Agente Igor: "La Fiorentina non ci ha chiamato per il rinnovo, a gennaio però resterà sicuramente"

Intervistato da Spaceviola l'agente di Igor ha parlato della situazione contrattuale del suo assistito

A SpaceViola ha parlato l'agente di Igor Mascagni. Queste le sue parole più significative: “Non abbiamo ancora parlato del rinnovo con la Fiorentina. La società ha una clausola per prolungare di un anno il contratto, anche se questa cosa non piace molto alla FIFA. A gennaio Igor resterà sicuramente, non abbiamo ricevuto offerte e poi non ci piace muoverci a metà stagione. Juventus? Sono onesto, ad oggi nessun dirigente bianconero ci ha contattato. L’interesse di Igor è quello di giocare per conquistare la Nazionale, e se la Fiorentina glielo permette lui è felice di rimanere in viola. Ovviamente poi dipende da come si comporta la squadra, perché per essere convocato dal Brasile bisogna che anche i risultati di gruppo siano positivi”.

LA SALERNITANA CI PROVA PER ZURKOWSKI

https://www.labaroviola.com/tmw-salernitana-interessata-a-zurkowski-non-solo-empoli-spezia-e-samp-sul-polacco/194386/