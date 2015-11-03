Notizie Pentasport Fiorentina

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Bocci: "Non credo più al sogno Champions ma l'Europa è obiettivo possibile"

23 febbraio 2024 22:30

Barone: "Qualcuno non ci vuole bene: Fiorentina non è in vendita. Commisso non ha perso entusiasmo"

22 giugno 2022 19:00

Bucchioni: "Il Real Madrid vuole tenere Odriozola. Difficile il suo ritorno alla Fiorentina"

21 giugno 2022 16:59

Sentite N. Pontello: "Commisso? Sta facendo come noi prima di vendere. Vedo tante similitudini"

16 giugno 2022 18:58

Jacobelli conferma: "Interesse concreto della Fiorentina per Milinkovic-Savic. Piace perchè bravo con i piedi"

15 giugno 2022 20:46

Pistocchi: "Curioso di capire gli intrecci tra Italiano e Ramadani. Progetto Commisso importante"

15 giugno 2022 19:43

Bucchioni: "Lo spogliatoio della Fiorentina non piangerebbe l'addio di Torreira. Sanno loro cosa è accaduto"

30 maggio 2022 19:27

Il messaggio di Cecchi: "Commisso faccia un sorriso, siamo tornati in Europa anche grazie a lei"

30 maggio 2022 15:21

Bocci: "Italiano aveva fatto intendere l'addio di Torreira. Il mister ha garanzie dalla Fiorentina"

23 maggio 2022 19:48

Schira rivela: "Commissioni dell'agente di Torreira molto alte. Mancato riscatto non è una scelta tecnica"

23 maggio 2022 19:04

L'appello di Baiano: "Fiorentina, non basta solo Cabral: serve un attaccante da doppia cifra"

21 maggio 2022 11:15

Nessun dubbio per Amoruso: "Stasera tridente Ikonè-Cabral-Gonzalez. Ma voglio qualcosa in più da loro"

21 maggio 2022 10:19

Di Chiara: "Serie A mediocre. Europa possibile ma la Fiorentina ha fallito troppi match Point"

19 maggio 2022 22:26

Sconcerti avverte Italiano: "Deve studiare alternative al suo gioco, altrimenti niente salto di qualità"

19 maggio 2022 20:28

Sconcerti spiega: "Costruzione dal basso efficace solo con Vlahovic. Era il fulcro del gioco di Italiano"

19 maggio 2022 20:11

Baiano spiega: "A Cabral servono i cross, ma Fiorentina non li fa mai. Difficile fare gol così"

18 maggio 2022 19:27

Bocci: "Attenzione al rilancio di Kouamè. Con Italiano potrebbe rinascere come tanti altri"

12 maggio 2022 20:10

Sconcerti: "Commisso ha creato l'odio verso il Franchi. Vuole un suo stadio? Compri il nuovo Franchi"

12 maggio 2022 20:04

Corvino giustifica la cessione di Vlahovic: "Vendere a certe cifre cambia la vita dei club"

10 maggio 2022 23:24

La rivelazione di Corvino: "Alla Fiorentina abbiamo affrontato anche periodi di autogestione"

10 maggio 2022 23:11

Sandrelli su Ikonè: "Sicuramente è una bella persona, ma come calciatore non mi entusiasma"

10 maggio 2022 22:54

"Terracciano limitato: non sa giocare con i piedi. Portiere di un club importante deve saperlo fare"

10 maggio 2022 22:45

Lucchesi sicuro: "Fiorentina in anticipo di sei mesi, mercato programmato dopo cessione di Vlahovic"

07 maggio 2022 14:49

Da Roma mettono le mani avanti: "Fiorentina favorita. Roma stanca e distratta dalla Conference League"

06 maggio 2022 22:28

Graziani contro la costruzione dal basso: "È una stupidaggine. Adesso gli allenatori sono scienziati"

04 maggio 2022 16:09

Giorgetti: "Italiano ha bisogno di tempo, deve crescere. Spero sia stato utile incontro con la società"

30 aprile 2022 15:42

Flachi contrario: "No all'alternanza Piatek-Cabral. Un attaccante ha bisogno di continuità e fiducia"

29 aprile 2022 21:39

Flachi sicuro: "La Fiorentina ha qualità per rimettersi in corsa. Entusiasmo perso dopo la Juventus"

29 aprile 2022 21:25

Dal Centro Sportivo, Milenkovic a rischio per la Salernitana: pronto Quarta. Torna Odriozola dal 1'

22 aprile 2022 22:07

Baiano difende Dragowski: "Ha giocato bene, ma tutti si ricordano dell'errore. Responsabile anche Biraghi"

21 aprile 2022 20:25

Il consiglio di Monti: "Nessuna fretta di segnare, importante non subire gol. La Juve non giocherà"

20 aprile 2022 19:20

Flachi si affida ad Igor: "Ho fiducia nel difensore viola. Vlahovic soffre la sua marcatura stretta"

20 aprile 2022 16:01

Dal Centro Sportivo, Saponara in pole su Ikonè, Piatek insidia Cabral. Ancora out Odriozola e Bonaventura?

