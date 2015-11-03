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Notizie Pessina Fiorentina

Il Corriere dello Sport riporta: "Il Bologna rimane vigile su Mandragora, piace a Italiano"

12 luglio 2025 16:04

Telelombardia è sicura: "La Fiorentina vuole Pessina per la prossima stagione, ma il Monza vuole trattenerlo"

20 maggio 2025 20:00

Accomando (DAZN): "La Fiorentina ha sondato Pessina del Monza". Altro 'fedelissimo' in arrivo?

16 maggio 2025 23:15

Monza, quante assenze! Con la Fiorentina è emergenza totale, ancora out Pessina e Kyriakopoulos

12 gennaio 2025 14:14

Pairetto disastroso nel finale di Monza-Inter, non concede il vantaggio, Pessina era davanti a Sommer

16 settembre 2024 09:22

Pessina: "Palladino gioca molto in verticale, adesso ricerchiamo più il palleggio"

20 luglio 2024 19:08

Nazione: “Palladino vuole Pessina a Firenze. È un suo fedelissimo e farebbe al caso della Fiorentina”

12 luglio 2024 09:24

Pessina saluta Palladino: "Nello Spezia ti guardavo dare l'esempio in campo e fuori. In bocca al lupo mister"

05 giugno 2024 15:36

Pessina in vista di Fiorentina-Monza: "Vogliamo arrivare a 48 punti, per farne 100 nelle prime due stagioni in A"

05 maggio 2024 20:31

Il Monza di Palladino crede ancora all'Europa. Pessina: "Il pensiero c'è, ancora tutto aperto"

27 aprile 2024 19:35

Pessina: "Abbiamo cambiato a livello tattico dopo secondo gol Fiorentina. Non smettiamo di stupire"

23 aprile 2023 17:25

Festa per l'addio del sovrintendente Pessina, il "Signor no" che ha fatto infuriare Commisso

15 ottobre 2022 12:17

La sovrintendenza tranquilla sulla modifica della forma a D del Franchi: "Non è ritenuta essenziale"

23 aprile 2022 12:54

Pessina si sfoga: "La sovrintendenza non è il "Signor no". E' vittima della burocrazia e sotto organico"

01 aprile 2022 13:08

Pessina non ha dubbi: "Demolizione del Franchi sarebbe stata una macchia gravissima"

29 marzo 2022 09:18

Nardella contro Pessina, il sindaco di Firenze vuole rendere impotente la Soprintendenza sul Franchi

23 marzo 2022 12:46

Pessina: "Difficile giudicare il nuovo Franchi, ma comunque non saremo noi a decidere"

10 marzo 2022 09:32

La sovrintendenza di Pessina esclusa sul Franchi, potrà dare solo un parere. Decisione spetta a Roma

10 febbraio 2022 11:47

Pessina rassicura: "Nessun problema con la Fiorentina, Commisso mi ha invitato a vedere il Viola Park"

05 febbraio 2022 13:47

Pessina e Joe Barone sorpresi a colloquio in pieno centro a Firenze, Viola Park nei discorsi?

04 febbraio 2022 19:58

Repubblica, è guerra totale tra Nardella e Pessina, a rimetterci potrebbe essere lo stadio Franchi

20 gennaio 2022 13:06

Pessina fa arrabbiare anche Nardella, Soprintendenza dice no alla ruota panoramica un mese in più

17 gennaio 2022 14:39

Nuova guerra Commisso vs politici? Battaglia su campi sintetici e parcheggi al Viola Park

17 settembre 2021 13:29

Pessina dell'Atalanta è risultato positivo al Coronavirus, salterà la sfida con la Fiorentina

07 aprile 2021 14:02

Di Gennaro: "La Fiorentina non si può permettere due punte di ruolo. Castrovilli si gioca l'Europeo con Pessina"

11 febbraio 2021 21:37

Pessina: "Franchi che sta crollando invenzione dei giornali. Parte storica stadio non si può toccare"

11 febbraio 2021 15:35

Repubblica, dopo il Franchi la Soprintendenza ha frenato un'altra opera in San Frediano

10 febbraio 2021 12:40

Pessina: "Abbiamo scongiurato l'ipotesi della demolizione del Franchi"

29 gennaio 2021 17:54

Pessina: "Soddisfatto della risposta del Mibact. Spero che il Franchi resti la casa della Fiorentina"

17 gennaio 2021 11:11

Pessina: "Il Franchi è un monumento ben conservato, ha mantenuto il fascino che gli ha dato Nervi"

18 dicembre 2020 10:39

Centro sportivo, ok tavolo tecnico con Pessina. I lavori potrebbero partire entro metà ottobre

16 settembre 2020 10:01

Renzi si scaglia contro Pessina: "Non deve più occuparsi del Franchi, lo faranno il Comune e la Fiorentina"

08 settembre 2020 12:53

Pessina: "Il Franchi è un monumento come il Colosseo, va trovata una giusta soluzione"

08 settembre 2020 09:53

Pessina: "Franchi? La Fiorentina dovrà assumersi la paternità di un eventuale scempio"

07 settembre 2020 20:58

Accordo PD e Italia Viva sul Franchi. Sarà possibile modificarlo senza vincoli della soprintendenza

