settembre, poi l'inaugurazione

14 settembre 2023 14:09

Nell'incontro tra la Fiorentina e il comune di Bagno a Ripoli mancavano dei documenti per il Viola Park

10 settembre 2023 16:36

Casini rivela: “Comune di Bagno a Ripoli pronto da luglio a rilasciare l’agibilità ma poi sono sorte difformità con il progetto”

10 settembre 2023 09:28

I tempi del Viola Park si allungano: la Fiorentina aspetta i 374 parcheggi. Il 13 l'agibilità?

08 settembre 2023 08:56

Arriva l'ordinanza del Sindaco di Bagno a Ripoli per il caos al Viola Park: niente auto e persone in strada

07 settembre 2023 19:46

Brutte notizie per i tifosi della Fiorentina, molto difficile venga aperto il Viola Park per le amichevoli

03 agosto 2023 14:25

Completato il parcheggio temporaneo del Viola Park, subito operativo per i tifosi della Fiorentina

20 luglio 2023 18:08

Bagno a Ripoli si tinge di viola per la Fiorentina. Il sindaco: "Entriamo a far parte della storia del club"

11 luglio 2023 16:45

Casini: "Viola Park pronto per il ritiro, per inaugurazione decide la Fiorentina. Ci sarà parcheggio"

29 giugno 2023 18:49

Casini: "Commisso passionale, vuole vedere crescere la Fiorentina. V. Park può dare punti in più"

05 giugno 2023 17:02

Ladri in casa di Amrabat mentre era in campo in Fiorentina-Basilea. Entrati dalla finestra, presi mille euro

12 maggio 2023 15:51

Casini: "Viola Park coronamento di un sogno. Solo 4 anni per l'inaugurazione, in Italia non siamo abituati"

19 aprile 2023 19:59

Viola Park, fine lavori a maggio, verrà inaugurato a giugno: a buon punto la realizzazione degli interni

16 aprile 2023 10:51

Viola Park, smontate tutte le gru. Ultimi ritocchi, poi l’inaugurazione. Il nodo Franchi resta aperto

16 aprile 2023 10:04

Casini: "Dovrebbe essere certo che il ritiro della Fiorentina si farà al Viola Park, non dipende da me"

22 marzo 2023 13:32

Sindaco di Bagno a Ripoli sicuro: "Il ritiro si farà al Viola Park. Lavori finiti tra maggio, giugno e luglio"

10 marzo 2023 21:27

Proteste sul Viola Park: "Non si possono spendere 150 mila euro di soldi pubblici per il parcheggio"

10 marzo 2023 13:46

Attesa infinita per il Viola Park: ritardo lavori? Problema l'aumento del prezzo dell'acciaio ucraino

25 febbraio 2023 10:10

Caos Viola Park. La Fiorentina pensa di andare sul monte Amiata, Casini chiede garanzie a Commisso

24 febbraio 2023 15:54

Tre i problemi del Viola Park: non c’è l’area parcheggio, frizioni con l’architetto e poca manodopera 

23 febbraio 2023 09:39

Sind. Bagno a Ripoli annuncia: "Viola Park verrà inaugurato a fine marzo-inizio aprile"

07 febbraio 2023 19:52

Nazione, Viola Park ora si corre: la pioggia ha rallentato i lavori ma non ci saranno dei ritardi

21 gennaio 2023 10:21

Bella notizia per il Viola Park, arrivato il via libera per la fognatura e ci saranno anche subito i parcheggi

08 dicembre 2022 09:53

Repubblica: preparazione della Fiorentina al Viola Park scelta la linea di big come Juve e Milan

25 novembre 2022 09:29

Barone: "Viola Park pronto tra 4 mesi ma serve mano dei Comuni. Investimento da 105 milioni"

18 novembre 2022 10:07

Tutte le foto del Viola Park a 9 mesi dalla sua inaugurazione. Presenti sindaci città metropolitana

12 marzo 2022 13:15

Dopo Ribery adesso Odriozola. Ladri nella casa di Bagno a Ripoli, rubati soldi e medaglia Champions

03 marzo 2022 19:04

Odriozola, Callejon e Amrabat come Ribery, scelto di abitare a Bagno a Ripoli, affacciati sul Viola Park

25 febbraio 2022 20:35

TgR, problema al Viola Park, fino al 2026 non ci saranno i parcheggi, la Fiorentina non ci sta

03 febbraio 2022 21:36

Casini incontra Barone e rassicura: "Siamo al lavoro per risolvere problema di parcheggi e tramvia"

