Notizie Pentasport Fiorentina

Bocci: "Non credo più al sogno Champions ma l'Europa è obiettivo possibile"
23 febbraio 2024 22:30
Barone: "Qualcuno non ci vuole bene: Fiorentina non è in vendita. Commisso non ha perso entusiasmo"
22 giugno 2022 19:00
Bucchioni: "Il Real Madrid vuole tenere Odriozola. Difficile il suo ritorno alla Fiorentina"
21 giugno 2022 16:59
Sentite N. Pontello: "Commisso? Sta facendo come noi prima di vendere. Vedo tante similitudini"
16 giugno 2022 18:58
Jacobelli conferma: "Interesse concreto della Fiorentina per Milinkovic-Savic. Piace perchè bravo con i piedi"
15 giugno 2022 20:46
Pistocchi: "Curioso di capire gli intrecci tra Italiano e Ramadani. Progetto Commisso importante"
15 giugno 2022 19:43
Bucchioni: "Lo spogliatoio della Fiorentina non piangerebbe l'addio di Torreira. Sanno loro cosa è accaduto"
30 maggio 2022 19:27
Il messaggio di Cecchi: "Commisso faccia un sorriso, siamo tornati in Europa anche grazie a lei"
30 maggio 2022 15:21
Bocci: "Italiano aveva fatto intendere l'addio di Torreira. Il mister ha garanzie dalla Fiorentina"
23 maggio 2022 19:48
Schira rivela: "Commissioni dell'agente di Torreira molto alte. Mancato riscatto non è una scelta tecnica"
23 maggio 2022 19:04
L'appello di Baiano: "Fiorentina, non basta solo Cabral: serve un attaccante da doppia cifra"
21 maggio 2022 11:15
Nessun dubbio per Amoruso: "Stasera tridente Ikonè-Cabral-Gonzalez. Ma voglio qualcosa in più da loro"
21 maggio 2022 10:19
Di Chiara: "Serie A mediocre. Europa possibile ma la Fiorentina ha fallito troppi match Point"
19 maggio 2022 22:26
Sconcerti avverte Italiano: "Deve studiare alternative al suo gioco, altrimenti niente salto di qualità"
19 maggio 2022 20:28
Sconcerti spiega: "Costruzione dal basso efficace solo con Vlahovic. Era il fulcro del gioco di Italiano"
19 maggio 2022 20:11
Baiano spiega: "A Cabral servono i cross, ma Fiorentina non li fa mai. Difficile fare gol così"
18 maggio 2022 19:27
Bocci: "Attenzione al rilancio di Kouamè. Con Italiano potrebbe rinascere come tanti altri"
12 maggio 2022 20:10
Sconcerti: "Commisso ha creato l'odio verso il Franchi. Vuole un suo stadio? Compri il nuovo Franchi"
12 maggio 2022 20:04
Corvino giustifica la cessione di Vlahovic: "Vendere a certe cifre cambia la vita dei club"
10 maggio 2022 23:24
La rivelazione di Corvino: "Alla Fiorentina abbiamo affrontato anche periodi di autogestione"
10 maggio 2022 23:11
Sandrelli su Ikonè: "Sicuramente è una bella persona, ma come calciatore non mi entusiasma"
10 maggio 2022 22:54
"Terracciano limitato: non sa giocare con i piedi. Portiere di un club importante deve saperlo fare"
10 maggio 2022 22:45
Lucchesi sicuro: "Fiorentina in anticipo di sei mesi, mercato programmato dopo cessione di Vlahovic"
07 maggio 2022 14:49
Da Roma mettono le mani avanti: "Fiorentina favorita. Roma stanca e distratta dalla Conference League"
06 maggio 2022 22:28
Graziani contro la costruzione dal basso: "È una stupidaggine. Adesso gli allenatori sono scienziati"
04 maggio 2022 16:09
Giorgetti: "Italiano ha bisogno di tempo, deve crescere. Spero sia stato utile incontro con la società"
30 aprile 2022 15:42
Flachi contrario: "No all'alternanza Piatek-Cabral. Un attaccante ha bisogno di continuità e fiducia"
29 aprile 2022 21:39
Flachi sicuro: "La Fiorentina ha qualità per rimettersi in corsa. Entusiasmo perso dopo la Juventus"
29 aprile 2022 21:25
Dal Centro Sportivo, Milenkovic a rischio per la Salernitana: pronto Quarta. Torna Odriozola dal 1'
22 aprile 2022 22:07
Baiano difende Dragowski: "Ha giocato bene, ma tutti si ricordano dell'errore. Responsabile anche Biraghi"
21 aprile 2022 20:25
Il consiglio di Monti: "Nessuna fretta di segnare, importante non subire gol. La Juve non giocherà"
20 aprile 2022 19:20
Flachi si affida ad Igor: "Ho fiducia nel difensore viola. Vlahovic soffre la sua marcatura stretta"
20 aprile 2022 16:01
Dal Centro Sportivo, Saponara in pole su Ikonè, Piatek insidia Cabral. Ancora out Odriozola e Bonaventura?
