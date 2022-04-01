La preoccupazione di Bocci: "Cabral da brividi, è peggiorato. Bocciatura pesante se non gioca domenica"

Le parole di Alessandro Bocci ai microfoni Radio Bruno in vista della sfida di domenica contro l'Empoli

Alessandro Bocci, , è intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare della Fiorentina in vista della sfida casalinga contro l'Empoli. Ecco le sue parole: "Aprile è il mese più importante per la Fiorentina. Con l'Empoli si apre il mese decisivo che deciderà il destino della squadra. Tra campionato e Coppa Italia arriveranno dei verdetti attesi, ma in generale in Serie A sono ancora aperti i discorsi salvezza, Europa e scudetto. Parlando di singoli, mi preoccupa il rendimento di Martinez Quarta e Cabral. L'argentino soltanto con Prandelli è riuscito ad esprimersi con continuità mentre negli ultimi mesi è stato davvero deludente. Sul centravanti brasiliano stesso discorso, in questo momento mi fa venire i brividi. È indietrissimo e dopo il gol al Sassuolo sembra persino peggiorato. Non discuto il suo valore, che ancora resta sconosciuto, ma se non giocherà contro l'Empoli sarà una bocciatura pesante".

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