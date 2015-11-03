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Notizie Monti Fiorentina

Monti: "A Verona la Fiorentina ha fatto una rapina senza passamontagna, non confermerei Vanoli"

07 aprile 2026 21:32

Monti: "Piccoli e Gudmundsson devono giocare in attacco, se vengono in difesa vanno picchiati"

14 marzo 2026 14:32

Monti: "Gudmundsson non ha mai mostrato il suo valore, ma so che altrove tornerà ad essere fortissimo"

05 marzo 2026 13:20

Monti: "Mi piacerebbe recuperare Fazzini, secondo me ha i numeri. Spero Paratici voglia tenerlo".

17 febbraio 2026 19:35

Monti sicuro: “Fai di tutto per andare nelle coppe e poi non le giochi? Giovedì metterei i migliori”.

17 febbraio 2026 18:57

Monti: "Con la Lazio è fondamentale. Nelle ultime gare ho visto più grinta, il merito è di Paratici"

07 gennaio 2026 15:11

Monti: "Non voglio sminuire Kouamé, ma se gioca vuol dire che manca qualcosa. Domani col Verona una finale"

13 dicembre 2025 15:19

Monti: "Da Vanoli mi aspettavo di più, la conferenza stampa è stata sconcertante"

10 dicembre 2025 14:34

Monti: "Vanoli deve usare meno parole e più fatti, non ha in mano lo spogliatoio della Fiorentina"

08 dicembre 2025 14:09

Monti: “Mi aspetto che Vanoli cambi, finora ha fatto poco. Emozionante vedere che Firenze c’è sempre”

02 dicembre 2025 18:31

Monti esplode: "La gente è esausta. I tifosi spendono un patrimonio per questo spettacolo. Dov'è la società? "

28 novembre 2025 15:38

Monti lancia Kean: "Se gioca con la squadra, può essere devastante, spero vederlo esultare sotto la Fiesole"

22 novembre 2025 13:47

Monti: "Vanoli non è mai banale, cambierà sicuramente il centrocampo. La partita con la Juve non è decisiva"

20 novembre 2025 14:14

Monti: “Fiorentina-Juventus è un’occasione troppo ghiotta per i giocatori per riconquistarci”

18 novembre 2025 18:40

Monti: “Perché Pioli avrebbe dovuto rinunciare ai soldi? Deluso da lui per il mancato confronto coi giocatori”

04 novembre 2025 18:45

Monti: “Pioli ha gestito molto male la situazione, ma credo che la colpa stia nel mezzo”

03 novembre 2025 16:52

Monti: "Questa società ha bisogno di uomini di calcio. Senza Pradè la squadra non ha più alibi"

01 novembre 2025 14:49

Monti preoccupato: “La società è assente, l’anno prossimo servirà l’ennesima rivoluzione”

28 ottobre 2025 19:54

Monti netto: “Contro il Bologna la Fiorentina ha giocato in 12. Si facciano giocare Fortini e Ndour”

28 ottobre 2025 18:19

Monti sicuro: “Il problema è in società, dove manca una figura di calcio. Pioli ci tiri fuori da questa melma”

21 ottobre 2025 18:35

Monti: "Kean al 70% non deve giocare, meglio mettere titolare uno al top come Piccoli"

16 ottobre 2025 13:33

Monti: “Non è il momento di cambiare Pioli. Obiettivo Europa League? Già sfumato, pensiamo alla salvezza”

13 ottobre 2025 15:31

Monti: "Pradé ha finito il suo percorso a Firenze, ma non è l'unico colpevole di questa situazione"

10 ottobre 2025 13:41

Monti: “Ho paura della Fiorentina, non del Pisa. Mi aspetto di più da Kean, Fagioli e Gudmundsson”

27 settembre 2025 16:02

Monti: "Non sono preoccupato dal digiuno di Kean, le qualità del ragazzo sono indiscutibili"

20 settembre 2025 21:02

Monti: "Gudmundsson ha un'altra faccia, il giocatore si diverte adesso a giocare nella Fiorentina"

23 agosto 2025 15:43

Monti: "Con Pioli Gudmundsson ha ritrovato il sorriso, mi aspetto una stagione da protagonista"

27 luglio 2025 11:40

Monti: "Palladino è stato confermato da Commisso perchè abbiamo fatto meglio della scorsa stagione"

24 maggio 2025 19:18

Monti: “Protesta giusta, questa è una squadra da sesto posto. Palladino? Voglio un tecnico pronto”

19 maggio 2025 19:40

Monti: "Cataldi è un'assenza pesantissima, senza di lui ci manca equilibrio a centrocampo"

12 maggio 2025 14:40

Monti: "Firmerei per andare in Europa League e tifo Bologna in finale, altrimenti la Fiorentina resta fuori"

24 aprile 2025 14:43

Monti su Fagioli: "Ha pagato i suoi sbagli, adesso va lasciato libero di giocare tranquillo senza pressioni"

17 aprile 2025 13:42

Monti: "Questo allenatore non mi piace, non riesce a trasmettere mentalità vincente. Zero costruzione"

14 aprile 2025 19:34

Monti: "La Fiorentina deve battere anche le piccole per diventare finalmente una grande squadra"

12 aprile 2025 18:26

Monti: "Gli ex? Nico e Vlahovic fanno la panchina, chi s'è preso noi gioca titolare almeno..."