19 aprile 2022 22:46
Bucchioni: ''La vittoria con il Napoli non serve se non continui fare punti. Italiano lo sa''
14 aprile 2022 18:37
"Italiano ha dato vita a giocatori persi senza rivoluzionare la rosa. Fondamentale seguire il suo ciclo"
12 aprile 2022 22:09
Bucciantini: "La Fiorentina sta cambiando la Serie A: sta rompendo il dominio nella lotta europea"
11 aprile 2022 22:41
Cecchi esalta Cabral: "Il gol è una finestra su un mondo da esplorare. Ci darà soddisfazioni"
10 aprile 2022 20:59
Dal centro sportivo, Maleh in pole su Duncan. Cabral e Saponara a completare il tridente con Gonzalez
09 aprile 2022 19:29
Dal centro sportivo, Bianco verso la prima convocazione. Chance per il giovane regista contro il Napoli?
08 aprile 2022 22:53
"Piatek sbaglia gol troppo facili, ma serve fiducia. A Firenze con il pubblico contro la palla scotta"
05 aprile 2022 22:41
La preoccupazione di Bocci: "Cabral da brividi, è peggiorato. Bocciatura pesante se non gioca domenica"
01 aprile 2022 22:05
Monti perplesso: "Biraghi era uscito tra gli applausi, adesso è uno scarpone. È inspiegabile"
30 marzo 2022 21:29
Bucciantini incorona Italiano: "Migliore idea della Fiorentina da anni. Firenze non c'è più transizione"
28 marzo 2022 21:46
"Mi sorprenderei se la Fiorentina non andasse in Europa League. Meritavano la vittoria a Milano"
26 marzo 2022 23:01
Giorgetti: "Senza Piatek si complica la corsa all'Europa. Toccherà a Cabral ma è un'incognita"
25 marzo 2022 22:15
"Gonzalez ed Ikonè tra luci ed ombre. La Fiorentina dovrà tornare sul mercato per un esterno"
15 marzo 2022 22:04
Dal centro sportivo, Italiano chiede uno step a livello fisico a Cabral. Ancora Piatek dal 1'
11 marzo 2022 22:24
Dal centro sportivo, Italiano aspetta il ricorso su Bonaventura. Odriozola torna in gruppo
09 marzo 2022 22:26
Bocci: "Colpa di Venuti? No, l'errore è di Milenkovic. Primo tempo Juve come l'ultima delle provinciali"
03 marzo 2022 21:12
Sconcerti: "Non possiamo più attaccare come con Vlahovic. Servono gol di ali e centrocampisti"
03 marzo 2022 21:02
Monti: "Grande Castrovilli con il Sassuolo. Possibile addio? Ci mangeremo le mani, deve rinnovare"
28 febbraio 2022 21:10
"Fiorentina emotiva, non si faccia schiacciare dal Franchi. No cori razzisti, momento delicato"
28 febbraio 2022 20:43
Bertoni: "Quarta tra alti e bassi fin dal River. Ha qualità e quantità, ma troppo irruento"
22 febbraio 2022 22:17
Brovarone: "Commisso su Vlahovic ha dato valore ai soldi, non ha mentito ai tifosi"
07 febbraio 2022 19:31
"Possono capitare sconfitte come Torino. Italiano non ha colpe, emerse problematiche tutte insieme"
12 gennaio 2022 22:06
"Tutti colpevoli. Sconfitta diversa dalle altre, approccio sbagliato anche da Italiano"
11 gennaio 2022 21:57
Amoruso: "Fiorentina, da migliorare le palle inattive. Sottil? Sprecate troppe chance da titolare"
03 gennaio 2022 21:49
Nosotti: "Berardi, è l'anno giusto per lasciare il Sassuolo. Scamacca deve acquistare continuità"
17 dicembre 2021 15:27
Benassi fuori dai piani di Italiano, possibile cessione a gennaio: su di lui Parma e Genoa
14 dicembre 2021 22:15
Bucciantini: "Italiano ha cambiato il destino della Fiorentina. Ha piegato la realtà ad un'idea"
06 dicembre 2021 21:08
Calamai: "Fiorentina, è l'anno buono. Vlahovic fa paura: è un fenomeno, non solo per i gol"
02 dicembre 2021 14:28
Amoroso: "Empoli? La Fiorentina non è avvantaggiata. Vlahovic e Pinamonti le chiavi della partita"
25 novembre 2021 19:30
Sconcerti: "La Fiorentina non ha la forza per tenere i top. Berardi? Non puoi risparmiare su lui"
18 novembre 2021 20:29
Monti: "Troppe lacune nella rosa. Italiano deve sempre inventarsi qualcosa: deve essere aiutato"
17 novembre 2021 22:51
Cecchi: "L'uscita di Torreira ha deciso la partita. Callejon e Sottil sono delle delusioni"
08 novembre 2021 14:21
Sconcerti: "Con Berardi ed una punta la Fiorentina farebbe il salto di qualità. Juventus? Sono curioso "
04 novembre 2021 20:57
Nardella: "Non firmo per un pareggio con la Juventus. Vlahovic in tribuna? Soluzione assurda"
03 novembre 2021 21:40
Marchionni: "Sottil deve giocare con continuità. Ha le capacità per fare la differenza"
02 novembre 2021 21:48
Bucciantini: "Saponara è il giocatore con maggior qualità nella Fiorentina. Non ha paura del pallone"
01 novembre 2021 20:57
Flachi: "Rigore di Biraghi? Gesto di un gruppo sano. Vlahovic non li tirerà più"
25 ottobre 2021 21:38
Calamai: "Il caso Vlahovic ha rotto l'alchimia della Fiorentina. Fischi? È autolesionismo"
23 ottobre 2021 14:42
Monti: "Vlahovic si prenda le sue responsabilità. Perchè ridursi ora a completare la squadra?"
