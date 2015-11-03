Labaro Viola

Notizie Duncan Fiorentina

Duncan ricorda: "Italiano mi ha lasciato carisma, essere dominanti in campo e non venire sottomessi"

14 novembre 2025 11:42

L'ex centrocampista viola Duncan saluta il neo acquisto Hans Nicolussi Caviglia: "Goditi Firenze"

02 settembre 2025 21:38

Duncan: "Avevo l'accordo con Barone per il rinnovo, dopo la sua morte è cambiato tutto"

25 agosto 2024 21:37

Venezia, Duncan: "Non è stato facile fare questa scelta. Di Francesco è stato decisivo"

29 luglio 2024 16:30

Duncan è ufficialmente un nuovo giocatore del Venezia: "Convinto dal progetto e dal mister"

27 luglio 2024 11:21

Duncan sui suoi profili social saluta con un video ricordo: "Ciao Firenze"

26 luglio 2024 13:13

Di Marzio: "Duncan riparte dal Venezia. Sta svolgendo le visite mediche, pronto un triennale"

26 luglio 2024 12:30

Duncan verso l'Arabia? L'ex centrocampista della Fiorentina interessa ad Al Taawoun e Al Raed

15 luglio 2024 14:17

L'Udinese ci prova per Duncan, ma non è stata trovata l'intesa economica con l'ex centrocampista viola

11 luglio 2024 10:41

La Gazzetta dello Sport: "Il Venezia cerca rinforzi a centrocampo. Piace molto Alfred Duncan"

08 luglio 2024 15:54

La Fiorentina saluta Belotti, Faraoni, Maxime Lopez e Arthur: "Grazie per aver onorato la maglia viola"

30 giugno 2024 19:15

TMW: "C'è pessimismo per il rinnovo di Castrovilli, Duncan è destinato a cambiare squadra"

24 giugno 2024 11:59

Dalla Turchia: "Deciso il futuro di Duncan, molto vicino a diventare un nuovo giocatore del Trabzonspor"

23 giugno 2024 11:31

Dalla Turchia: "Il nuovo nome per il centrocampo del Trabzonspor? È Alfred Duncan della Fiorentina"

22 giugno 2024 15:20

Kouamé e Castrovilli tra i calciatori in scadenza più preziosi in Serie A. Anche Bonaventura e Duncan in top 20

01 giugno 2024 16:41

Dalla Spagna: "Occasione in casa Fiorentina, Celta Vigo in lizza con altri club per Duncan"

21 maggio 2024 16:07

Gazzetta, sarà rivoluzione nel centrocampo della Fiorentina. Arthur e Castrovilli via, Barak ha mercato. Jack in bilico

16 maggio 2024 08:50

La Repubblica, Duncan verso l'addio alla Fiorentina: difficilmente sarà attivata l'opzione per il rinnovo

28 aprile 2024 15:00

Nainggolan sicuro: "Guendouzi una pippa, meglio Duncan di lui. Isaksen non lo metto davanti a Nico Gonzalez"

11 aprile 2024 08:40

A giugno centrocampo da rifondare, Arthur e Lopez non verranno riscattati. Duncan verso l’addio 

29 marzo 2024 08:15

Perchè Duncan non ha giocato? Problema fisico, nel riscaldamento ha fatto un provino per provare

15 febbraio 2024 17:58

Duncan fa il provino, riscaldamento sul terreno del Dall'Ara, problema fisico da testare?

