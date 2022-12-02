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"La Fiorentina su Barak rischia di spendere 15 milioni per un giocatore che poi sarà la terza scelta"

Antonin Barak è arrivato alla Fiorentina in estate dal Verona con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 dicembre 2022 13:24
"La Fiorentina su Barak rischia di spendere 15 milioni per un giocatore che poi sarà la terza scelta" - Firenze, stadio A.Franchi, 28.08.2022, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 28.08.2022, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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"La Fiorentina su Barak rischia di spendere 15 milioni per un giocatore che poi sarà la terza scelta"

Alessandro Bocci, giornalista del Corriere della Sera, ha parlato del rebus trequartista in casa Fiorentina, queste le sue parole a Radio Bruno:

"Su Barak la Fiorentina rischia di spendere 15 milioni per un giocatore che diventa il terzo nelle scelte per la trequarti considerato Bonaventura e Castrovilli, quindi o non rinnovi il contratto a Bonaventura o devi valutare per bene questa operazione. Barak non avrà l'ultimo passaggio ma è un giocatore che qualche gol te lo fa"

PRADE PARLA DI BENASSI

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