Notizie Monti Fiorentina

Monti: "A Verona la Fiorentina ha fatto una rapina senza passamontagna, non confermerei Vanoli"
07 aprile 2026 21:32
Monti: "Piccoli e Gudmundsson devono giocare in attacco, se vengono in difesa vanno picchiati"
14 marzo 2026 14:32
Monti: "Gudmundsson non ha mai mostrato il suo valore, ma so che altrove tornerà ad essere fortissimo"
05 marzo 2026 13:20
Monti: "Mi piacerebbe recuperare Fazzini, secondo me ha i numeri. Spero Paratici voglia tenerlo".
17 febbraio 2026 19:35
Monti sicuro: “Fai di tutto per andare nelle coppe e poi non le giochi? Giovedì metterei i migliori”.
17 febbraio 2026 18:57
Monti: "Con la Lazio è fondamentale. Nelle ultime gare ho visto più grinta, il merito è di Paratici"
07 gennaio 2026 15:11
Monti: "Non voglio sminuire Kouamé, ma se gioca vuol dire che manca qualcosa. Domani col Verona una finale"
13 dicembre 2025 15:19
Monti: "Da Vanoli mi aspettavo di più, la conferenza stampa è stata sconcertante"
10 dicembre 2025 14:34
Monti: "Vanoli deve usare meno parole e più fatti, non ha in mano lo spogliatoio della Fiorentina"
08 dicembre 2025 14:09
Monti: “Mi aspetto che Vanoli cambi, finora ha fatto poco. Emozionante vedere che Firenze c’è sempre”
02 dicembre 2025 18:31
Monti esplode: "La gente è esausta. I tifosi spendono un patrimonio per questo spettacolo. Dov'è la società? "
28 novembre 2025 15:38
Monti lancia Kean: "Se gioca con la squadra, può essere devastante, spero vederlo esultare sotto la Fiesole"
22 novembre 2025 13:47
Monti: "Vanoli non è mai banale, cambierà sicuramente il centrocampo. La partita con la Juve non è decisiva"
20 novembre 2025 14:14
Monti: “Fiorentina-Juventus è un’occasione troppo ghiotta per i giocatori per riconquistarci”
18 novembre 2025 18:40
Monti: “Perché Pioli avrebbe dovuto rinunciare ai soldi? Deluso da lui per il mancato confronto coi giocatori”
04 novembre 2025 18:45
Monti: “Pioli ha gestito molto male la situazione, ma credo che la colpa stia nel mezzo”
03 novembre 2025 16:52
Monti: "Questa società ha bisogno di uomini di calcio. Senza Pradè la squadra non ha più alibi"
01 novembre 2025 14:49
Monti preoccupato: “La società è assente, l’anno prossimo servirà l’ennesima rivoluzione”
28 ottobre 2025 19:54
Monti netto: “Contro il Bologna la Fiorentina ha giocato in 12. Si facciano giocare Fortini e Ndour”
28 ottobre 2025 18:19
Monti sicuro: “Il problema è in società, dove manca una figura di calcio. Pioli ci tiri fuori da questa melma”
21 ottobre 2025 18:35
Monti: "Kean al 70% non deve giocare, meglio mettere titolare uno al top come Piccoli"
16 ottobre 2025 13:33
Monti: “Non è il momento di cambiare Pioli. Obiettivo Europa League? Già sfumato, pensiamo alla salvezza”
13 ottobre 2025 15:31
Monti: "Pradé ha finito il suo percorso a Firenze, ma non è l'unico colpevole di questa situazione"
10 ottobre 2025 13:41
Monti: “Ho paura della Fiorentina, non del Pisa. Mi aspetto di più da Kean, Fagioli e Gudmundsson”
27 settembre 2025 16:02
Monti: "Non sono preoccupato dal digiuno di Kean, le qualità del ragazzo sono indiscutibili"
20 settembre 2025 21:02
Monti: "Gudmundsson ha un'altra faccia, il giocatore si diverte adesso a giocare nella Fiorentina"
23 agosto 2025 15:43
Monti: "Con Pioli Gudmundsson ha ritrovato il sorriso, mi aspetto una stagione da protagonista"
27 luglio 2025 11:40
Monti: "Palladino è stato confermato da Commisso perchè abbiamo fatto meglio della scorsa stagione"
24 maggio 2025 19:18
Monti: “Protesta giusta, questa è una squadra da sesto posto. Palladino? Voglio un tecnico pronto”
19 maggio 2025 19:40
Monti: "Cataldi è un'assenza pesantissima, senza di lui ci manca equilibrio a centrocampo"
12 maggio 2025 14:40
Monti: "Firmerei per andare in Europa League e tifo Bologna in finale, altrimenti la Fiorentina resta fuori"
24 aprile 2025 14:43
Monti su Fagioli: "Ha pagato i suoi sbagli, adesso va lasciato libero di giocare tranquillo senza pressioni"
17 aprile 2025 13:42
Monti: "Questo allenatore non mi piace, non riesce a trasmettere mentalità vincente. Zero costruzione"
14 aprile 2025 19:34
Monti: "La Fiorentina deve battere anche le piccole per diventare finalmente una grande squadra"
12 aprile 2025 18:26
Monti: "Gli ex? Nico e Vlahovic fanno la panchina, chi s'è preso noi gioca titolare almeno..."
