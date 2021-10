Monti: “Deluso da Vlahovic. Ha già un accordo con un’altra squadra”

Gianfranco Monti , noto tifoso viola, è intervenuto ai microfoni del Pentasport , trasmissione di Radio Bruno , per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina . Ecco le sue parole:

VLAHOVIC “Io non riesco a capire il perché di questa cosa. Non me l’aspettavo, sono deluso. Io ho sempre detto che, anche con la firma, sarebbe andato via ma così no. Vlahovic si è dimostrato sempre disponibile con la Fiorentina e con Firenze, non riesco credere che lui sia così. Secondo me ha già un accordo con un’altra squadra. A sto punto capisco la scelta di Commisso, ha fatto bene. D’altra parte è stato messo sotto ricatto con le commissioni, assurdo. Le società sono sotto sequestro, devono fare qualcosa. Guardate il Milan, ha perso due giocatori a zero”.

ALTERNATIVA VLAHOVIC “Questo è il grosso problema della Fiorentina. Quest’estate tutti si diceva e adesso è ovvio che la situazione sarà più complicata. Kokorin non è prevenuto, assolutamente. Adesso sento Raspadori, Belotti e Scamacca ma perché non si sono mossi prima? Non so che dire. Forse Vlahovic aveva bisogno di un giocatore dietro per fargli sentire un po’ di pressione”.

