Benassi fa tripletta, può restare alla Fiorentina? Pradè stoppa tutti: "Parlato chiaro con lui, andrà via"

Il protagonista dell'amichevole contro l'Arezzo, in casa Fiorentina, è stato certamente Marco Benassi, di lui ha parlato Pradè

Dopo Arezzo-Fiorentina ha parlato ai giornalisti presenti Daniele Pradè (CLICCA QUI PER LEGGERE LE SUE PAROLE), il direttore sportivo della Fiorentina ha parlato nello specifico anche della situazione Benassi, fuori dalla lista sia per il campionato e sia per la Conference League, che si è contraddistinto nell'amichevole con una tripletta, queste le sue parole:

“Non può essere una risorsa per il proseguo di stagione, sono contento per la prestazione di oggi, la gente deve vedere che Benassi c’è ed è vivo. Oggi lo ha dimostrato. Ma con lui abbiamo parlato a inizio anno e speriamo di trovare una soluzione insieme che faccia bene anche al ragazzo”.

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