15 marzo 2025 18:23
Monti: "La Lazio, negli ultimi anni, è di un altro livello rispetto alla Fiorentina anche per i trofei vinti"
25 gennaio 2025 18:12
Monti: "Gud? Gilardino mi disse che abbiamo preso uno dei 3 o 4 giocatori più forti del campionato"
23 dicembre 2024 16:13
Monti speranzoso: “Noi più forti di testa, stavolta si può fare. Proviamo a vincere l’Europa minore”
30 novembre 2024 09:48
Monti: "Pradè è stato massacrato ma il merito è tutto suo. Ha fatto il mercato tutto da solo"
11 novembre 2024 19:53
Monti: "Tutti volevano cacciare Palladino dopo l'inizio, ma è solo merito suo per questa grande Fiorentina"
04 novembre 2024 21:56
Monti: "In questo ciclo di partite non bisogna mai perdere, voglio 11 punti su 15"
19 ottobre 2024 14:16
Monti: "De Gea vale Batistuta. Ha portato la Fiorentina in Conference e con il Milan l'ha vinta lui"
09 ottobre 2024 19:35
Monti: "Se la Fiorentina è ambiziosa non prende Palladino. La squadra è migliore, l'allenatore no"
01 ottobre 2024 18:30
Monti: "Kean è il miglior attaccante in maglia viola dopo la partenza di Vlahovic"
05 settembre 2024 14:07
Monti supporta Palladino: "Mi è piaciuto molto in conferenza, diventerà un grande allenatore"
23 agosto 2024 14:29
Monti: "Nico? Mi dà sui nervi che voglia andare via a tutti i costi. Ma lo capisco, vuole fare il salto"
07 agosto 2024 15:00
Monti: "Fossę per me Szczesny sarebbe già in Inghilterra con Palladino. Il Monza è meglio di noi?"
29 luglio 2024 14:20
Sentite Monti: "Castrovilli o Bonaventura? Punto su Gaetano. Un giocatore così lo paghi almeno 15 milioni"
04 giugno 2024 14:30
Monti: "Ennesima occasione buttata, ora ad Atene per farci festeggiare ancora per Firenze"
18 maggio 2024 13:48
Monti: "Temo il Brugge, dovevamo chiuderla, se usciamo sarebbe un autentico disastro"
08 maggio 2024 13:35
Monti: "Italiano aveva chiesto Milik, Scamacca o un centravanti tedesco. Nzola l'unico prendibile"
02 maggio 2024 13:27
Monti: "Italiano se ne andrà ma ci deve lasciare in Europa. Le sue parole dopo l'Atalanta mi hanno deluso"
27 aprile 2024 18:48
Monti su Castrovilli: "Spero in un riavvicinamento con la società. Se sta bene può fare la differenza"
22 aprile 2024 18:45
Monti: "Italiano andrà via, si è allontanato dopo gennaio e ora vuole chiudere il cerchio con un trofeo a Firenze"
26 marzo 2024 18:54
Monti: "Stasera grande occasione per l'Europa, crediamoci. Italiano? Spero sia a lungo il nostro allenatore
02 marzo 2024 13:36
Monti: "La Fiorentina non ha programmazione, a Bologna sanno fare calcio, qui meno e si vede"
15 febbraio 2024 16:37
Monti commenta: "Uscita infelice del procuratore di Bonaventura, non ha fatto una bella figura"
10 febbraio 2024 18:50
Monti: "Da tifoso non ho reagito bene alle parole di Barone su Ikoné. Sul mercato mi aspetto qualcosa"
27 gennaio 2024 15:17
Monti: "Una follia criticare Italiano ma servirebbe che fosse difeso anche da qualche dirigente"
01 dicembre 2023 14:50
Monti durissimo: "Ingiustificabile l'assenza della Fiorentina alla Hall of Fame. C'è un astio inconcepibile"
22 novembre 2023 13:22
Monti: "West Ham? andata male una finale andiamo a capofitto sull'altra. A Praga voglio vedere Jovic"
30 maggio 2023 20:06
Monti su Mourinho: "Non lo cambio con Italiano, vorrei usare la magia e vedere che farebbe in viola"
26 maggio 2023 15:53
Monti: "La Coppa Italia è una punizione dentro l'area, la Conference è come entrare in una pasticceria"
03 maggio 2023 15:38
Monti: "Questi ultimi giorni sono importanti, se buchi queste partite rimani con un pugno di mosche in mano"
27 aprile 2023 18:53
Monti: "Brekalo è un titolare. Non giocava mai perché Italiano se l'è coccolato e ora sta venendo fuori"
17 aprile 2023 16:15
Monti: "Ho qualche dubbio su Jovic, Cabral lo terrei. Mercato? Serve un portiere di prospettiva"
09 marzo 2023 15:09
"Campionato della Fiorentina imbarazzante. Una proprietà di livello come può essere in quelle posizioni?"
