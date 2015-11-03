Notizie Bocci Fiorentina

Bocci: "Kean non vale più 65 milioni, ma se non vuole restare, è bene cambiare e cederlo"
30 aprile 2026 20:34
Bocci: "Adesso tutto passa a Commisso, sarà lui a decidere il futuro della Fiorentina"
14 aprile 2026 14:49
Bocci: "Kean è difficile da gestire, ma ora deve pensare solo alla Fiorentina e basta"
07 aprile 2026 18:57
Bocci su Kean: "E' intoccabile anche in Nazionale. Ora ha lo sprint per fare un gran finale di stagione".
30 marzo 2026 18:55
Bocci: "A questo punto non possiamo mandare via Vanoli, non c'è tempo per prenderne un altro"
06 marzo 2026 14:00
Bocci: "Stasera conta solo vincere. Vanoli corregga gli errori commessi nelle ultime sfide al Franchi"
23 febbraio 2026 16:01
Bocci: "La salvezza Viola passa dai gol di Kean. Piccoli aiuta la squadra ma tra i due non c'è paragone"
21 febbraio 2026 15:34
Bocci: “Il mercato ha complicato la vita a Vanoli: a centrocampo serviva un interditore”
10 febbraio 2026 15:42
Bocci duro: “Inaccettabile prendere gol sempre alla prima prima occasione: dov è l’amor proprio?”
28 gennaio 2026 18:54
Bocci: "La differenza è che prima non si correva, Pioli ha sbagliato la preparazione atletica"
19 gennaio 2026 13:44
Bocci perplesso: "Non capisco l'interesse per Baldanzi, figuriamoci uno scambio con Gudmundsson"
09 gennaio 2026 16:30
Bocci: "Paratici ha molta esperienza, è cresciuto con Marotta, il miglior dirigente in Italia"
20 dicembre 2025 18:49
Bocci perplesso: “Si pensa di migliorare la Fiorentina vendendo due giocatori come Dodò e Gudmundsson?”
17 dicembre 2025 18:25
Bocci: "Via subito Vanoli, la Fiorentina ha bisogno di un uomo come Prandelli che conosce Firenze"
15 dicembre 2025 13:33
Bocci: "Finalmente Vanoli ha dato un segno di presenza, ma ancora poco per battere il Verona"
12 dicembre 2025 14:20
Bocci: “Prandelli aiuterebbe Vanoli. Io toglierei i social ai calciatori e ne limiterei le dichiarazioni”
11 dicembre 2025 16:03
Bocci scuote la Fiorentina: "È il momento di dare una svolta alla stagione. Porterei subito Prandelli in società"
01 dicembre 2025 16:30
Bocci: “La Conference per dare senso alla stagione. Di Vanoli mi preoccupa la gestione del doppio impegno”
26 novembre 2025 19:13
Bocci: "Gud e Fagioli non gli unici colpevoli. Il problema è collettivo ma è evidente il crollo difensivo"
13 novembre 2025 15:34
Bocci: "Kean e Gudmundsson si trasformano in Nazionale. Albert è capace di cambiarti da solo la partita"
11 novembre 2025 23:18
Bocci: "La Fiorentina ha già perso l'obiettivo Champions, non guardiamo la classifica perché è troppo brutta"
06 ottobre 2025 20:40
Bocci: "La Fiorentina di Pioli non è guarita, la gara di ieri fa testo fino a un certo punto"
03 ottobre 2025 20:46
Bocci: "Pioli ha sbagliato a parlare di Champions, questa squadra non è pronta per reggere quel peso"
01 ottobre 2025 13:28
Bocci raccomanda: “Non si parli più di obiettivi, ma si resetti tutto. Questa Fiorentina fa fatica a salvarsi”
29 settembre 2025 15:54
Bocci critico: "Domenica è un bivio. La Fiorentina deve giocare ad una punta, Piccoli spaventato da Kean."
