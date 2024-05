Pessina in vista di Fiorentina-Monza: “Vogliamo arrivare a 48 punti, per farne 100 nelle prime due stagioni in A”

Il capitano del Monza, Matteo Pessina, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match contro la Lazio, terminato sul punteggio di 2-2.

La squadra allenata da Palladino non vince dal 16 marzo (Monza-Cagliari 1-0), e in merito a questo il centrocampista italiano si è espresso così: “Non è arrivata, stiamo raccogliendo pochi punti ma fa parte della nostra crescita. Abbiamo giocato con coraggio contro una grande squadra, i punti arriveranno”

In vista di Fiorentina-Monza, partita valevole per la 36esima giornata di Serie A che si giocherà lunedì 13 maggio alle 20:45, Pessina ha chiarito gli obiettivi futuri: “Basta crederci un po’ di più. Riusciamo a fare tutto, è uno step mentale che dobbiamo fare. Sappiamo che possiamo puntare a più in alto, qualcuno forse non pensa ancora di poter puntare a certi obiettivi. Abbiamo tante motivazioni, vogliamo arrivare a 48 punti e farne 100 nelle prime due stagioni in A. Siamo salvi da qualche giornata, vogliamo fare questo step in più e lo faremo“. Dato che il Monza la scorsa stagione ha raggiunto quota 52 punti, quest’anno i ragazzi di Palladino hanno come obiettivo i 48 punti, così da poter conquistare 100 punti in due stagioni consecutive.