27 febbraio 2023 14:30
Commisso: "Con gol su rovesciata di Saponara giudizi diversi" Monti: "Con 3 ruote mio nonno sarebbe un carretto"
07 febbraio 2023 15:54
Sentite Monti su Amrabat: "Per me può partire anche a gennaio, a patto che arrivi un Luis Alberto"
06 dicembre 2022 18:39
Gianfranco Monti risponde a Barone: "Ho il sospetto che Jovic e Cabral in Champions non ti ci portano"
19 novembre 2022 15:36
Monti: "Prenderei Piatek alla Salernitana, lo avrei confermato. Bonaventura da rinnovare subito"
08 novembre 2022 20:24
Monti ricorda: "In tutti gli stadi mi hanno sempre buttato di tutto quando esultavo per la Fiorentina"
25 ottobre 2022 19:26
Monti perplesso: "Casi come Torreira succedono ovunque, è la gestione di Commisso che non convince"
25 maggio 2022 22:06
Il consiglio di Monti: "Nessuna fretta di segnare, importante non subire gol. La Juve non giocherà"
20 aprile 2022 19:20
Monti perplesso: "Biraghi era uscito tra gli applausi, adesso è uno scarpone. È inspiegabile"
30 marzo 2022 21:29
Monti: "Grande crescita di Igor, è indispensabile. Dispiace vedere il talento di Quarta in panchina"
18 marzo 2022 22:19
Monti: "Se il nuovo Franchi non vi piace fatelo voi. Almeno vedremo bene e non prenderemo l'acqua"
12 marzo 2022 14:00
Monti: "Grande Castrovilli con il Sassuolo. Possibile addio? Ci mangeremo le mani, deve rinnovare"
28 febbraio 2022 21:10
Monti non ha dubbi: ''Vlahovic si sta trovando bene alla Juventus perchè lì non hanno schemi''
15 febbraio 2022 19:17
"Tutti colpevoli. Sconfitta diversa dalle altre, approccio sbagliato anche da Italiano"
11 gennaio 2022 21:57
Monti: "Troppe lacune nella rosa. Italiano deve sempre inventarsi qualcosa: deve essere aiutato"
17 novembre 2021 22:51
Monti: "Vlahovic si prenda le sue responsabilità. Perchè ridursi ora a completare la squadra?"
21 ottobre 2021 21:01
Monti: "Deluso da Vlahovic. Ha già un accordo con un'altra squadra"
08 ottobre 2021 22:20
Monti: "Italiano fa sentire tutti importanti. Duncan? Il mister ha fatica a toglierlo dal campo"
02 ottobre 2021 15:56
Monti: "Che bello vedere Gasperini rosicare in diretta tv con il labbrino. Rigori tutti giusti"
13 settembre 2021 15:32
Monti: "Addio Ribery? Possibile scelta di Italiano. La Fiorentina giocherà un bel calcio"
02 luglio 2021 14:38
Monti: "Commisso forse non è stato informato: i fiorentini sono follemente innamorati quanto criticoni"
22 maggio 2021 15:34
Monti: "Fossi in Commisso prenderei un dirigente di competenza"
27 febbraio 2021 15:19
Monti: "Ci sono stati molti ritorni tra panchina e dirigenza"
19 febbraio 2021 14:59
Monti: "Rinnovo Vlahovic? Dusan sia riconoscente con la Fiorentina. A giugno azzeriamo tutto.."
18 febbraio 2021 12:58
Monti: "Un campionato di questo tipo non è degno di Firenze. Primo gol subito? Sbaglia Vlahovic"
15 febbraio 2021 20:01
Monti: "Sono due anni che non si vede giocare a calcio a Firenze, sono stufo"
24 giugno 2020 23:58
Monti: "Bisogna essere positivi, perché non guardare i sei punti dal Milan invece che la retrocessione?"
19 giugno 2020 21:07
Monti lancia Iachini: "Mi aspetto porti brillantezza e bel gioco. Aquilani mi ha confidato di quanto sia pignolo"
13 giugno 2020 20:22
Monti: "Tifo per il Franchi ma se si farà il nuovo stadio a Campi ci andrò. Striscioni? Ottima strategia dei tifosi"
07 giugno 2020 10:58
Monti risponde a Pessina: "Venga a vedere le condizioni dei bagni del Franchi. Tifosi meritano stadio nuovo"
04 giugno 2020 14:17
Monti indica la strada: "L'Italia esca per prima dalla morsa del Coronavirus. Noi che siamo partita IVA.. "
17 marzo 2020 19:22
Monti: "Viola, bicchiere mezzo pieno. Drago non si tocca, Iachini non so se resta anche l'anno prossimo"
10 febbraio 2020 15:53
Monti: "Gasperini va accolto con ironia, in questo i fiorentini sono i migliori. Nicchi si è comportato male"
07 febbraio 2020 20:50
Monti: "La Fiorentina gioca per il decimo posto. Non puoi uscire umiliato da Cagliari, le colpe di Montella..."
13 novembre 2019 18:27
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