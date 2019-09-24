Soprintendente Pessina: "Il restyling del Franchi non si può fare"

Dichiarazioni importanti - a Repubblica - da parte del soprintendente ai Beni culturali, Andrea Pessina. Intervistato relativamente ad una possibile messa a nuovo del Franchi, ha così risposto: "Il re...

Dichiarazioni importanti - a Repubblica - da parte del soprintendente ai Beni culturali, Andrea Pessina. Intervistato relativamente ad una possibile messa a nuovo del Franchi, ha così risposto: "Il restyling del Franchi così come proposto non si può fare. Ci chiedono di abbattere il 30% della struttura, curve comprese, e non è una cosa possibile". Una cesura netta, dunque, rispetto al progetto presentato.