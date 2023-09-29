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Domani prima ufficiale al Viola Park con i tifosi: parcheggio in Via Granacci disponibile. Il comunicato

Il Viola Park domani apre le porte ai tifosi ed arriva il comunicato sul parcheggio temporaneo messo a disposizione

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 settembre 2023 19:05
Domani prima ufficiale al Viola Park con i tifosi: parcheggio in Via Granacci disponibile. Il comunicato -
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Domani prima ufficiale al Viola Park con i tifosi: parcheggio in Via Granacci disponibile. Il comunicato

"ACF Fiorentina informa i propri Tifosi che, per le gare che si disputeranno al Viola Park, è a disposizione il parcheggio temporaneo di Via Granacci: https://maps.app.goo.gl/1ETAV1rVWMwnkmqy6 

I motocicli potranno essere parcheggiati nella medesima area, avendo cura di non occupare spazi dedicati alle autovetture, nel tratto tra gli alberi e la sede stradale di Via Granacci.

A chi giunge dalla direttrice di Pontassieve, è richiesto di non imboccare Via Pian di Ripoli ma, tramite la II uscita della rotonda della SP34, di raggiungere il parcheggio da Via Perosi."

 

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