25 settembre 2025 21:03
Bocci: "Kean può giocare in coppia con Piccoli con gli stessi risultati di Retegui, sarebbero perfetti"
09 settembre 2025 18:20
Bocci: "Kean a Firenze può giocare con Piccoli, non ha problemi a stare in coppia in attacco"
06 settembre 2025 19:04
Bocci: "Credo che la Fiorentina ora non può reggere il tridente, partirei con il 3-5-2"
18 agosto 2025 14:32
Bocci: "Pioli deve trovare l'equilibrio per giocare con tre punte, la Fiorentina non è sbilanciata"
21 luglio 2025 22:49
Bocci su Kean: "L'Arabia non mi ha mai preoccupato, ma l'interesse dei top club potrebbe creare dei problemi"
14 luglio 2025 15:19
Bocci: "Non si può pensare che Dzeko venga per sostituire Gudmundsson, altrimenti si partirebbe male"
14 giugno 2025 18:53
Bocci: "La stagione di Palladino non è fallimentare, ha fatto tanti punti e per questo è stato confermato"
24 maggio 2025 18:59
Bocci: "Palladino ha fatto i punti per conquistare l'Europa League di solito, stagione non fallimentare"
22 maggio 2025 20:50
Bocci: "Fagioli ha fatto l'ennesima partita pessima, sul secondo gol difende come in partitella"
13 maggio 2025 14:03
Bocci: "Palladino si affida solo ai singoli, il gioco della Fiorentina contro il Betis è stato inesistente"
09 maggio 2025 13:56
Bocci su Zaniolo: "Palladino puntava sulla sua voglia di riscatto, invece è stato impalpabile e completamente assente"
05 maggio 2025 14:06
Bocci: "Beltran fa fatica a fare la punta, la mancanza di un vice Kean si fa sentire troppo"
02 maggio 2025 18:42
Bocci su Gudmundsson: "Deve giocare sempre, è l'unico della rosa che sa inventare qualcosa dal nulla"
22 aprile 2025 14:51
Bocci: "Non avrei mai tolto Gudmundsson in quel momento, poteva essere micidiale nel finale della partita"
09 aprile 2025 13:30
Bocci: "Questa squadra ha un rendimento pessimo, ma ora non puoi mandare via Palladino"
11 marzo 2025 14:22
Bocci: "Sono sicuro che con Italiano avremmo più punti e saremmo in lotta per la Champions senza dubbio"
28 febbraio 2025 14:26
Bocci: "La Fiorentina fa bene ad interrogarsi su Palladino, con lui presi gol assurdi"
20 febbraio 2025 18:28
Bocci: "Palladino ha buttato via un'occasione, nel calcio non esiste la meritocrazia"
11 febbraio 2025 18:20
Bocci: "Palladino ha finalmente capito che la Fiorentina ha bisogno di un centrocampista in più per vincere"
28 gennaio 2025 13:55
Bocci: "Mercato? siamo alle solite, in casa Fiorentina ci si ritrova sempre all'ultimo momento"
24 gennaio 2025 23:03
Bocci: "Non c'é feeling tra Palladino e Gudmundsson. Ma non esiste toglierlo a fine primo tempo"
14 gennaio 2025 14:10
Bocci: “Gudmundsson? Al momento visto il fratello. Luiz Henrique? Costoso ma veramente forte”
02 gennaio 2025 20:56
Bocci:"L'assenza di Bove è pesante per la Fiorentina, nessuno in rosa sa fare quel lavoro"
18 dicembre 2024 22:02
Bocci: "Sto vedendo qualcosa di diverso da Sottil, magari è il momento del salto di qualità"
09 dicembre 2024 21:38
Bocci: "Colpani fa fatica fisicamente, perde quasi tutti i duelli. Non ha il piglio quando punta l'avversario"
05 dicembre 2024 14:04
Bocci: "Commisso vuole vincere, non si è mai divertito così tanto da quando è arrivato"
30 novembre 2024 16:17
Bocci: "Kayode è molto indietro, si deve dare una mossa perché Dodo è un valore aggiunto della Fiorentina"
21 novembre 2024 14:31
Bocci: "Palladino umile e intelligente. La Roma può fare flop come il Napoli la scorsa stagione"
05 novembre 2024 14:44
Bocci esalta Kean: "È insostituibile per la Fiorentina, terrorizza le difese avversarie"
22 ottobre 2024 14:30
Bocci: "Kayode e Beltran le delusioni maggiori, Parisi non sta facendo bene ma non lo cederei"
15 ottobre 2024 19:16
Bocci: "Non abbiamo visto il vero Gudmundsson. Ha bisogno di libertà, è un giocatore moderno"
14 ottobre 2024 17:01
Bocci: "Gudmundsson è al 50%. Gosens? Usato così diventa un Biraghi qualsiasi"
11 ottobre 2024 19:17
Bocci: "A Palladino questa sosta servirà per cercare la continuità necessaria per ottenere risultati"
07 ottobre 2024 21:16
Bocci: "Se Palladino stecca anche domenica, può entrare davvero nel mirino delle critiche"
20 settembre 2024 18:41
Sentite Bocci: "Con Mina non avresti mai preso i gol dell'Atalanta. Deluso dalla difesa di Palladino"
17 settembre 2024 14:30
Bocci: "Barak non è mai stato quello di Verona, rimane solo il gol a Basilea"
07 settembre 2024 18:20
Bocci: "La difesa della Fiorentina ieri è stata horror, avrei preso un centrale sul mercato"
30 agosto 2024 18:29
Bocci: "Adli è un giocatore tecnico,ma non lo vedo in un centrocampo da titolare insieme ad Amrabat"