14 febbraio 2024 18:43

Esiste una Fiorentina senza Arthur? Italiano prova la coppia Mandragora-Duncan davanti alla difesa 

08 febbraio 2024 08:49

Arthur-Duncan, che coppia! I centrocampisti viola nella top 5 per recuperi nella metà campo avversaria

04 febbraio 2024 17:38

Non solo Bonaventura. Arthur, Duncan, M.Lopez. Sono tanti i casi da risolvere a centrocampo per la Fiorentina

27 gennaio 2024 18:50

Scugnizzo viola: “Un altro pari che puzza di sconfitta. Speriamo che la società prenda coscienza di quanto espresso da alcuni giocatori inutili ed intervenga sul mercato”

15 gennaio 2024 12:12

Sabatini: "Si parla molto degli acquisti del Milan ma Musah vale Duncan della Fiorentina"

15 dicembre 2023 22:36

Duncan non va neanche in panchina contro il Ferencvaros per una sindrome influenzale

14 dicembre 2023 18:14

L'ultima idea di Italiano, Duncan terzino destro per dar fiato a Kayode. A Roma il primo esperimento

13 dicembre 2023 13:49

Maxime Lopez è la nota negativa del centrocampo della Fiorentina: scolastico e sempre in orizzontale

22 novembre 2023 10:14

Corriere Fiorentino: “Duncan, silenzio della Fiorentina sul rinnovo. Kouame punta all’aumento”

17 novembre 2023 09:48

Duncan: "Mi aspetto una Lazio furiosa, ma noi dimostrare di esserci rialzati dopo Empoli"

30 ottobre 2023 20:40

Repubblica, Duncan si è ripreso la Fiorentina, adesso è a un passo dal rinnovo a vita con la viola

20 ottobre 2023 11:23

Duncan: "Vorrei rimanere a Firenze anche a fine carriera. Anno scorso ho messo davanti il bene della Fiorentina"

19 ottobre 2023 19:03

Iachini: "Duncan alla Fiorentina è merito mio, l'ho fatto prendere io. Arthur è un lusso per la squadra"

16 ottobre 2023 21:01

TMW, Fiorentina attenta: Duncan e Bonaventura in scadenza nel 2024 e Arthur è in prestito

11 ottobre 2023 12:38

Repubblica, Duncan si è preso la Fiorentina. A breve un incontro con la società per il rinnovo

05 ottobre 2023 11:22

Duncan gioisce: "Abbiamo una grande classifica. Felice per Nzola, aspettiamo il gol di Beltran"

02 ottobre 2023 23:21

Duncan: "Dovevamo segnare almeno tre gol nel primo tempo, siamo stati dei polli"

28 settembre 2023 21:33

Scugnizzo viola: “Quelle orrende magliette dell’Udinese, ci portano tre punti importantissimi. Giovedì tutti a Frosinone!”

25 settembre 2023 15:07

Duncan scherza: "Mister fammi giocare con Arthur e Maxime, sono in forma" Italiano: "Con loro non giochi"

21 settembre 2023 13:52

Duncan: "Ho iniziato bene, devo farmi trovare pronto. Curioso di giocare insieme ad Arthur e Lopez"

20 settembre 2023 19:53

Iachini ricorda Kouamè: "Professionista serio e amato da tutti. Può migliorare ancora in fase realizzativa"

19 settembre 2023 18:54

Fiorentina penalizzata dalla Coppa d'Africa? Solo Kouamè certo. Duncan ha detto addio, Nzola ignorato

08 settembre 2023 18:23

Scugnizzo viola: "Siamo quelli di Genova, quelli di Vienna, o quelli visti ieri a Firenze?"

28 agosto 2023 13:08

Gazzetta: "Il Genoa ha fatto un sondaggio per Duncan, il centrocampista potrebbe lasciare Firenze"

27 agosto 2023 09:29

Da Bologna, Per Dominguez servono 15 milioni: Fiorentina deve cedere Duncan per liberare posto

19 luglio 2023 18:20

Da Empoli, Fiorentina può inserire Terzic o Duncan per arrivare a Parisi. Volontà di chiudere velocemente

07 luglio 2023 14:29

Tirreno, cinque giocatori a rischio per la prossima stagione, al Viola Park con le valigie

01 luglio 2023 11:20

Repubblica: "Le cessioni fanno il mercato della Fiorentina ma il rischio è il basso tesoretto"

