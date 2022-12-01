Ad Arezzo brilla Benassi, tripletta per il giocatore fuori rosa. Finisce 1-4, il racconto della partita viola

Vince la Fiorentina contro l'Arezzo nella prima amichevole della pausa per il mondiale. Succede quasi tutto nel primo tempo

Un vero e proprio show di Benassi qui ad Arezzo dove la Fiorentina si è imposta per 1-3. Succede tutto nel primo tempo dove il centrocampista viola ha segnato in tutti i modi possibili. La prima volta su ribattuta, la seconda volta con un meraviglioso tiro al volo di destro su assist di Biraghi dalla sinistra, nel terzo gol invece è stato preciso con un diagonale in piena area di rigore dopo essere stato servito da Maleh. Il giocatore in questo momento è fuori dalla lista di Italiano per campionato e Conference, questo è stato certamente un bel modo per mettersi in mostra e dimostrare la sua professionalità.

Non sono mancate la apprensioni per la difesa della Fiorentina, nel primo tempo Terracciano è stato costretto ad una bellissima parata dopo il tiro di Pattarello, anche nel secondo tempo il giocatore aretino Convitto, dopo una bella incursione sulla destra, ha concluso bene in porta ma ha trovato un attento Gollini. Nel finale è arrivato anche il gol dell'Arezzo del definitivo 1-3, con Convitto che ha battuto Gollini con un tiro sul secondo palo dopo aver saltato Venuti, che proprio nell'occasione del gol subito si è fatto male ed ha lasciato subito dopo il terreno di gioco lasciando il posto al giovane Biagetti.

Con grande voglia anche Bianco, schierato trequartista da Vincenzo Italiano, il giocatore numero 42 nel secondo tempo è stato protagonista di una grandissima giocata, con annesso tunnel al diretto avversario, ed ha tirato un potente tiro da fuori area con il pallone che si è andato a stampare sulla traversa. Prestazione positiva anche per l'altro giovane in campo dal primo minuto, vale a dire Lorenzo Amatucci, che ha giocato davanti la difesa mostrando una buona tecnica in fase di impostazione. Tra i giovani buona la prova anche di Kayodè, terzino destro, che è entrato nell'azione del primo gol viola. Nel secondo tempo hanno giocato anche Berti, Distefano, Toci (che ha sfiorato il gol nel finale), Biagetti (suo il gol del 4 a 1) e Favasuli.

Non ha brillato invece Cabral, il brasiliano, in ombra per quasi tutto il primo tempo, si è fatto vedere con due conclusioni che però non hanno impensierito il portiere dell'Arezzo Di Furia. Entrato a metà secondo tempo Ikonè che ha deliziato gli spettatori con qualche giocata da ammirare. Allo scadere arriva anche il gol del 4-1 viola con Biagetti che ha tirato all'angolino dopo un calcio d'angolo.

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