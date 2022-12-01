La Juve è costretta a tagliare per il bilancio, i bianconeri si disfanno sia di Chiesa che di Vlahovic?

Tra i giocatori che la Juve potrebbe scaricare per risanare il bilancio ci potrebbero essere anche Chiesa e Vlahovic

Il QS racconta che dopo il caso plusvalenze la Juve sarà costretta a tagliare ancora di più in nome del bilancio. I conti infatti sono sempre in profondo rosso, e il monte ingaggi ammonta a più di 100 milioni, una cifra insostenibile. Tra i giocatori a cui i bianconeri potrebbe rinunciare, sempre secondo il quotidiano, ci sarebbero gli ex viola Chiesa e Vlahovic, che si sarebbero grandi perdite, ma sono anche tra i pochi giocatori che potrebbero portare in cassa un grande profitto.

LE PAROLE DELL'AGENTE DI IGOR

https://www.labaroviola.com/agente-igor-la-fiorentina-non-ci-ha-chiamato-per-il-rinnovo-a-gennaio-pero-restera-sicuramente/194388/