03 febbraio 2022 16:15

Casini precisa: ''Il Viola Park procede a gonfie vele, nessun problema. Commisso è innamorato"

02 febbraio 2022 19:16

Il Viola Park è un cantiere trasparente, un sistema che rivela presenza di imprese e lavoratori

24 novembre 2021 17:21

I giocatori della Fiorentina questa mattina in visita al Viola Park di Bagno a Ripoli in divisa

29 settembre 2021 13:59

Il sindaco Nardella:" A breve incontrerò il presidente Commisso per parlare del Franchi"

17 settembre 2021 10:46

"Per avere i tifosi al Viola Park serve che il comune di Firenze finisca la tramvia"

04 settembre 2021 14:26

Italia Nostra rinuncia al ricorso contro il Viola Park. Hanno vinto i tifosi viola e la Fiorentina

02 settembre 2021 16:18

Foto, sopralluogo al Viola Park per Commisso con Joe Barone, Casamonti e il sindaco Casini

02 settembre 2021 12:55

Giani sul Viola Park: "Soddisfatto che non ci siano ostacoli allo sviluppo. Progetto importante per tutti"

15 giugno 2021 16:19

Italia Nostra: "Prendiamo atto della decisione del Tar. Non era un ricorso contro Fiorentina e tifosi"

14 giugno 2021 15:57

Ricorso al Tar inammissibile contro il Viola Park, esulta Casini: "Sempre avuto fiducia, andiamo avanti"

14 giugno 2021 15:29

HA VINTO LA FIORENTINA CONTRO ITALIA NOSTRA: "RICORSO TAR INAMMISSIBILE SUL VIOLA PARK"

14 giugno 2021 14:48

Commisso a Bagno a Ripoli, proseguono veloci i lavori per il Viola Park. Pronto fra un anno

04 maggio 2021 11:33

Il ridicolo e assurdo ricorso di Italia Nostra. Mai cosi tanto verde e alberi come con la Fiorentina

18 marzo 2021 15:18

Caso Viola Park, il comune di Bagno a Ripoli sceglie di ricorrere al Tar. I tempi sono accorciati

16 marzo 2021 14:27

Viola Club e ATF: "Stiamo andando per vie legali contro Italia Nostra per ricorso fuori luogo"

15 marzo 2021 20:54

Nardella al fianco del Viola Park: "Ho assicurato il mio sostegno al sindaco di Bagno a Ripoli"

11 marzo 2021 20:57

Italia Nostra: "Ricorso contro il Viola Park? Si, è speculazione della Fiorentina, meglio la campagna"

09 marzo 2021 16:59

Parla il sindaco di Bagno a Ripoli sul ricorso contro il Viola Park: "Lavori non si bloccano"

09 marzo 2021 14:24

Cittadino cambia idea, niente più ricorso contro la Fiorentina: "Volevo vista migliore dalla finestra"

16 gennaio 2021 16:31

Corriere Fiorentino, un vicino del Viola Park ha fatto ricorso al Tar. Altro stop in arrivo?

16 gennaio 2021 10:13

I lavori per il centro sportivo non partiranno il 2 gennaio. Chiesti altri documenti alla Fiorentina

22 dicembre 2020 13:21

Casini: "Il nuovo centro sportivo può finalmente nascere. La Fiorentina..."

27 ottobre 2020 10:11

CorSport, centro sportivo, domani l'approvazione della variante. In standby la questione stadio

25 ottobre 2020 09:56

Sind. Bagno a Ripoli: "I lavori del centro sportivo sono già iniziati, la Fiorentina ha fretta"

13 ottobre 2020 21:28

Nardella: "Il metodo del centro sportivo di Bagno a Ripoli va usato anche per il Franchi"

09 ottobre 2020 11:05

"Viola Park" pronto entro gennaio 2022: ecco come sarà la nuova casa della Fiorentina

08 ottobre 2020 08:56

Ecco il Viola Park: il centro sportivo della Fiorentina a Bagno a Ripoli. Pronto fra 14 mesi

07 ottobre 2020 15:51

Commisso: "Da Chiesa nemmeno una telefonata. Aspettate da 50 anni lo scudetto, ora lo volete subito? Datemi 4/5 anni"

07 ottobre 2020 12:52

Commisso sul "Viola Park": "I DV avevano un progetto a Campi di 30 milioni, io qui ne investo 75"

07 ottobre 2020 11:51

Nuovo centro sportivo Bagno a Ripoli: domani la Fiorentina presenta il rendering

06 ottobre 2020 11:53

Via libera alla realizzazione del Centro sportivo della Fiorentina. C'è il si della Conferenza dei Servizi

