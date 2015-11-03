Notizie Bagno A Ripoli Fiorentina

Corriere Fiorentino: “Viola Park? Commisso incontra Pignotti, il Comune vuole trovare soluzioni"
04 aprile 2025 09:38
Allagamenti Viola Park, Casamonti: “Canale di scolo ostruito”. Il Comune: “Responsabilità non nostra”
16 marzo 2025 09:26
Sind. Bagno a Ripoli: "Adesso si iniziano a vedere i frutti del Viola Park. Non dobbiamo montarci la testa"
30 ottobre 2024 20:28
Il parcheggio del Viola Park sarà pronto per il ritiro della Fiorentina: 490 posti auto e 60 per i motorini
04 luglio 2024 18:20
Casini: "Il Comune di Firenze chieda deroga per rientro notturno dei voli da Atene, aiutiamo i tifosi"
15 maggio 2024 17:26
Ricorso al Tar dei cittadini di Bagno a Ripoli: non vogliono che la Fiorentina faccia il parcheggio al Viola Park
11 marzo 2024 12:55
Al Viola Park i campi da calcio passano da 10 a 12 ma il Comune avvisa: "Deve essere tutto mobile"
23 febbraio 2024 18:54
Comune Bagno a Ripoli: "La Fiorentina ha sbagliato, non si può negare accesso per una partita"
27 ottobre 2023 21:50
Domani prima ufficiale al Viola Park con i tifosi: parcheggio in Via Granacci disponibile. Il comunicato
29 settembre 2023 19:05
Finalmente ci siamo, incontro favorevole per il Viola Park. Agibilità il 28 settembre, poi l'inaugurazione
14 settembre 2023 14:09
Nell'incontro tra la Fiorentina e il comune di Bagno a Ripoli mancavano dei documenti per il Viola Park
10 settembre 2023 16:36
Casini rivela: “Comune di Bagno a Ripoli pronto da luglio a rilasciare l’agibilità ma poi sono sorte difformità con il progetto”
10 settembre 2023 09:28
I tempi del Viola Park si allungano: la Fiorentina aspetta i 374 parcheggi. Il 13 l'agibilità?
08 settembre 2023 08:56
Arriva l'ordinanza del Sindaco di Bagno a Ripoli per il caos al Viola Park: niente auto e persone in strada
07 settembre 2023 19:46
Brutte notizie per i tifosi della Fiorentina, molto difficile venga aperto il Viola Park per le amichevoli
03 agosto 2023 14:25
Completato il parcheggio temporaneo del Viola Park, subito operativo per i tifosi della Fiorentina
20 luglio 2023 18:08
Bagno a Ripoli si tinge di viola per la Fiorentina. Il sindaco: "Entriamo a far parte della storia del club"
11 luglio 2023 16:45
Casini: "Viola Park pronto per il ritiro, per inaugurazione decide la Fiorentina. Ci sarà parcheggio"
29 giugno 2023 18:49
Casini: "Commisso passionale, vuole vedere crescere la Fiorentina. V. Park può dare punti in più"
05 giugno 2023 17:02
Ladri in casa di Amrabat mentre era in campo in Fiorentina-Basilea. Entrati dalla finestra, presi mille euro
12 maggio 2023 15:51
Casini: "Viola Park coronamento di un sogno. Solo 4 anni per l'inaugurazione, in Italia non siamo abituati"
19 aprile 2023 19:59
Viola Park, fine lavori a maggio, verrà inaugurato a giugno: a buon punto la realizzazione degli interni
16 aprile 2023 10:51
Viola Park, smontate tutte le gru. Ultimi ritocchi, poi l’inaugurazione. Il nodo Franchi resta aperto
16 aprile 2023 10:04
Casini: "Dovrebbe essere certo che il ritiro della Fiorentina si farà al Viola Park, non dipende da me"
22 marzo 2023 13:32
Sindaco di Bagno a Ripoli sicuro: "Il ritiro si farà al Viola Park. Lavori finiti tra maggio, giugno e luglio"
10 marzo 2023 21:27
Proteste sul Viola Park: "Non si possono spendere 150 mila euro di soldi pubblici per il parcheggio"
10 marzo 2023 13:46
Attesa infinita per il Viola Park: ritardo lavori? Problema l'aumento del prezzo dell'acciaio ucraino
25 febbraio 2023 10:10
Caos Viola Park. La Fiorentina pensa di andare sul monte Amiata, Casini chiede garanzie a Commisso
24 febbraio 2023 15:54
Tre i problemi del Viola Park: non c’è l’area parcheggio, frizioni con l’architetto e poca manodopera