21 ottobre 2021 21:01
Sconcerti: "Cagliari? È una finale. Sono stufo di Kokorin: non si fanno scommesse da 4 milioni"
21 ottobre 2021 20:22
Bucchioni: "Tifosi, viene prima la Fiorentina di Vlahovic. La società intervenga sul mercato"
20 ottobre 2021 22:32
Vitale: "Serve una soluzione per Vlahovic. Così la Fiorentina sta lavorando per i suoi procuratori"
20 ottobre 2021 21:52
Giorgetti: "Lo spogliatoio non è tranquillo. Ieri vista la Fiorentina degli ultimi anni"
19 ottobre 2021 22:32
Pagliari: "Giocatori ostaggi? Una favoletta. Sono tutti d'accordo, si confrontano con i procuratori"
14 ottobre 2021 20:58
Sconcerti: "Vlahovic via a Gennaio. Sostituto? Mi piace Mayoral, è praticamente libero"
14 ottobre 2021 20:30
De Biasi: "Vlahovic? Capisco la delusione di Firenze, ma non si può rinunciare ai sogni"
13 ottobre 2021 22:12
Riganò: "Kokorin? Deve giocare, ha bisogno di minutaggio per stupire. Ne ho sentito parlare bene"
12 ottobre 2021 22:31
Bocci: "Vlahovic indispensabile per la Fiorentina. Infortunio di Castrovilli serio"
12 ottobre 2021 22:21
Dott. Tazzioli su Castrovilli: "Traumi interni pericolosi. Difficile stabilire tempi di recupero"
12 ottobre 2021 22:12
Riganò: "Vlahovic continuerà a dare il 100%. Nello spogliatoio non succederà niente"
09 ottobre 2021 14:02
"Vlahovic? Fiorentina più competitiva con Berardi e Mayoral. Vedremo la forza della società"
09 ottobre 2021 13:45
Bucchioni: "Vlahovic darà il massimo, ma doveva essere ceduto prima. Commisso è deluso"
08 ottobre 2021 22:42
Monti: "Deluso da Vlahovic. Ha già un accordo con un'altra squadra"
08 ottobre 2021 22:20
Foschi: "Addio Vlahovic? Colpa della Federazione: società ridicola gestita da incapaci"
07 ottobre 2021 19:10
Bucchioni: "Mai creduto nel rinnovo di Vlahovic. La Fiorentina doveva essere più dura con il serbo"
06 ottobre 2021 22:34
Auriemma avverte: "Il ko del Napoli in Europa non è positivo per la Fiorentina"
02 ottobre 2021 16:06
Monti: "Italiano fa sentire tutti importanti. Duncan? Il mister ha fatica a toglierlo dal campo"
02 ottobre 2021 15:56
Ivan: "Italiano deve riportare la Fiorentina in Europa. Atalanta superiore ai Viola come società"
11 settembre 2021 15:44
Marchini: "Italiano ha visto una luce in Kokorin. Non è un tecnico facile da convincere"
10 settembre 2021 16:18
Guerini: "Fiorentina, l'inizio di una nuova era. La scelta di Italiano frutto di un progetto logico"
03 settembre 2021 15:03
Guetta: "Berardi superiore a Vlahovic: la pista per portarlo a Firenze è calda. Perplesso su Sottil"
26 agosto 2021 22:19
Graziani: "Berardi colpo per entusiasmare la piazza, ma preferisco Orsolini: è perfetto per il tridente"
25 agosto 2021 14:47
Bucchioni: "Gioco dal basso rischioso. Vlahovic vero professionista. Rosa? Non sono preoccupato"
27 luglio 2021 14:51
Bocci: "Italiano? Grande approccio con squadra e piazza. Amrabat senza ruolo, sarà ceduto?"
21 luglio 2021 23:16
Graziani: “Kokorin va aspettato. Biraghi? Giocava in Nazionale, non deve essere così male”
21 luglio 2021 14:51
Beretta: "Firenze è una piazza importante ed esigente: sarà una bella sfida per Italiano"
16 luglio 2021 14:48
Amerini: "Italiano ha le idee chiare, alla Fiorentina può fare solo meglio. Arriveranno innesti di livello"
09 luglio 2021 14:04
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