Labaro Viola

Notizie Bocci Fiorentina

Bocci: "Kean non vale più 65 milioni, ma se non vuole restare, è bene cambiare e cederlo"

30 aprile 2026 20:34

Bocci: "Adesso tutto passa a Commisso, sarà lui a decidere il futuro della Fiorentina"

14 aprile 2026 14:49

Bocci: "Kean è difficile da gestire, ma ora deve pensare solo alla Fiorentina e basta"

07 aprile 2026 18:57

Bocci su Kean: "E' intoccabile anche in Nazionale. Ora ha lo sprint per fare un gran finale di stagione".

30 marzo 2026 18:55

Bocci: "A questo punto non possiamo mandare via Vanoli, non c'è tempo per prenderne un altro"

06 marzo 2026 14:00

Bocci: "Stasera conta solo vincere. Vanoli corregga gli errori commessi nelle ultime sfide al Franchi"

23 febbraio 2026 16:01

Bocci: "La salvezza Viola passa dai gol di Kean. Piccoli aiuta la squadra ma tra i due non c'è paragone"

21 febbraio 2026 15:34

Bocci: “Il mercato ha complicato la vita a Vanoli: a centrocampo serviva un interditore”

10 febbraio 2026 15:42

Bocci duro: “Inaccettabile prendere gol sempre alla prima prima occasione: dov è l’amor proprio?”

28 gennaio 2026 18:54

Bocci: "La differenza è che prima non si correva, Pioli ha sbagliato la preparazione atletica"

19 gennaio 2026 13:44

Bocci perplesso: "Non capisco l'interesse per Baldanzi, figuriamoci uno scambio con Gudmundsson"

09 gennaio 2026 16:30

Bocci: "Paratici ha molta esperienza, è cresciuto con Marotta, il miglior dirigente in Italia"

20 dicembre 2025 18:49

Bocci perplesso: “Si pensa di migliorare la Fiorentina vendendo due giocatori come Dodò e Gudmundsson?”

17 dicembre 2025 18:25

Bocci: "Via subito Vanoli, la Fiorentina ha bisogno di un uomo come Prandelli che conosce Firenze"

15 dicembre 2025 13:33

Bocci: "Finalmente Vanoli ha dato un segno di presenza, ma ancora poco per battere il Verona"

12 dicembre 2025 14:20

Bocci: “Prandelli aiuterebbe Vanoli. Io toglierei i social ai calciatori e ne limiterei le dichiarazioni”

11 dicembre 2025 16:03

Bocci scuote la Fiorentina: "È il momento di dare una svolta alla stagione. Porterei subito Prandelli in società"

01 dicembre 2025 16:30

Bocci: “La Conference per dare senso alla stagione. Di Vanoli mi preoccupa la gestione del doppio impegno”

26 novembre 2025 19:13

Bocci: "Gud e Fagioli non gli unici colpevoli. Il problema è collettivo ma è evidente il crollo difensivo"

13 novembre 2025 15:34

Bocci: "Kean e Gudmundsson si trasformano in Nazionale. Albert è capace di cambiarti da solo la partita"

11 novembre 2025 23:18

Bocci: "La Fiorentina ha già perso l'obiettivo Champions, non guardiamo la classifica perché è troppo brutta"

06 ottobre 2025 20:40

Bocci: "La Fiorentina di Pioli non è guarita, la gara di ieri fa testo fino a un certo punto"

03 ottobre 2025 20:46

Bocci: "Pioli ha sbagliato a parlare di Champions, questa squadra non è pronta per reggere quel peso"

01 ottobre 2025 13:28

Bocci raccomanda: “Non si parli più di obiettivi, ma si resetti tutto. Questa Fiorentina fa fatica a salvarsi”

29 settembre 2025 15:54

Bocci critico: "Domenica è un bivio. La Fiorentina deve giocare ad una punta, Piccoli spaventato da Kean."

25 settembre 2025 21:03

Bocci: "Kean può giocare in coppia con Piccoli con gli stessi risultati di Retegui, sarebbero perfetti"

09 settembre 2025 18:20

Bocci: "Kean a Firenze può giocare con Piccoli, non ha problemi a stare in coppia in attacco"

06 settembre 2025 19:04

Bocci: "Credo che la Fiorentina ora non può reggere il tridente, partirei con il 3-5-2"

18 agosto 2025 14:32

Bocci: "Pioli deve trovare l'equilibrio per giocare con tre punte, la Fiorentina non è sbilanciata"

21 luglio 2025 22:49

Bocci su Kean: "L'Arabia non mi ha mai preoccupato, ma l'interesse dei top club potrebbe creare dei problemi"

14 luglio 2025 15:19

Bocci: "Non si può pensare che Dzeko venga per sostituire Gudmundsson, altrimenti si partirebbe male"

14 giugno 2025 18:53

Bocci: "La stagione di Palladino non è fallimentare, ha fatto tanti punti e per questo è stato confermato"

24 maggio 2025 18:59

Bocci: "Palladino ha fatto i punti per conquistare l'Europa League di solito, stagione non fallimentare"