19 aprile 2022 22:46

Bucchioni: ''La vittoria con il Napoli non serve se non continui fare punti. Italiano lo sa''

14 aprile 2022 18:37

"Italiano ha dato vita a giocatori persi senza rivoluzionare la rosa. Fondamentale seguire il suo ciclo"

12 aprile 2022 22:09

Bucciantini: "La Fiorentina sta cambiando la Serie A: sta rompendo il dominio nella lotta europea"

11 aprile 2022 22:41

Cecchi esalta Cabral: "Il gol è una finestra su un mondo da esplorare. Ci darà soddisfazioni"

10 aprile 2022 20:59

Dal centro sportivo, Maleh in pole su Duncan. Cabral e Saponara a completare il tridente con Gonzalez

09 aprile 2022 19:29

Dal centro sportivo, Bianco verso la prima convocazione. Chance per il giovane regista contro il Napoli?

08 aprile 2022 22:53

"Piatek sbaglia gol troppo facili, ma serve fiducia. A Firenze con il pubblico contro la palla scotta"

05 aprile 2022 22:41

La preoccupazione di Bocci: "Cabral da brividi, è peggiorato. Bocciatura pesante se non gioca domenica"

01 aprile 2022 22:05

Monti perplesso: "Biraghi era uscito tra gli applausi, adesso è uno scarpone. È inspiegabile"

30 marzo 2022 21:29

Bucciantini incorona Italiano: "Migliore idea della Fiorentina da anni. Firenze non c'è più transizione"

28 marzo 2022 21:46

"Mi sorprenderei se la Fiorentina non andasse in Europa League. Meritavano la vittoria a Milano"

26 marzo 2022 23:01

Giorgetti: "Senza Piatek si complica la corsa all'Europa. Toccherà a Cabral ma è un'incognita"

25 marzo 2022 22:15

"Gonzalez ed Ikonè tra luci ed ombre. La Fiorentina dovrà tornare sul mercato per un esterno"

15 marzo 2022 22:04

Dal centro sportivo, Italiano chiede uno step a livello fisico a Cabral. Ancora Piatek dal 1'

11 marzo 2022 22:24

Dal centro sportivo, Italiano aspetta il ricorso su Bonaventura. Odriozola torna in gruppo

09 marzo 2022 22:26

Bocci: "Colpa di Venuti? No, l'errore è di Milenkovic. Primo tempo Juve come l'ultima delle provinciali"

03 marzo 2022 21:12

Sconcerti: "Non possiamo più attaccare come con Vlahovic. Servono gol di ali e centrocampisti"

03 marzo 2022 21:02

Monti: "Grande Castrovilli con il Sassuolo. Possibile addio? Ci mangeremo le mani, deve rinnovare"

28 febbraio 2022 21:10

"Fiorentina emotiva, non si faccia schiacciare dal Franchi. No cori razzisti, momento delicato"

28 febbraio 2022 20:43

Bertoni: "Quarta tra alti e bassi fin dal River. Ha qualità e quantità, ma troppo irruento"

22 febbraio 2022 22:17

Brovarone: "Commisso su Vlahovic ha dato valore ai soldi, non ha mentito ai tifosi"

07 febbraio 2022 19:31

"Possono capitare sconfitte come Torino. Italiano non ha colpe, emerse problematiche tutte insieme"

12 gennaio 2022 22:06

"Tutti colpevoli. Sconfitta diversa dalle altre, approccio sbagliato anche da Italiano"

11 gennaio 2022 21:57

Amoruso: "Fiorentina, da migliorare le palle inattive. Sottil? Sprecate troppe chance da titolare"

03 gennaio 2022 21:49

Nosotti: "Berardi, è l'anno giusto per lasciare il Sassuolo. Scamacca deve acquistare continuità"

17 dicembre 2021 15:27

Benassi fuori dai piani di Italiano, possibile cessione a gennaio: su di lui Parma e Genoa

14 dicembre 2021 22:15

Bucciantini: "Italiano ha cambiato il destino della Fiorentina. Ha piegato la realtà ad un'idea"

06 dicembre 2021 21:08

Calamai: "Fiorentina, è l'anno buono. Vlahovic fa paura: è un fenomeno, non solo per i gol"

02 dicembre 2021 14:28

Amoroso: "Empoli? La Fiorentina non è avvantaggiata. Vlahovic e Pinamonti le chiavi della partita"

25 novembre 2021 19:30

Sconcerti: "La Fiorentina non ha la forza per tenere i top. Berardi? Non puoi risparmiare su lui"

18 novembre 2021 20:29

Monti: "Troppe lacune nella rosa. Italiano deve sempre inventarsi qualcosa: deve essere aiutato"

17 novembre 2021 22:51

Cecchi: "L'uscita di Torreira ha deciso la partita. Callejon e Sottil sono delle delusioni"

08 novembre 2021 14:21

Sconcerti: "Con Berardi ed una punta la Fiorentina farebbe il salto di qualità. Juventus? Sono curioso "