30 settembre 2020 15:29

80 milioni per il centro sportivo, Commisso: "Sarà pronto a gennaio 2022"

19 settembre 2020 12:21

Commisso: "I lavori del centro sportivo di Bagno a Ripoli inizieranno entro il 2 gennaio"

19 settembre 2020 07:17

Commisso oggi in visita dove sorgerà il nuovo centro sportivo di Bagno a Ripoli. Tutte le foto

18 settembre 2020 18:04

Centro sportivo, ok tavolo tecnico con Pessina. I lavori potrebbero partire entro metà ottobre

16 settembre 2020 10:01

Ribery cambia casa ma resta a Bagno a Ripoli. Ecco la nuova villa

25 agosto 2020 18:21

Centro sportivo Fiorentina, spuntano ancora problemi, ora è stata aperta anche un'inchiesta per...

11 agosto 2020 10:26

Sind. Bagno a Ripoli: "Stop al centro sportivo? No, lo slittamento dei lavori sarà minimo. Rassicuro Commisso"

03 agosto 2020 22:05

Commisso: "Se la situazione centro sportivo non si sblocca per settembre, non lo faccio più"

03 agosto 2020 17:10

Renzi: "Franchi? Non si parla di Raffaello o Leonardo. Stadio Fiorentina? È una priorità"

31 luglio 2020 10:39

Casini: "Centro sportivo? I paletti sono migliorie. Calciomercato? Presto grandi novità, Barone-Pradè in fermento"

24 luglio 2020 20:57

Video, Rom e discarica abusiva, com'era il terreno dove sorgerà il centro sportivo della Fiorentina

24 luglio 2020 17:39

Pessina: "Oggi non si deciderà nulla. Vedremo come integrare nel paesaggio quello che la Fiorentina vuole"

24 luglio 2020 11:29

Sind. Bagno a Ripoli: "Centro sportivo? Ci vorrà circa un mese. Troveremo una soluzione comune"

24 luglio 2020 11:18

Centro sportivo, Commisso è una furia. Oggi il vertice decisivo con Soprintendenza, Regione e Comune

24 luglio 2020 10:05

Pessina (Soprintendenza) chiarisce: "Vi spiego i motivi dello stop ai lavori"

23 luglio 2020 16:11

Commisso risponde allo stop del centro sportivo: "Presto la soluzione"

23 luglio 2020 15:03

Criticità per il centro sportivo? Ieri videoconferenza alle 4. Commisso è stato tranquillizzato

22 luglio 2020 09:03

Soprintend. Pessina: "Abbiamo da ridire qualcosa ma non significa che il centro sportivo non si farà"

22 luglio 2020 08:37

Stop al centro sportivo Fiorentina, Commisso parlerà dopo l'Inter

21 luglio 2020 18:09

Casini: "Centro sportivo? Commisso sperava di iniziare i lavori ad ottobre ma non sarà possibile"

21 luglio 2020 16:40

Centro Sportivo della Fiorentina bloccato: "Come mai solo adesso?"

21 luglio 2020 14:24

Centro Sportivo, la Soprintendenza blocca tutto: altro mese di ritardo, bisogna risolvere delle criticità

21 luglio 2020 08:53

Nazione, Ribery probabilmente cambierà casa, si trasferirà nel centro di Firenze

11 luglio 2020 09:34

Nardella tenta Commisso con la tramvia a Campo di Marte. Il Franchi sarà ancora lo stadio della Fiorentina?

07 luglio 2020 10:34

Accuse permalose e fuori luogo a Ribery, ma la maggioranza dei tifosi viola sta con Franck

06 luglio 2020 22:32

La moglie di Ribery: "Amo Firenze ma mi sento ferita ed ho paura. Mai subito un furto prima d'ora"

06 luglio 2020 19:46

Ribery, domenica stortissima: ladri in azione nella sua villa di Bagno a Ripoli

06 luglio 2020 10:29

Sind. Bagno a Ripoli: "Ieri la Fiorentina è naufragata. Ho parlato molto con Commisso"

02 luglio 2020 21:39

Sind. Bagno a Ripoli: "Stadio fuori Firenze? Scelte non improvvisate. Fossi non ha fatto una fuga in avanti"

18 giugno 2020 11:16

Centro sportivo Bagno a Ripoli, il restauro della nuova sede della Fiorentina sarà fatto da una ditta locale

09 giugno 2020 19:59

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