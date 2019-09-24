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Soprintendente Pessina: "Il restyling del Franchi non si può fare"

Dichiarazioni importanti - a Repubblica - da parte del soprintendente ai Beni culturali, Andrea Pessina. Intervistato relativamente ad una possibile messa a nuovo del Franchi, ha così risposto: "Il re...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 settembre 2019 11:31
Soprintendente Pessina: "Il restyling del Franchi non si può fare" - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Dichiarazioni importanti - a Repubblica - da parte del soprintendente ai Beni culturali, Andrea Pessina. Intervistato relativamente ad una possibile messa a nuovo del Franchi, ha così risposto: "Il restyling del Franchi così come proposto non si può fare. Ci chiedono di abbattere il 30% della struttura, curve comprese, e non è una cosa possibile". Una cesura netta, dunque, rispetto al progetto presentato.

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