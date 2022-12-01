Dall'Inghilterra: Amrabat brilla in Qatar e conquista il Liverpool. Pronta una maxi offerta

Sofyan Amrabat sta conquistando tutti. Il centrocampista della Fiorentina dopo gli ultimi grandi mesi in maglia viola, si sta confermando anche in Qatar con la maglia del Marocco. Tanto da attirare l'...

Sofyan Amrabat sta conquistando tutti. Il centrocampista della Fiorentina dopo gli ultimi grandi mesi in maglia viola, si sta confermando anche in Qatar con la maglia del Marocco. Tanto da attirare l'attenzione dei grandi club europei. E dall'Inghilterra arrivano notizie sull'interesse del Livepool nei confronti suoi confronti. Secondo il The Sun, infatti, il Liverpool sarebbe pronto ad aumentare in maniera sostanziosa lo stipendio del marocchino dopo che lo stesso Klopp ha confermato di volere un centrocampista in più a disposizione.

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