15 marzo 2025 18:23

Monti: "La Lazio, negli ultimi anni, è di un altro livello rispetto alla Fiorentina anche per i trofei vinti"

25 gennaio 2025 18:12

Monti: "Gud? Gilardino mi disse che abbiamo preso uno dei 3 o 4 giocatori più forti del campionato"

23 dicembre 2024 16:13

Monti speranzoso: “Noi più forti di testa, stavolta si può fare. Proviamo a vincere l’Europa minore”

30 novembre 2024 09:48

Monti: "Pradè è stato massacrato ma il merito è tutto suo. Ha fatto il mercato tutto da solo"

11 novembre 2024 19:53

Monti: "Tutti volevano cacciare Palladino dopo l'inizio, ma è solo merito suo per questa grande Fiorentina"

04 novembre 2024 21:56

Monti: "In questo ciclo di partite non bisogna mai perdere, voglio 11 punti su 15"

19 ottobre 2024 14:16

Monti: "De Gea vale Batistuta. Ha portato la Fiorentina in Conference e con il Milan l'ha vinta lui"

09 ottobre 2024 19:35

Monti: "Se la Fiorentina è ambiziosa non prende Palladino. La squadra è migliore, l'allenatore no"

01 ottobre 2024 18:30

Monti: "Kean è il miglior attaccante in maglia viola dopo la partenza di Vlahovic"

05 settembre 2024 14:07

Monti supporta Palladino: "Mi è piaciuto molto in conferenza, diventerà un grande allenatore"

23 agosto 2024 14:29

Monti: "Nico? Mi dà sui nervi che voglia andare via a tutti i costi. Ma lo capisco, vuole fare il salto"

07 agosto 2024 15:00

Monti: "Fossę per me Szczesny sarebbe già in Inghilterra con Palladino. Il Monza è meglio di noi?"

29 luglio 2024 14:20

Sentite Monti: "Castrovilli o Bonaventura? Punto su Gaetano. Un giocatore così lo paghi almeno 15 milioni"

04 giugno 2024 14:30

Monti: "Ennesima occasione buttata, ora ad Atene per farci festeggiare ancora per Firenze"

18 maggio 2024 13:48

Monti: "Temo il Brugge, dovevamo chiuderla, se usciamo sarebbe un autentico disastro"

08 maggio 2024 13:35

Monti: "Italiano aveva chiesto Milik, Scamacca o un centravanti tedesco. Nzola l'unico prendibile"

02 maggio 2024 13:27

Monti: "Italiano se ne andrà ma ci deve lasciare in Europa. Le sue parole dopo l'Atalanta mi hanno deluso"

27 aprile 2024 18:48

Monti su Castrovilli: "Spero in un riavvicinamento con la società. Se sta bene può fare la differenza"

22 aprile 2024 18:45

Monti: "Italiano andrà via, si è allontanato dopo gennaio e ora vuole chiudere il cerchio con un trofeo a Firenze"

26 marzo 2024 18:54

Monti: "Stasera grande occasione per l'Europa, crediamoci. Italiano? Spero sia a lungo il nostro allenatore

02 marzo 2024 13:36

Monti: "La Fiorentina non ha programmazione, a Bologna sanno fare calcio, qui meno e si vede"

15 febbraio 2024 16:37

Monti commenta: "Uscita infelice del procuratore di Bonaventura, non ha fatto una bella figura"

10 febbraio 2024 18:50

Monti: "Da tifoso non ho reagito bene alle parole di Barone su Ikoné. Sul mercato mi aspetto qualcosa"

27 gennaio 2024 15:17

Monti: "Una follia criticare Italiano ma servirebbe che fosse difeso anche da qualche dirigente"

01 dicembre 2023 14:50

Monti durissimo: "Ingiustificabile l'assenza della Fiorentina alla Hall of Fame. C'è un astio inconcepibile"

22 novembre 2023 13:22

Monti: "West Ham? andata male una finale andiamo a capofitto sull'altra. A Praga voglio vedere Jovic"

30 maggio 2023 20:06

Monti su Mourinho: "Non lo cambio con Italiano, vorrei usare la magia e vedere che farebbe in viola"

26 maggio 2023 15:53

Monti: "La Coppa Italia è una punizione dentro l'area, la Conference è come entrare in una pasticceria"

03 maggio 2023 15:38

Monti: "Questi ultimi giorni sono importanti, se buchi queste partite rimani con un pugno di mosche in mano"

27 aprile 2023 18:53

Monti: "Brekalo è un titolare. Non giocava mai perché Italiano se l'è coccolato e ora sta venendo fuori"

17 aprile 2023 16:15

Monti: "Ho qualche dubbio su Jovic, Cabral lo terrei. Mercato? Serve un portiere di prospettiva"

09 marzo 2023 15:09

"Campionato della Fiorentina imbarazzante. Una proprietà di livello come può essere in quelle posizioni?"

