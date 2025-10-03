Bocci: “La Fiorentina di Pioli non è guarita, la gara di ieri fa testo fino a un certo punto”

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista Alessandro Bocci per parlare di Fiorentina dopo la sfida contro il Sigma Olomuc: “La vittoria cambia poco, la Fiorentina non è affatto guarita e continua ad essere un malato grave perché non ha un assetto e fa fatica a proporre gioco. Il problema non è stato risolto e non mi esalterei per niente, ho sentito che c’è chi ha visto qualcosa di positivo, io non mi sbilancio e rimando la Fiorentina a domenica contro un avversario forte.”

Su Fagioli: “Lui è uno dei più qualitativi ed adesso è spento così come Gudmundsson e tanti altri che dovrebbero fare di più. La Fiorentina sta soffrendo perché chi dovrebbe alzare il livello, invece è molto spento senza squilli. Le sorti della Fiorentina sono legate alla loro prestazione e al loro rendimento.”