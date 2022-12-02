"La Fiorentina su Barak rischia di spendere 15 milioni per un giocatore che poi sarà la terza scelta"

Antonin Barak è arrivato alla Fiorentina in estate dal Verona con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni

Alessandro Bocci, giornalista del Corriere della Sera, ha parlato del rebus trequartista in casa Fiorentina, queste le sue parole a Radio Bruno:

"Su Barak la Fiorentina rischia di spendere 15 milioni per un giocatore che diventa il terzo nelle scelte per la trequarti considerato Bonaventura e Castrovilli, quindi o non rinnovi il contratto a Bonaventura o devi valutare per bene questa operazione. Barak non avrà l'ultimo passaggio ma è un giocatore che qualche gol te lo fa"

PRADE PARLA DI BENASSI

https://www.labaroviola.com/benassi-fa-tripletta-puo-restare-alla-fiorentina-prade-stoppa-parlato-chiaro-con-lui-andra-via/194468/