27 febbraio 2023 14:30

Commisso: "Con gol su rovesciata di Saponara giudizi diversi" Monti: "Con 3 ruote mio nonno sarebbe un carretto"

07 febbraio 2023 15:54

Sentite Monti su Amrabat: "Per me può partire anche a gennaio, a patto che arrivi un Luis Alberto"

06 dicembre 2022 18:39

Gianfranco Monti risponde a Barone: "Ho il sospetto che Jovic e Cabral in Champions non ti ci portano"

19 novembre 2022 15:36

Monti: "Prenderei Piatek alla Salernitana, lo avrei confermato. Bonaventura da rinnovare subito"

08 novembre 2022 20:24

Monti ricorda: "In tutti gli stadi mi hanno sempre buttato di tutto quando esultavo per la Fiorentina"

25 ottobre 2022 19:26

Monti perplesso: "Casi come Torreira succedono ovunque, è la gestione di Commisso che non convince"

25 maggio 2022 22:06

Il consiglio di Monti: "Nessuna fretta di segnare, importante non subire gol. La Juve non giocherà"

20 aprile 2022 19:20

Monti perplesso: "Biraghi era uscito tra gli applausi, adesso è uno scarpone. È inspiegabile"

30 marzo 2022 21:29

Monti: "Grande crescita di Igor, è indispensabile. Dispiace vedere il talento di Quarta in panchina"

18 marzo 2022 22:19

Monti: "Se il nuovo Franchi non vi piace fatelo voi. Almeno vedremo bene e non prenderemo l'acqua"

12 marzo 2022 14:00

Monti: "Grande Castrovilli con il Sassuolo. Possibile addio? Ci mangeremo le mani, deve rinnovare"

28 febbraio 2022 21:10

Monti non ha dubbi: ''Vlahovic si sta trovando bene alla Juventus perchè lì non hanno schemi''

15 febbraio 2022 19:17

"Tutti colpevoli. Sconfitta diversa dalle altre, approccio sbagliato anche da Italiano"

11 gennaio 2022 21:57

Monti: "Troppe lacune nella rosa. Italiano deve sempre inventarsi qualcosa: deve essere aiutato"

17 novembre 2021 22:51

Monti: "Vlahovic si prenda le sue responsabilità. Perchè ridursi ora a completare la squadra?"

21 ottobre 2021 21:01

Monti: "Deluso da Vlahovic. Ha già un accordo con un'altra squadra"

08 ottobre 2021 22:20

Monti: "Italiano fa sentire tutti importanti. Duncan? Il mister ha fatica a toglierlo dal campo"

02 ottobre 2021 15:56

Monti: "Che bello vedere Gasperini rosicare in diretta tv con il labbrino. Rigori tutti giusti"

13 settembre 2021 15:32

Monti: "Addio Ribery? Possibile scelta di Italiano. La Fiorentina giocherà un bel calcio"

02 luglio 2021 14:38

Monti: "Commisso forse non è stato informato: i fiorentini sono follemente innamorati quanto criticoni"

22 maggio 2021 15:34

Monti: "Fossi in Commisso prenderei un dirigente di competenza"

27 febbraio 2021 15:19

Monti: "Ci sono stati molti ritorni tra panchina e dirigenza"

19 febbraio 2021 14:59

Monti: "Rinnovo Vlahovic? Dusan sia riconoscente con la Fiorentina. A giugno azzeriamo tutto.."

18 febbraio 2021 12:58

Monti: "Un campionato di questo tipo non è degno di Firenze. Primo gol subito? Sbaglia Vlahovic"

15 febbraio 2021 20:01

Monti: "Sono due anni che non si vede giocare a calcio a Firenze, sono stufo"

24 giugno 2020 23:58

Monti: "Bisogna essere positivi, perché non guardare i sei punti dal Milan invece che la retrocessione?"

19 giugno 2020 21:07

Monti lancia Iachini: "Mi aspetto porti brillantezza e bel gioco. Aquilani mi ha confidato di quanto sia pignolo"

13 giugno 2020 20:22

Monti: "Tifo per il Franchi ma se si farà il nuovo stadio a Campi ci andrò. Striscioni? Ottima strategia dei tifosi"

07 giugno 2020 10:58

Monti risponde a Pessina: "Venga a vedere le condizioni dei bagni del Franchi. Tifosi meritano stadio nuovo"

04 giugno 2020 14:17

Monti indica la strada: "L'Italia esca per prima dalla morsa del Coronavirus. Noi che siamo partita IVA.. "

17 marzo 2020 19:22

Monti: "Viola, bicchiere mezzo pieno. Drago non si tocca, Iachini non so se resta anche l'anno prossimo"

10 febbraio 2020 15:53

Monti: "Gasperini va accolto con ironia, in questo i fiorentini sono i migliori. Nicchi si è comportato male"

07 febbraio 2020 20:50

Monti: "La Fiorentina gioca per il decimo posto. Non puoi uscire umiliato da Cagliari, le colpe di Montella..."

13 novembre 2019 18:27

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