Criticità per il centro sportivo? Ieri videoconferenza alle 4. Commisso è stato tranquillizzato

Ieri mattino, la sveglia a Bagno a Ripoli è suonata alle 4. Commisso, il dg Joe Barone ed il sindaco Francesco Casini erano già in videoconferenza per discutere sui paletti imposti il giorno precedente dalla Soprintendenza sul centro sportivo. Il presidente viola è stato tranquillizzato sulla volontà comune di proseguire nel progetto, un’ora intensa di colloquio. Barone ieri era nel comune di Bagno a Ripoli per lavorare immediatamente sulle criticità rilevate, Pessina afferma che non ci sono dei problemi insormontabili e che una soluzione si troverà così come l’architetto dei viola, Casamonti che ha detto che stanno lavorando. Lo riporta il Corriere Fiorentino.