3 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 20:59

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Bocci: “La Fiorentina di Pioli non è guarita, la gara di ieri fa testo fino a un certo punto”

Firenze, Stadio Franchi, 17.09.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Radio

Bocci: “La Fiorentina di Pioli non è guarita, la gara di ieri fa testo fino a un certo punto”

Redazione

3 Ottobre · 20:46

Aggiornamento: 3 Ottobre 2025 · 20:47

TAG:

#FiorentinabocciFagioliGudmundsson

Condividi:

di

Il giornalista ha detto il suo pensiero sulla gara di ieri in Conference contro il Sigma Olomuc vinta 2-0 al Franchi

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista Alessandro Bocci per parlare di Fiorentina dopo la sfida contro il Sigma Olomuc: “La vittoria cambia poco, la Fiorentina non è affatto guarita e continua ad essere un malato grave perché non ha un assetto e fa fatica a proporre gioco. Il problema non è stato risolto e non mi esalterei per niente, ho sentito che c’è chi ha visto qualcosa di positivo, io non mi sbilancio e rimando la Fiorentina a domenica contro un avversario forte.”

Su Fagioli: “Lui è uno dei più qualitativi ed adesso è spento così come Gudmundsson e tanti altri che dovrebbero fare di più. La Fiorentina sta soffrendo perché chi dovrebbe alzare il livello, invece è molto spento senza squilli. Le sorti della Fiorentina sono legate alla loro prestazione e al loro rendimento.”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio