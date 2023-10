Bucchioni: “Partite vanno chiuse, un limite della Fiorentina. Il massacro di Nzola è un suicidio, aiutiamolo”

Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno per parlare di Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni:

“Partita di ieri? Pareggio fastidioso perchè il primo tempo doveva chiudersi minimo 0-3 e quindi resta l’idea di aver perso un occasione. Le partite vanno chiuse e si tratta di un limite della Fiorentina; nel secondo tempo c’è stato un calo vistoso dei titolari ed i subentrati non hanno dimostrato come Ikonè e Barak che non hanno portato niente. Speriamo sia l’ultima volta perchè anche il gol dalla sinistra è un classico per le reti che subisce la Fiorentina.

Beltran? Non puoi pretendere da un ragazzo di 21 anni che è arrivato in un calcio che non conosce e non conosce neanche i meccanismi di Italiano. Io vedo un giocatore molto bravo che potrà fare la differenza ma che fa ancora molta fatica.

Nzola? Ieri il suo l’ha fatto. La sua fisicità ha tirato su la Fiorentina e mettendo dentro Beltran la difesa del Frosinone si è alzata dal momento che non dovevi più marcare uno con un fisico di Nzola. Io lo metterei anche con il Cagliari perchè la manovra ha funzionato e ti apre degli spazi. Questo massacro di Nzola è un suicidio, aiutiamo il ragazzo.”

NZOLA DA’ SOLUZIONI NUOVE ALLA FIORENTINA MA FATICA A FARE GOL