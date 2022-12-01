Duncan, Castrovilli e Mandragora non presenti ad Arezzo. Per il numero dieci rientro graduale

Tre assenti della Fiorentina ad Arezzo, Barak e Kouamè si aggregheranno alla squadra lunedi dopo gli impegni nelle amichevoli con le rispettive nazionali

Sono tre i giocatori della Fiorentina assenti ad Arezzo per la prima amichevole di questa sosta, il primo è Castrovilli che prosegue il suo percorso dopo il grave infortunio, il numero dieci è tornato ad allenarsi al 100% con il resto della squadra ma ancora non è pronto per una partita. Non sono presenti ad Arezzo sia Mandragora che Duncan. Mentre per quanto riguarda Barak e Kouamè, i due torneranno ad allenarsi da lunedi, hanno beneficiato di alcuni giorni di vacanza in più per gli impegni con le rispettive nazionali

CHIESA E VLAHOVIC IN BILICO ALLA JUVENTUS

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