01 settembre 2020 20:06

Commisso: "Se la situazione centro sportivo non si sblocca per settembre, non lo faccio più"

03 agosto 2020 17:10

Vicesind. Firenze: "Rigore di ieri per la Roma? Ce ne diano meno a sfavore, il regolamento va applicato"

27 luglio 2020 20:07

Casini: "Centro sportivo? I paletti sono migliorie. Calciomercato? Presto grandi novità, Barone-Pradè in fermento"

24 luglio 2020 20:57

Finito incontro Fiorentina-Soprintendenza: "A Settembre inizio dei lavori"

24 luglio 2020 16:16

Pessina: "Oggi non si deciderà nulla. Vedremo come integrare nel paesaggio quello che la Fiorentina vuole"

24 luglio 2020 11:29

Pessina (Soprintendenza) chiarisce: "Vi spiego i motivi dello stop ai lavori"

23 luglio 2020 16:11

Criticità per il centro sportivo? Ieri videoconferenza alle 4. Commisso è stato tranquillizzato

22 luglio 2020 09:03

Soprintend. Pessina: "Abbiamo da ridire qualcosa ma non significa che il centro sportivo non si farà"

22 luglio 2020 08:37

Centro Sportivo, la Soprintendenza blocca tutto: altro mese di ritardo, bisogna risolvere delle criticità

21 luglio 2020 08:53

Pessina contro Campi: "Pro e contro sullo stadio lì, difficile farlo in poco tempo"

23 giugno 2020 17:31

Pessina spegne Commisso: "Le curve non si possono abbattere, modifiche solo parziali"

21 giugno 2020 16:07

CorSport, Cistana, Tonali, Berardi, Nainggolan, Pessina, Belotti e Fares: ecco chi c'è nel mirino della Fiorentina

16 giugno 2020 09:31

Pessina: "Franchi? Non abbiamo mai bocciato nessun progetto. È vietato demolirlo"

11 giugno 2020 20:28

Pessina: "Franchi? Curve più vicine e copertura si possono fare. Sembrava che fossi della Juve..."

11 giugno 2020 11:04

Monti risponde a Pessina: "Venga a vedere le condizioni dei bagni del Franchi. Tifosi meritano stadio nuovo"

04 giugno 2020 14:17

Pessina, soprintendenza: "Cambiate progetto per il Franchi, non sarà possibile la demolizione dello stadio"

04 giugno 2020 12:20

Pierguidi: "Striscione irrispettoso verso Firenze e i fiorentini. Vorrei un nuovo Artemio Franchi"

03 giugno 2020 14:05

L’ironia dello striscione al Franchi: “Visita guidata per scale elicoidali, tour operator Pessina”

03 giugno 2020 09:51

La telefonata di Pessina a Franceschini: "San Siro si può abbattere? Il Franchi non si tocca"

27 maggio 2020 11:40

Pessina: "Lo stadio Meazza non è bello quanto il Franchi. Adesso, dovrà decidere la Fiorentina"

27 maggio 2020 10:11

On. Di Giorgi: "Franchi? Le curve si possono abbattere. Commisso tra qualche settimana potrà investire"

24 maggio 2020 17:38

Giani: "Giusta l'apertura di Pessina al restyling del Franchi. Commisso? Prima conta la squadra poi lo stadio"

22 maggio 2020 21:39

Pessina, soprintendente: "Restyling Franchi? Partita aperta, è sempre stato la casa della Fiorentina"

22 maggio 2020 21:30

Soprintendente Pessina: "Restyling Franchi? Si possono fare negozi e ristoranti sotto le curve"

20 maggio 2020 10:28

CorSport, Grandi manovre a centrocampo: la Fiorentina ha messo gli occhi su Pessina e Cassata

18 aprile 2020 11:28

CorSport, Badelj nessun riscatto. Per sostituirlo piacciono Cassata e Pessina. Bonaventura...

20 marzo 2020 11:30

CorSport, Badelj andrà via. La Fiorentina ha messo gli occhi su Cassata e Pessina

18 marzo 2020 11:46

Pessina: "Aspetto il progetto di Commisso. Soluzioni di restyling ci sono, si può lavorare per addizione"

15 febbraio 2020 10:48

Pessina: "Il restyling si può fare, e si può coprire lo stadio. Le curve però non si possono abbattere"

13 febbraio 2020 11:59

Pessina, sul talentuoso centrocampista c'è anche la Fiorentina. Il costo è di 20 milioni, i dettagli

07 febbraio 2020 11:38

Franchi, lo stadio non può essere venduto alla Fiorentina, ma può essere coperto

23 dicembre 2019 14:58

Pessina sul Franchi: "La prossima settimana avvieremo la procedura di vincolo"

22 novembre 2019 19:55

Sop. Pessina: "Vi svelo perchè il Franchi non può essere ristrutturato come Commisso vuole"

29 ottobre 2019 11:51

Soprintendente Pessina: "Il restyling del Franchi non si può fare"

24 settembre 2019 11:31

Il soprintendente: "Entro uno/due mesi faremo la verifica d'interesse culturale al Franchi"

06 settembre 2019 10:11

La prossima settimana ci sarà l'incontro tra Nardella, Commisso ed il soprintendente per il restyling del Franchi

31 agosto 2019 09:20

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