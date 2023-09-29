Domani prima ufficiale al Viola Park con i tifosi: parcheggio in Via Granacci disponibile. Il comunicato
Il Viola Park domani apre le porte ai tifosi ed arriva il comunicato sul parcheggio temporaneo messo a disposizione
"ACF Fiorentina informa i propri Tifosi che, per le gare che si disputeranno al Viola Park, è a disposizione il parcheggio temporaneo di Via Granacci: https://maps.app.goo.gl/1ETAV1rVWMwnkmqy6
I motocicli potranno essere parcheggiati nella medesima area, avendo cura di non occupare spazi dedicati alle autovetture, nel tratto tra gli alberi e la sede stradale di Via Granacci.
A chi giunge dalla direttrice di Pontassieve, è richiesto di non imboccare Via Pian di Ripoli ma, tramite la II uscita della rotonda della SP34, di raggiungere il parcheggio da Via Perosi."
L'OPINIONE DI ENZO BUCCHIONI SUL PAREGGIO DELLA FIORENTINA A FROSINONE
https://www.labaroviola.com/bucchioni-partite-vanno-chiuse-un-limite-della-fiorentina-il-massacro-di-nzola-e-un-suicidio-aiutiamolo/224949/