23 febbraio 2023 09:39
Sind. Bagno a Ripoli annuncia: "Viola Park verrà inaugurato a fine marzo-inizio aprile"
07 febbraio 2023 19:52
Nazione, Viola Park ora si corre: la pioggia ha rallentato i lavori ma non ci saranno dei ritardi
21 gennaio 2023 10:21
Bella notizia per il Viola Park, arrivato il via libera per la fognatura e ci saranno anche subito i parcheggi
08 dicembre 2022 09:53
Repubblica: preparazione della Fiorentina al Viola Park scelta la linea di big come Juve e Milan
25 novembre 2022 09:29
Barone: "Viola Park pronto tra 4 mesi ma serve mano dei Comuni. Investimento da 105 milioni"
18 novembre 2022 10:07
Tutte le foto del Viola Park a 9 mesi dalla sua inaugurazione. Presenti sindaci città metropolitana
12 marzo 2022 13:15
Dopo Ribery adesso Odriozola. Ladri nella casa di Bagno a Ripoli, rubati soldi e medaglia Champions
03 marzo 2022 19:04
Odriozola, Callejon e Amrabat come Ribery, scelto di abitare a Bagno a Ripoli, affacciati sul Viola Park
25 febbraio 2022 20:35
TgR, problema al Viola Park, fino al 2026 non ci saranno i parcheggi, la Fiorentina non ci sta
03 febbraio 2022 21:36
Casini incontra Barone e rassicura: "Siamo al lavoro per risolvere problema di parcheggi e tramvia"
03 febbraio 2022 16:15
Casini precisa: ''Il Viola Park procede a gonfie vele, nessun problema. Commisso è innamorato"
02 febbraio 2022 19:16
Il Viola Park è un cantiere trasparente, un sistema che rivela presenza di imprese e lavoratori
24 novembre 2021 17:21
I giocatori della Fiorentina questa mattina in visita al Viola Park di Bagno a Ripoli in divisa
29 settembre 2021 13:59
Il sindaco Nardella:" A breve incontrerò il presidente Commisso per parlare del Franchi"
17 settembre 2021 10:46
"Per avere i tifosi al Viola Park serve che il comune di Firenze finisca la tramvia"
04 settembre 2021 14:26
Italia Nostra rinuncia al ricorso contro il Viola Park. Hanno vinto i tifosi viola e la Fiorentina
02 settembre 2021 16:18
Foto, sopralluogo al Viola Park per Commisso con Joe Barone, Casamonti e il sindaco Casini
02 settembre 2021 12:55
Giani sul Viola Park: "Soddisfatto che non ci siano ostacoli allo sviluppo. Progetto importante per tutti"
15 giugno 2021 16:19
Italia Nostra: "Prendiamo atto della decisione del Tar. Non era un ricorso contro Fiorentina e tifosi"
14 giugno 2021 15:57
Ricorso al Tar inammissibile contro il Viola Park, esulta Casini: "Sempre avuto fiducia, andiamo avanti"
14 giugno 2021 15:29
HA VINTO LA FIORENTINA CONTRO ITALIA NOSTRA: "RICORSO TAR INAMMISSIBILE SUL VIOLA PARK"
14 giugno 2021 14:48
Commisso a Bagno a Ripoli, proseguono veloci i lavori per il Viola Park. Pronto fra un anno
04 maggio 2021 11:33
Il ridicolo e assurdo ricorso di Italia Nostra. Mai cosi tanto verde e alberi come con la Fiorentina
18 marzo 2021 15:18
Caso Viola Park, il comune di Bagno a Ripoli sceglie di ricorrere al Tar. I tempi sono accorciati
16 marzo 2021 14:27
Viola Club e ATF: "Stiamo andando per vie legali contro Italia Nostra per ricorso fuori luogo"
15 marzo 2021 20:54
Nardella al fianco del Viola Park: "Ho assicurato il mio sostegno al sindaco di Bagno a Ripoli"
11 marzo 2021 20:57
Italia Nostra: "Ricorso contro il Viola Park? Si, è speculazione della Fiorentina, meglio la campagna"
09 marzo 2021 16:59
Parla il sindaco di Bagno a Ripoli sul ricorso contro il Viola Park: "Lavori non si bloccano"
09 marzo 2021 14:24
Cittadino cambia idea, niente più ricorso contro la Fiorentina: "Volevo vista migliore dalla finestra"
16 gennaio 2021 16:31
Corriere Fiorentino, un vicino del Viola Park ha fatto ricorso al Tar. Altro stop in arrivo?
16 gennaio 2021 10:13
I lavori per il centro sportivo non partiranno il 2 gennaio. Chiesti altri documenti alla Fiorentina
22 dicembre 2020 13:21
Casini: "Il nuovo centro sportivo può finalmente nascere. La Fiorentina..."
