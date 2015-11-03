Notizie Pessina Fiorentina

Il Corriere dello Sport riporta: "Il Bologna rimane vigile su Mandragora, piace a Italiano"
12 luglio 2025 16:04
Telelombardia è sicura: "La Fiorentina vuole Pessina per la prossima stagione, ma il Monza vuole trattenerlo"
20 maggio 2025 20:00
Accomando (DAZN): "La Fiorentina ha sondato Pessina del Monza". Altro 'fedelissimo' in arrivo?
16 maggio 2025 23:15
Monza, quante assenze! Con la Fiorentina è emergenza totale, ancora out Pessina e Kyriakopoulos
12 gennaio 2025 14:14
Pairetto disastroso nel finale di Monza-Inter, non concede il vantaggio, Pessina era davanti a Sommer
16 settembre 2024 09:22
Pessina: "Palladino gioca molto in verticale, adesso ricerchiamo più il palleggio"
20 luglio 2024 19:08
Nazione: “Palladino vuole Pessina a Firenze. È un suo fedelissimo e farebbe al caso della Fiorentina”
12 luglio 2024 09:24
Pessina saluta Palladino: "Nello Spezia ti guardavo dare l'esempio in campo e fuori. In bocca al lupo mister"
05 giugno 2024 15:36
Pessina in vista di Fiorentina-Monza: "Vogliamo arrivare a 48 punti, per farne 100 nelle prime due stagioni in A"
05 maggio 2024 20:31
Il Monza di Palladino crede ancora all'Europa. Pessina: "Il pensiero c'è, ancora tutto aperto"
27 aprile 2024 19:35
Pessina: "Abbiamo cambiato a livello tattico dopo secondo gol Fiorentina. Non smettiamo di stupire"
23 aprile 2023 17:25
Festa per l'addio del sovrintendente Pessina, il "Signor no" che ha fatto infuriare Commisso
15 ottobre 2022 12:17
La sovrintendenza tranquilla sulla modifica della forma a D del Franchi: "Non è ritenuta essenziale"
23 aprile 2022 12:54
Pessina si sfoga: "La sovrintendenza non è il "Signor no". E' vittima della burocrazia e sotto organico"
01 aprile 2022 13:08
Pessina non ha dubbi: "Demolizione del Franchi sarebbe stata una macchia gravissima"
29 marzo 2022 09:18
Nardella contro Pessina, il sindaco di Firenze vuole rendere impotente la Soprintendenza sul Franchi
23 marzo 2022 12:46
Pessina: "Difficile giudicare il nuovo Franchi, ma comunque non saremo noi a decidere"
10 marzo 2022 09:32
La sovrintendenza di Pessina esclusa sul Franchi, potrà dare solo un parere. Decisione spetta a Roma
10 febbraio 2022 11:47
Pessina rassicura: "Nessun problema con la Fiorentina, Commisso mi ha invitato a vedere il Viola Park"
05 febbraio 2022 13:47
Pessina e Joe Barone sorpresi a colloquio in pieno centro a Firenze, Viola Park nei discorsi?
04 febbraio 2022 19:58
Repubblica, è guerra totale tra Nardella e Pessina, a rimetterci potrebbe essere lo stadio Franchi
20 gennaio 2022 13:06
Pessina fa arrabbiare anche Nardella, Soprintendenza dice no alla ruota panoramica un mese in più
17 gennaio 2022 14:39
Nuova guerra Commisso vs politici? Battaglia su campi sintetici e parcheggi al Viola Park
17 settembre 2021 13:29
Pessina dell'Atalanta è risultato positivo al Coronavirus, salterà la sfida con la Fiorentina
07 aprile 2021 14:02
Di Gennaro: "La Fiorentina non si può permettere due punte di ruolo. Castrovilli si gioca l'Europeo con Pessina"
11 febbraio 2021 21:37
Pessina: "Franchi che sta crollando invenzione dei giornali. Parte storica stadio non si può toccare"
11 febbraio 2021 15:35
Repubblica, dopo il Franchi la Soprintendenza ha frenato un'altra opera in San Frediano
10 febbraio 2021 12:40
Pessina: "Abbiamo scongiurato l'ipotesi della demolizione del Franchi"
29 gennaio 2021 17:54
Pessina: "Soddisfatto della risposta del Mibact. Spero che il Franchi resti la casa della Fiorentina"
17 gennaio 2021 11:11
Pessina: "Il Franchi è un monumento ben conservato, ha mantenuto il fascino che gli ha dato Nervi"
18 dicembre 2020 10:39
Centro sportivo, ok tavolo tecnico con Pessina. I lavori potrebbero partire entro metà ottobre
16 settembre 2020 10:01
Renzi si scaglia contro Pessina: "Non deve più occuparsi del Franchi, lo faranno il Comune e la Fiorentina"
08 settembre 2020 12:53
Pessina: "Il Franchi è un monumento come il Colosseo, va trovata una giusta soluzione"
08 settembre 2020 09:53
Pessina: "Franchi? La Fiorentina dovrà assumersi la paternità di un eventuale scempio"
07 settembre 2020 20:58
