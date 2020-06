Lo speaker radiofonico e showman Gianfranco Monti ha dato il suo punto di vista sulla vicenda relativa allo stadio Franchi, alla luce delle parole di ieri del sindaco Nardella: “I tifosi della Fiorentina hanno diritto di uno stadio bello come la città, esso sia a Campo do Marte, alla Mercafir oppure a Campi. Il Franchi è uno stadio fatiscente, anche se ne siamo tutti innamorati. Il sovrintendente Pessina? Lo inviterei a scendere nei bagni dello stadio in in giorno di pioggia, vedrebbe una situazione orrenda. Assurdo non poter demolire le curve, stanno cadendo a pezzi”.