27 ottobre 2020 10:11
CorSport, centro sportivo, domani l'approvazione della variante. In standby la questione stadio
25 ottobre 2020 09:56
Sind. Bagno a Ripoli: "I lavori del centro sportivo sono già iniziati, la Fiorentina ha fretta"
13 ottobre 2020 21:28
Nardella: "Il metodo del centro sportivo di Bagno a Ripoli va usato anche per il Franchi"
09 ottobre 2020 11:05
"Viola Park" pronto entro gennaio 2022: ecco come sarà la nuova casa della Fiorentina
08 ottobre 2020 08:56
Ecco il Viola Park: il centro sportivo della Fiorentina a Bagno a Ripoli. Pronto fra 14 mesi
07 ottobre 2020 15:51
Commisso: "Da Chiesa nemmeno una telefonata. Aspettate da 50 anni lo scudetto, ora lo volete subito? Datemi 4/5 anni"
07 ottobre 2020 12:52
Commisso sul "Viola Park": "I DV avevano un progetto a Campi di 30 milioni, io qui ne investo 75"
07 ottobre 2020 11:51
Nuovo centro sportivo Bagno a Ripoli: domani la Fiorentina presenta il rendering
06 ottobre 2020 11:53
Via libera alla realizzazione del Centro sportivo della Fiorentina. C'è il si della Conferenza dei Servizi
30 settembre 2020 15:29
80 milioni per il centro sportivo, Commisso: "Sarà pronto a gennaio 2022"
19 settembre 2020 12:21
Commisso: "I lavori del centro sportivo di Bagno a Ripoli inizieranno entro il 2 gennaio"
19 settembre 2020 07:17
Commisso oggi in visita dove sorgerà il nuovo centro sportivo di Bagno a Ripoli. Tutte le foto
18 settembre 2020 18:04
Centro sportivo, ok tavolo tecnico con Pessina. I lavori potrebbero partire entro metà ottobre
16 settembre 2020 10:01
Ribery cambia casa ma resta a Bagno a Ripoli. Ecco la nuova villa
25 agosto 2020 18:21
Centro sportivo Fiorentina, spuntano ancora problemi, ora è stata aperta anche un'inchiesta per...
11 agosto 2020 10:26
Sind. Bagno a Ripoli: "Stop al centro sportivo? No, lo slittamento dei lavori sarà minimo. Rassicuro Commisso"
03 agosto 2020 22:05
Commisso: "Se la situazione centro sportivo non si sblocca per settembre, non lo faccio più"
03 agosto 2020 17:10
Renzi: "Franchi? Non si parla di Raffaello o Leonardo. Stadio Fiorentina? È una priorità"
31 luglio 2020 10:39
Casini: "Centro sportivo? I paletti sono migliorie. Calciomercato? Presto grandi novità, Barone-Pradè in fermento"
24 luglio 2020 20:57
Video, Rom e discarica abusiva, com'era il terreno dove sorgerà il centro sportivo della Fiorentina
24 luglio 2020 17:39
Pessina: "Oggi non si deciderà nulla. Vedremo come integrare nel paesaggio quello che la Fiorentina vuole"
24 luglio 2020 11:29
Sind. Bagno a Ripoli: "Centro sportivo? Ci vorrà circa un mese. Troveremo una soluzione comune"
24 luglio 2020 11:18
Centro sportivo, Commisso è una furia. Oggi il vertice decisivo con Soprintendenza, Regione e Comune
24 luglio 2020 10:05
Pessina (Soprintendenza) chiarisce: "Vi spiego i motivi dello stop ai lavori"
23 luglio 2020 16:11
Commisso risponde allo stop del centro sportivo: "Presto la soluzione"
23 luglio 2020 15:03
Criticità per il centro sportivo? Ieri videoconferenza alle 4. Commisso è stato tranquillizzato
22 luglio 2020 09:03
Soprintend. Pessina: "Abbiamo da ridire qualcosa ma non significa che il centro sportivo non si farà"
22 luglio 2020 08:37
Stop al centro sportivo Fiorentina, Commisso parlerà dopo l'Inter
21 luglio 2020 18:09
Casini: "Centro sportivo? Commisso sperava di iniziare i lavori ad ottobre ma non sarà possibile"
21 luglio 2020 16:40
Centro Sportivo della Fiorentina bloccato: "Come mai solo adesso?"
21 luglio 2020 14:24
Centro Sportivo, la Soprintendenza blocca tutto: altro mese di ritardo, bisogna risolvere delle criticità
21 luglio 2020 08:53
Nazione, Ribery probabilmente cambierà casa, si trasferirà nel centro di Firenze
11 luglio 2020 09:34
Nardella tenta Commisso con la tramvia a Campo di Marte. Il Franchi sarà ancora lo stadio della Fiorentina?
07 luglio 2020 10:34
Accuse permalose e fuori luogo a Ribery, ma la maggioranza dei tifosi viola sta con Franck
06 luglio 2020 22:32
La moglie di Ribery: "Amo Firenze ma mi sento ferita ed ho paura. Mai subito un furto prima d'ora"
06 luglio 2020 19:46
Ribery, domenica stortissima: ladri in azione nella sua villa di Bagno a Ripoli
06 luglio 2020 10:29
Sind. Bagno a Ripoli: "Ieri la Fiorentina è naufragata. Ho parlato molto con Commisso"
02 luglio 2020 21:39
Sind. Bagno a Ripoli: "Stadio fuori Firenze? Scelte non improvvisate. Fossi non ha fatto una fuga in avanti"
18 giugno 2020 11:16
Centro sportivo Bagno a Ripoli, il restauro della nuova sede della Fiorentina sarà fatto da una ditta locale
09 giugno 2020 19:59
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