22 maggio 2025 20:50

Bocci: "Fagioli ha fatto l'ennesima partita pessima, sul secondo gol difende come in partitella"

13 maggio 2025 14:03

Bocci: "Palladino si affida solo ai singoli, il gioco della Fiorentina contro il Betis è stato inesistente"

09 maggio 2025 13:56

Bocci su Zaniolo: "Palladino puntava sulla sua voglia di riscatto, invece è stato impalpabile e completamente assente"

05 maggio 2025 14:06

Bocci: "Beltran fa fatica a fare la punta, la mancanza di un vice Kean si fa sentire troppo"

02 maggio 2025 18:42

Bocci su Gudmundsson: "Deve giocare sempre, è l'unico della rosa che sa inventare qualcosa dal nulla"

22 aprile 2025 14:51

Bocci: "Non avrei mai tolto Gudmundsson in quel momento, poteva essere micidiale nel finale della partita"

09 aprile 2025 13:30

Bocci: "Questa squadra ha un rendimento pessimo, ma ora non puoi mandare via Palladino"

11 marzo 2025 14:22

Bocci: "Sono sicuro che con Italiano avremmo più punti e saremmo in lotta per la Champions senza dubbio"

28 febbraio 2025 14:26

Bocci: "La Fiorentina fa bene ad interrogarsi su Palladino, con lui presi gol assurdi"

20 febbraio 2025 18:28

Bocci: "Palladino ha buttato via un'occasione, nel calcio non esiste la meritocrazia"

11 febbraio 2025 18:20

Bocci: "Palladino ha finalmente capito che la Fiorentina ha bisogno di un centrocampista in più per vincere"

28 gennaio 2025 13:55

Bocci: "Mercato? siamo alle solite, in casa Fiorentina ci si ritrova sempre all'ultimo momento"

24 gennaio 2025 23:03

Bocci: "Non c'é feeling tra Palladino e Gudmundsson. Ma non esiste toglierlo a fine primo tempo"

14 gennaio 2025 14:10

Bocci: “Gudmundsson? Al momento visto il fratello. Luiz Henrique? Costoso ma veramente forte”

02 gennaio 2025 20:56

Bocci:"L'assenza di Bove è pesante per la Fiorentina, nessuno in rosa sa fare quel lavoro"

18 dicembre 2024 22:02

Bocci: "Sto vedendo qualcosa di diverso da Sottil, magari è il momento del salto di qualità"

09 dicembre 2024 21:38

Bocci: "Colpani fa fatica fisicamente, perde quasi tutti i duelli. Non ha il piglio quando punta l'avversario"

05 dicembre 2024 14:04

Bocci: "Commisso vuole vincere, non si è mai divertito così tanto da quando è arrivato"

30 novembre 2024 16:17

Bocci: "Kayode è molto indietro, si deve dare una mossa perché Dodo è un valore aggiunto della Fiorentina"

21 novembre 2024 14:31

Bocci: "Palladino umile e intelligente. La Roma può fare flop come il Napoli la scorsa stagione"

05 novembre 2024 14:44

Bocci esalta Kean: "È insostituibile per la Fiorentina, terrorizza le difese avversarie"

22 ottobre 2024 14:30

Bocci: "Kayode e Beltran le delusioni maggiori, Parisi non sta facendo bene ma non lo cederei"

15 ottobre 2024 19:16

Bocci: "Non abbiamo visto il vero Gudmundsson. Ha bisogno di libertà, è un giocatore moderno"

14 ottobre 2024 17:01

Bocci: "Gudmundsson è al 50%. Gosens? Usato così diventa un Biraghi qualsiasi"

11 ottobre 2024 19:17

Bocci: "A Palladino questa sosta servirà per cercare la continuità necessaria per ottenere risultati"

07 ottobre 2024 21:16

Bocci: "Se Palladino stecca anche domenica, può entrare davvero nel mirino delle critiche"

20 settembre 2024 18:41

Sentite Bocci: "Con Mina non avresti mai preso i gol dell'Atalanta. Deluso dalla difesa di Palladino"

17 settembre 2024 14:30

Bocci: "Barak non è mai stato quello di Verona, rimane solo il gol a Basilea"

07 settembre 2024 18:20

Bocci: "La difesa della Fiorentina ieri è stata horror, avrei preso un centrale sul mercato"

30 agosto 2024 18:29

Bocci: "Adli è un giocatore tecnico,ma non lo vedo in un centrocampo da titolare insieme ad Amrabat"

28 agosto 2024 18:40

Bocci duro: "Manca troppa roba alla Fiorentina per competere nella rincorsa all'Europa League, non siamo all'altezza"

16 agosto 2024 20:26

Sentite Bocci: "De Gea? È un rischio, non gioca da 14 mesi. Portiere non è una priorità rispetto altri ruoli"

07 agosto 2024 14:40

Bocci: "Colpani non deve essere in nessun modo il sostituto di Nico, i due devono giocare insieme"

24 luglio 2024 17:50

Bocci: "Preferisco Colpani a Zaniolo. Lo vedo bene con Nico, se l'argentino parte prenderei Gudmundsson"