Accordo PD e Italia Viva sul Franchi. Sarà possibile modificarlo senza vincoli della soprintendenza
01 settembre 2020 20:06
Commisso: "Se la situazione centro sportivo non si sblocca per settembre, non lo faccio più"
03 agosto 2020 17:10
Vicesind. Firenze: "Rigore di ieri per la Roma? Ce ne diano meno a sfavore, il regolamento va applicato"
27 luglio 2020 20:07
Casini: "Centro sportivo? I paletti sono migliorie. Calciomercato? Presto grandi novità, Barone-Pradè in fermento"
24 luglio 2020 20:57
Finito incontro Fiorentina-Soprintendenza: "A Settembre inizio dei lavori"
24 luglio 2020 16:16
Pessina: "Oggi non si deciderà nulla. Vedremo come integrare nel paesaggio quello che la Fiorentina vuole"
24 luglio 2020 11:29
Pessina (Soprintendenza) chiarisce: "Vi spiego i motivi dello stop ai lavori"
23 luglio 2020 16:11
Criticità per il centro sportivo? Ieri videoconferenza alle 4. Commisso è stato tranquillizzato
22 luglio 2020 09:03
Soprintend. Pessina: "Abbiamo da ridire qualcosa ma non significa che il centro sportivo non si farà"
22 luglio 2020 08:37
Centro Sportivo, la Soprintendenza blocca tutto: altro mese di ritardo, bisogna risolvere delle criticità
21 luglio 2020 08:53
Pessina contro Campi: "Pro e contro sullo stadio lì, difficile farlo in poco tempo"
23 giugno 2020 17:31
Pessina spegne Commisso: "Le curve non si possono abbattere, modifiche solo parziali"
21 giugno 2020 16:07
CorSport, Cistana, Tonali, Berardi, Nainggolan, Pessina, Belotti e Fares: ecco chi c'è nel mirino della Fiorentina
16 giugno 2020 09:31
Pessina: "Franchi? Non abbiamo mai bocciato nessun progetto. È vietato demolirlo"
11 giugno 2020 20:28
Pessina: "Franchi? Curve più vicine e copertura si possono fare. Sembrava che fossi della Juve..."
11 giugno 2020 11:04
Monti risponde a Pessina: "Venga a vedere le condizioni dei bagni del Franchi. Tifosi meritano stadio nuovo"
04 giugno 2020 14:17
Pessina, soprintendenza: "Cambiate progetto per il Franchi, non sarà possibile la demolizione dello stadio"
04 giugno 2020 12:20
Pierguidi: "Striscione irrispettoso verso Firenze e i fiorentini. Vorrei un nuovo Artemio Franchi"
03 giugno 2020 14:05
L’ironia dello striscione al Franchi: “Visita guidata per scale elicoidali, tour operator Pessina”
03 giugno 2020 09:51
La telefonata di Pessina a Franceschini: "San Siro si può abbattere? Il Franchi non si tocca"
27 maggio 2020 11:40
Pessina: "Lo stadio Meazza non è bello quanto il Franchi. Adesso, dovrà decidere la Fiorentina"
27 maggio 2020 10:11
On. Di Giorgi: "Franchi? Le curve si possono abbattere. Commisso tra qualche settimana potrà investire"
24 maggio 2020 17:38
Giani: "Giusta l'apertura di Pessina al restyling del Franchi. Commisso? Prima conta la squadra poi lo stadio"
22 maggio 2020 21:39
Pessina, soprintendente: "Restyling Franchi? Partita aperta, è sempre stato la casa della Fiorentina"
22 maggio 2020 21:30
Soprintendente Pessina: "Restyling Franchi? Si possono fare negozi e ristoranti sotto le curve"
20 maggio 2020 10:28
CorSport, Grandi manovre a centrocampo: la Fiorentina ha messo gli occhi su Pessina e Cassata
18 aprile 2020 11:28
CorSport, Badelj nessun riscatto. Per sostituirlo piacciono Cassata e Pessina. Bonaventura...
20 marzo 2020 11:30
CorSport, Badelj andrà via. La Fiorentina ha messo gli occhi su Cassata e Pessina
18 marzo 2020 11:46
Pessina: "Aspetto il progetto di Commisso. Soluzioni di restyling ci sono, si può lavorare per addizione"
15 febbraio 2020 10:48
Pessina: "Il restyling si può fare, e si può coprire lo stadio. Le curve però non si possono abbattere"
13 febbraio 2020 11:59
Pessina, sul talentuoso centrocampista c'è anche la Fiorentina. Il costo è di 20 milioni, i dettagli
07 febbraio 2020 11:38
Franchi, lo stadio non può essere venduto alla Fiorentina, ma può essere coperto
23 dicembre 2019 14:58
Pessina sul Franchi: "La prossima settimana avvieremo la procedura di vincolo"
22 novembre 2019 19:55
Sop. Pessina: "Vi svelo perchè il Franchi non può essere ristrutturato come Commisso vuole"
29 ottobre 2019 11:51
Soprintendente Pessina: "Il restyling del Franchi non si può fare"
24 settembre 2019 11:31
Il soprintendente: "Entro uno/due mesi faremo la verifica d'interesse culturale al Franchi"
06 settembre 2019 10:11
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