04 novembre 2021 20:57

Nardella: "Non firmo per un pareggio con la Juventus. Vlahovic in tribuna? Soluzione assurda"

03 novembre 2021 21:40

Marchionni: "Sottil deve giocare con continuità. Ha le capacità per fare la differenza"

02 novembre 2021 21:48

Bucciantini: "Saponara è il giocatore con maggior qualità nella Fiorentina. Non ha paura del pallone"

01 novembre 2021 20:57

Flachi: "Rigore di Biraghi? Gesto di un gruppo sano. Vlahovic non li tirerà più"

25 ottobre 2021 21:38

Calamai: "Il caso Vlahovic ha rotto l'alchimia della Fiorentina. Fischi? È autolesionismo"

23 ottobre 2021 14:42

Monti: "Vlahovic si prenda le sue responsabilità. Perchè ridursi ora a completare la squadra?"

21 ottobre 2021 21:01

Sconcerti: "Cagliari? È una finale. Sono stufo di Kokorin: non si fanno scommesse da 4 milioni"

21 ottobre 2021 20:22

Bucchioni: "Tifosi, viene prima la Fiorentina di Vlahovic. La società intervenga sul mercato"

20 ottobre 2021 22:32

Vitale: "Serve una soluzione per Vlahovic. Così la Fiorentina sta lavorando per i suoi procuratori"

20 ottobre 2021 21:52

Giorgetti: "Lo spogliatoio non è tranquillo. Ieri vista la Fiorentina degli ultimi anni"

19 ottobre 2021 22:32

Pagliari: "Giocatori ostaggi? Una favoletta. Sono tutti d'accordo, si confrontano con i procuratori"

14 ottobre 2021 20:58

Sconcerti: "Vlahovic via a Gennaio. Sostituto? Mi piace Mayoral, è praticamente libero"

14 ottobre 2021 20:30

De Biasi: "Vlahovic? Capisco la delusione di Firenze, ma non si può rinunciare ai sogni"

13 ottobre 2021 22:12

Riganò: "Kokorin? Deve giocare, ha bisogno di minutaggio per stupire. Ne ho sentito parlare bene"

12 ottobre 2021 22:31

Bocci: "Vlahovic indispensabile per la Fiorentina. Infortunio di Castrovilli serio"

12 ottobre 2021 22:21

Dott. Tazzioli su Castrovilli: "Traumi interni pericolosi. Difficile stabilire tempi di recupero"

12 ottobre 2021 22:12

Riganò: "Vlahovic continuerà a dare il 100%. Nello spogliatoio non succederà niente"

09 ottobre 2021 14:02

"Vlahovic? Fiorentina più competitiva con Berardi e Mayoral. Vedremo la forza della società"

09 ottobre 2021 13:45

Bucchioni: "Vlahovic darà il massimo, ma doveva essere ceduto prima. Commisso è deluso"

08 ottobre 2021 22:42

Monti: "Deluso da Vlahovic. Ha già un accordo con un'altra squadra"

08 ottobre 2021 22:20

Foschi: "Addio Vlahovic? Colpa della Federazione: società ridicola gestita da incapaci"

07 ottobre 2021 19:10

Bucchioni: "Mai creduto nel rinnovo di Vlahovic. La Fiorentina doveva essere più dura con il serbo"

06 ottobre 2021 22:34

Auriemma avverte: "Il ko del Napoli in Europa non è positivo per la Fiorentina"

02 ottobre 2021 16:06

Monti: "Italiano fa sentire tutti importanti. Duncan? Il mister ha fatica a toglierlo dal campo"

02 ottobre 2021 15:56

Ivan: "Italiano deve riportare la Fiorentina in Europa. Atalanta superiore ai Viola come società"

11 settembre 2021 15:44

Marchini: "Italiano ha visto una luce in Kokorin. Non è un tecnico facile da convincere"

10 settembre 2021 16:18

Guerini: "Fiorentina, l'inizio di una nuova era. La scelta di Italiano frutto di un progetto logico"

03 settembre 2021 15:03

Guetta: "Berardi superiore a Vlahovic: la pista per portarlo a Firenze è calda. Perplesso su Sottil"

26 agosto 2021 22:19

Graziani: "Berardi colpo per entusiasmare la piazza, ma preferisco Orsolini: è perfetto per il tridente"

25 agosto 2021 14:47

Bucchioni: "Gioco dal basso rischioso. Vlahovic vero professionista. Rosa? Non sono preoccupato"

27 luglio 2021 14:51

Bocci: "Italiano? Grande approccio con squadra e piazza. Amrabat senza ruolo, sarà ceduto?"

21 luglio 2021 23:16

Graziani: “Kokorin va aspettato. Biraghi? Giocava in Nazionale, non deve essere così male”

21 luglio 2021 14:51

Beretta: "Firenze è una piazza importante ed esigente: sarà una bella sfida per Italiano"

16 luglio 2021 14:48

Amerini: "Italiano ha le idee chiare, alla Fiorentina può fare solo meglio. Arriveranno innesti di livello"

09 luglio 2021 14:04

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