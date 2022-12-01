Pradè: "Mai cercati Pereyra e Sabiri. Gli acquisti sono Castrovilli, Gonzalez e Sottil. Zurkowski scontento"

Al termine della sfida contro l'Arezzo, il direttore sportivo Daniele Pradé ha così parlato ai microfoni dei media presenti. Di seguito le sue parole e il video completo del suo intervento:STRATEGIE M...

Al termine della sfida contro l'Arezzo, il direttore sportivo Daniele Pradé ha così parlato ai microfoni dei media presenti. Di seguito le sue parole e il video completo del suo intervento:

STRATEGIE MERCATO GENNAIO "Abbiamo delle strategie precise: rimettere dentro Castrovilli, Nico Gonzalez e Sottil. Questo è ciò che abbiamo in testa. Abbiamo fatto una stagione, finora, particolare. Non siamo felicissimi, ma se guardiamo le ultime 9 partite abbiamo fatto 6 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte con Inter e Milan. La sconfitta di Milano ce l'abbiamo ancora addosso, dopo tutti questi giorni ancora non ci è passata. La nostra rosa è di qualità, competitiva e una squadra sulla quale dobbiamo lavorare, ma al momento vogliamo recuperare chi abbiamo fuori. I nostri acquisti saranno quelli che recupereremo dagli infortunati".

ESTERNI "Gli infortuni di Nico e Sottil, dopo varie riunioni con i medici, sono infortuni che si recuperano in poco tempo. In questo momento abbiamo 4 esterni e un jolly che è Kouamé. Ed è quello che ha giocato di più. Al momento sarebbe deleterio comprarne un altro".

AMRABAT "Siamo contentissimi. Lo sentiamo sempre dopo le partite. L'opzione scatterà alla fine dell'anno successivo, è un opzione praticamente automatica. Non c'è bisogno di pensarci al momento".

LISTE "Questa è una cosa scontata, riguarda tutti i club del campionato italiano. La nostra è una lista completa. Dovremo far spazio soltanto a Castrovilli".

BENASSI "Sono contento per la prestazione di oggi, la gente deve vedere che Benassi c'è. Oggi lo ha dimostrato. Ma con lui abbiamo parlato a inizio anno e speriamo di trovare una soluzione insieme che faccia bene anche al ragazzo".

TREQUARTISTA "Non abbiamo mai cercato né Sabiri né Pereyra. Mai. Anche cambiando il modulo hai più calciatori che possono giocare in quella posizione. Abbiamo Barak, Bonaventura, rientrerà Castrovilli, lo può fare anche Ikoné. I risultati non ci stanno dando ragione, ma noi ci riteniamo completi".

GOLLINI "È un ragazzo che vuole giocare. Avevamo fatto un discorso molto chiaro quando è venuto qui: si sarebbe giocato il posto con Terracciano. Se vuole giocare titolare deve fare qualcosa in più. Logicamente, in questo momento se lui non è soddisfatto cercheremo di trovare una soluzione insieme".

DIFENSORE "In questo momento siamo al completo in difesa. Siamo apposto con le liste, abbiamo tre titolari e un'alternativa che ha fatto bene quando è stato impiegato che è Ranieri".

USCITE "Il discorso delle uscite le facciamo solo con chi è scontento"

ZURKOWSKI "Mi pare ovvio che sia scontento, come fa a non esserlo. Sta giocando un Mondiale e ha trovato poco spazio. È un grande giocatore, vuole giocare".

GIOVANI "La nostra attenzione è andare sempre di più a formare, come dimostra il Viola Park. Anche per il discorso delle liste".

JOVIC-CABRAL "Noi abbiamo puntato su Jovic e Cabral. Ci contiamo, non è che se sono andati male questi quattro mesi dobbiamo arrenderci. La nostra forza deve essere vedere cosa sono realmente capaci di fare questi ragazzi. Siamo contenti dell'atteggiamento".

FIDUCIA NELLA SQUADRA "Io non saprei riprendere questa squadra. Abbiamo perso partite allucinanti, ma non sono mai riuscito a essere cattivo con questi ragazzi. Forse solo dopo la sconfitta in Turchia c'è stato qualcosa. Le altre sono sempre state particolari. In questo momento vogliamo recuperare i calciatori. Noi abbiamo massima fiducia nei calciatori e nell'allenatore. Siamo contenti, dal presidente Commisso a Joe Barone, noi siamo contenti e vogliamo vedere cosa riusciremo a fare nel futuro".

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