20 luglio 2024 18:55

Bocci: "Colpani è da prendere ma senza cedere anche Nico, c'è bisogno di entrambi per costruire la nuova Fiorentina"

19 luglio 2024 14:02

Bocci: "Alla Fiorentina serve un leader, Zaniolo non lo è. Se lo guardi in campo ti giri dall'altra parte"

27 giugno 2024 15:02

Bocci: "Pradè sarà messo sotto esame più di tutti. Il mercato farà capire le ambizioni della società"

20 giugno 2024 19:30

Sentite Bocci: "Zaniolo non lo prenderei mai. Nella Fiorentina ci può stare ma non titolare"

14 giugno 2024 18:26

Bocci: "Ieri è stata una partita da finale di stagione, pochi squilli e pareggio giusto"

18 maggio 2024 13:22

Bocci: "Italiano ha migliorato la Fiorentina, ma per la Champions ci vuole anche altro"

17 maggio 2024 18:00

Bocci: "Italiano ha sbagliato, quel gol non si può prendere. Ma comunque gli farei firmare il rinnovo"

25 aprile 2024 21:04

Bocci: "Fiorentina, serve aprire un nuovo ciclo per continuare il percorso di crescita"

26 marzo 2024 21:21

Bocci: "Adesso c'è bisogno di continuità, niente fuoco di paglia, domani sarà una partita fisica"

01 marzo 2024 18:40

Bocci: "A Italiano chiedo di non consegnarsi alla Lazio. La Champions è troppo difficile ormai"

26 febbraio 2024 14:50

Bocci: "Il merito dei 2 anni straordinari della Fiorentina è di Italiano. A Bologna non si fanno male da soli"

16 febbraio 2024 22:52

Bocci: "Belotti? Finalmente un centravanti che attacca il primo palo, non succedeva da tempo"

13 febbraio 2024 15:41

Bocci: "La Fiorentina faccia chiarezza sulle condizioni di Arthur, qualcuno dice abbia la pubalgia"

08 febbraio 2024 18:55

"Dopo il mercato la Fiorentina non può più andare in Champions. C'è scollamento, tocca a Barone"

08 febbraio 2024 18:26

"Nzola si nasconde dietro il difensore. Kouamé centravanti non è una bocciatura, ma un messaggio"

30 novembre 2023 15:30

Bocci: "Biraghi ha perso il posto nell'Italia dopo grande stagione di Dimarco: diventato quarta scelta"

23 marzo 2023 19:18

Bocci: "Tempo fa la Fiorentina non avrebbe mai vinto una gara come quella di ieri"

20 marzo 2023 19:15

Bocci: "Non bisogna abbassare ritmo in Europa: Fiorentina brava a rimettere in piedi la partita"

17 marzo 2023 18:25

Bocci: "Ora Italiano fa turnover ragionato, non cambia più 8 giocatori. Fiorentina migliorata fisicamente"

14 marzo 2023 19:48

Bocci: "Fiorentina ha fatto 3 gol nella partita in cui ha tirato meno. Mandragora il migliore"

28 febbraio 2023 19:45

Bocci: "In questo momento Dodò non può giocare titolare. La differenza con Odriozola è notevole"

25 febbraio 2023 13:44

Bocci: "Dodò in questo momento non può giocare, mai visto un brasiliano che sbaglia i passaggi"

13 febbraio 2023 13:46

"Commisso ha speso, ma anche incassato tanto. Italiano ha le su colpe, deve fare salto di qualità"

11 febbraio 2023 17:12

"Vlahovic festeggiò con i giocatori della Fiorentina il traguardo europeo. Nessuno ce l'ha con lui"

10 febbraio 2023 17:05

"La Lega Calcio mi ha detto che in caso di finale Juventus-Fiorentina, squadra viola in Europa League"

04 febbraio 2023 14:19

"Andava preso Scamacca, non Cabral. Commisso? Se sei permaloso non comprare società di calcio"

26 gennaio 2023 14:12

Bocci: "Commisso spieghi cosa voglia fare, se la Fiorentina non lotta per l'Europa la missione è fallita"

16 gennaio 2023 13:27

Bocci categorico: "Solo le squadre che si salvano vendono a gennaio il giocatore più forte"

13 dicembre 2022 15:40

"La Fiorentina su Barak rischia di spendere 15 milioni per un giocatore che poi sarà la terza scelta"

02 dicembre 2022 13:24

Bocci perplesso: "Un dirigente di livello non dice quello che ha detto Barone su Nico Gonzalez"

19 novembre 2022 20:52

Bocci: "Decisioni di Sozza tutte in una sola direzione. Prima i torti contro l'Inter, adesso contro il Milan"

14 novembre 2022 16:01

Bocci ammette: "Tra Odriozola e Dodò la differenza è come mangiare e stare a guardare"

31 ottobre 2022 13:37

"L'Europa è già andata, non avrei mai preso Jovic. Cabral non è da Fiorentina, lo hanno capito tutti"

19 ottobre 2022 20:23

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