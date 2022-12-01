Corriere dello Sport, Castrovilli-Fiorentina si tornerà a parlare di rinnovo al suo rientro in campo
I discorsi per il rinnovo del 10 viola si sono interrotti a marzo
A cura di Redazione Labaroviola
01 dicembre 2022 09:30
A marzo i dialoghi per il rinnovo tra Castrovilli e la Fiorentina poi si sono interrotti anche se filtra ottimismo dagli ambienti viola. Al suo rientro in campo si tornerà a parlare di rinnovo. Il suo contratto scade nel 2024. Lo scrive il Corriere dello Sport.
LEGGI ANCHE, PELÉ IN OSPEDALE, PARLANO I MEDICI: “NON È IN TERAPIA INTENSIVA. CONDIZIONI CLINICHE STABILI”
https://www.labaroviola.com/pele-in-ospedale-parlano-i-medici-non-e-in-terapia-intensiva-condizioni-cliniche-stabili/194368/