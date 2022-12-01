TMW, Salernitana interessata a Zurkowski, non solo Empoli, Spezia e Samp sul polacco

Zurkowski-Fiorentina un amore mai sbocciato. E a gennaio può finire alla Salernitana

La Salernitana di Pasquale Iervolino si preannuncia come una delle protagoniste anche del mercato di gennaio. Sarà tra le più attive, probabilmente, attenta a rinforzarsi in ogni reparto tra cui anche il centrocampo. Secondo TMW, il club campano si è iscritto alla corsa a Szymon Zurkowski: di fatto il polacco di casa Fiorentina, in uscita, è nel mirino di molti club di A. Dall'Empoli, che lo ha già avuto la scorsa stagione, allo Spezia. Anche la Sampdoria ha provato a sondare il terreno ma adesso la Salernitana potrebbe inserirsi con forza per gennaio.

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