28 agosto 2024 18:40
Bocci duro: "Manca troppa roba alla Fiorentina per competere nella rincorsa all'Europa League, non siamo all'altezza"
16 agosto 2024 20:26
Sentite Bocci: "De Gea? È un rischio, non gioca da 14 mesi. Portiere non è una priorità rispetto altri ruoli"
07 agosto 2024 14:40
Bocci: "Colpani non deve essere in nessun modo il sostituto di Nico, i due devono giocare insieme"
24 luglio 2024 17:50
Bocci: "Preferisco Colpani a Zaniolo. Lo vedo bene con Nico, se l'argentino parte prenderei Gudmundsson"
20 luglio 2024 18:55
Bocci: "Colpani è da prendere ma senza cedere anche Nico, c'è bisogno di entrambi per costruire la nuova Fiorentina"
19 luglio 2024 14:02
Bocci: "Alla Fiorentina serve un leader, Zaniolo non lo è. Se lo guardi in campo ti giri dall'altra parte"
27 giugno 2024 15:02
Bocci: "Pradè sarà messo sotto esame più di tutti. Il mercato farà capire le ambizioni della società"
20 giugno 2024 19:30
Sentite Bocci: "Zaniolo non lo prenderei mai. Nella Fiorentina ci può stare ma non titolare"
14 giugno 2024 18:26
Bocci: "Ieri è stata una partita da finale di stagione, pochi squilli e pareggio giusto"
18 maggio 2024 13:22
Bocci: "Italiano ha migliorato la Fiorentina, ma per la Champions ci vuole anche altro"
17 maggio 2024 18:00
Bocci: "Italiano ha sbagliato, quel gol non si può prendere. Ma comunque gli farei firmare il rinnovo"
25 aprile 2024 21:04
Bocci: "Fiorentina, serve aprire un nuovo ciclo per continuare il percorso di crescita"
26 marzo 2024 21:21
Bocci: "Adesso c'è bisogno di continuità, niente fuoco di paglia, domani sarà una partita fisica"
01 marzo 2024 18:40
Bocci: "A Italiano chiedo di non consegnarsi alla Lazio. La Champions è troppo difficile ormai"
26 febbraio 2024 14:50
Bocci: "Il merito dei 2 anni straordinari della Fiorentina è di Italiano. A Bologna non si fanno male da soli"
16 febbraio 2024 22:52
Bocci: "Belotti? Finalmente un centravanti che attacca il primo palo, non succedeva da tempo"
13 febbraio 2024 15:41
Bocci: "La Fiorentina faccia chiarezza sulle condizioni di Arthur, qualcuno dice abbia la pubalgia"
08 febbraio 2024 18:55
"Dopo il mercato la Fiorentina non può più andare in Champions. C'è scollamento, tocca a Barone"
08 febbraio 2024 18:26
"Nzola si nasconde dietro il difensore. Kouamé centravanti non è una bocciatura, ma un messaggio"
30 novembre 2023 15:30
Bocci: "Biraghi ha perso il posto nell'Italia dopo grande stagione di Dimarco: diventato quarta scelta"
23 marzo 2023 19:18
Bocci: "Tempo fa la Fiorentina non avrebbe mai vinto una gara come quella di ieri"
20 marzo 2023 19:15
Bocci: "Non bisogna abbassare ritmo in Europa: Fiorentina brava a rimettere in piedi la partita"
17 marzo 2023 18:25
Bocci: "Ora Italiano fa turnover ragionato, non cambia più 8 giocatori. Fiorentina migliorata fisicamente"
14 marzo 2023 19:48
Bocci: "Fiorentina ha fatto 3 gol nella partita in cui ha tirato meno. Mandragora il migliore"
28 febbraio 2023 19:45
Bocci: "In questo momento Dodò non può giocare titolare. La differenza con Odriozola è notevole"
25 febbraio 2023 13:44
Bocci: "Dodò in questo momento non può giocare, mai visto un brasiliano che sbaglia i passaggi"
13 febbraio 2023 13:46
"Commisso ha speso, ma anche incassato tanto. Italiano ha le su colpe, deve fare salto di qualità"
11 febbraio 2023 17:12
"Vlahovic festeggiò con i giocatori della Fiorentina il traguardo europeo. Nessuno ce l'ha con lui"
10 febbraio 2023 17:05
"La Lega Calcio mi ha detto che in caso di finale Juventus-Fiorentina, squadra viola in Europa League"
04 febbraio 2023 14:19
"Andava preso Scamacca, non Cabral. Commisso? Se sei permaloso non comprare società di calcio"
26 gennaio 2023 14:12
Bocci: "Commisso spieghi cosa voglia fare, se la Fiorentina non lotta per l'Europa la missione è fallita"
16 gennaio 2023 13:27
Bocci categorico: "Solo le squadre che si salvano vendono a gennaio il giocatore più forte"
13 dicembre 2022 15:40
"La Fiorentina su Barak rischia di spendere 15 milioni per un giocatore che poi sarà la terza scelta"
02 dicembre 2022 13:24
Bocci perplesso: "Un dirigente di livello non dice quello che ha detto Barone su Nico Gonzalez"
19 novembre 2022 20:52
Bocci: "Decisioni di Sozza tutte in una sola direzione. Prima i torti contro l'Inter, adesso contro il Milan"
14 novembre 2022 16:01
Bocci ammette: "Tra Odriozola e Dodò la differenza è come mangiare e stare a guardare"
31 ottobre 2022 13:37
"L'Europa è già andata, non avrei mai preso Jovic. Cabral non è da Fiorentina, lo hanno capito tutti"
19 ottobre 2022 20:23
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