23 giugno 2023 08:48

Corriere Dello Sport annuncia: "Igor e Duncan sembrerebbero non essere più nei piani della Fiorentina"

12 giugno 2023 14:34

Corriere dello Sport, Fiorentina al lavoro per i contratti: cinque i calciatori in scadenza a giugno 2024

11 giugno 2023 09:01

Probabile formazione: Venuti e Duncan titolari, Cerofolini tra i pali. Cabral guida l’attacco viola

21 maggio 2023 09:28

Dal centro sportivo, Cerofolini tra i pali, a destra Venuti e Duncan in mediana. Chance per Jovic

20 maggio 2023 19:44

Duncan: "Giovedì importante, Firenze lo sa. Insieme ai tifosi abbiamo fatto grandi cose, ci aiuteranno"

07 maggio 2023 21:10

Duncan assente con l'Inter perchè non al meglio della condizione. Rimane a Firenze per allenarsi

31 marzo 2023 19:06

Corriere dello Sport, Duncan vuole un posto contro la Juve: Barak o Bonaventura in panchina?

08 febbraio 2023 09:19

Duncan: "Ultimamente non ho giocato bene, oggi sono soddisfatto. Con la Roma per dare continuità"

12 gennaio 2023 20:51

Tuttosport, il Torino piomba su Duncan: sarà decisiva da qui a fine mese la sua volontà 

08 gennaio 2023 10:05

Tuttosport, Torino su Duncan: idea via in prestito secco o a titolo definitivo per 4 milioni  

07 gennaio 2023 09:18

Duncan nel mirino del Torino, il contratto in scadenza nel 2024 può abbassare pretese Fiorentina

05 gennaio 2023 19:05

Corriere dello Sport, Duncan può lasciare la Fiorentina: Empoli, Spezia e Cremonese su di lui

29 dicembre 2022 09:37

Offside Racism, Alfred Duncan e William Mendoza su Rai Gulp per la lotta contro il razzismo

23 dicembre 2022 15:59

Amatucci crea, segnano Duncan e Ikonè. Grave errore di Milenkovic fa segnare il Lugano. Jovic sciupa

21 dicembre 2022 18:45

Duncan, Castrovilli e Mandragora non presenti ad Arezzo. Per il numero dieci rientro graduale

01 dicembre 2022 15:12

Gazzetta dello Sport, Lo Spezia guarda in casa Fiorentina: chieste informazioni per Duncan e Kouamé

30 novembre 2022 11:13

De Zerbi parla di Duncan: "A Sassuolo amava giocare a piede invertito. In questo modo c'è più spazio"

18 novembre 2022 13:07

L’ennesima vergogna del calcio italiano. Arbitro palesemente di parte. Basta, non se ne può più

13 novembre 2022 22:06

Marelli: "Non è scandaloso dare il gol al Milan. Il dubbio è sul fallo su Duncan, su Terracciano regolare"

13 novembre 2022 21:05

Duncan: "Non è l'inizio di stagione che volevamo, ma le prestazioni stanno arrivando"

30 ottobre 2022 14:40

Probabile formazione: Bonaventura e Duncan a centrocampo. Tridente Ikone-Jovic-Kouame

30 ottobre 2022 08:30

Corriere dello Sport: "L'unico dubbio di formazione è il ballottaggio tra Duncan e Mandragora"

30 ottobre 2022 08:07

Duncan: "Nello spogliatoio mi chiamano Dumfries. Rispetto alla scorsa stagione ci è mancata serenità"

28 ottobre 2022 17:35

Centrocampo inesistente. Pareggio inutile, pochissime idee e quasi sempre le stesse. Urge cambio di rotta

17 ottobre 2022 23:32

SKY, Duncan favorito in cabina di regia: Italiano potrebbe far rifiatare Mandragora

17 ottobre 2022 17:54

I convocati della Fiorentina, Nico Gonzalez e Sottil non ci saranno, non partono per la Turchia

14 settembre 2022 14:19

Dal Centro Sportivo: torna a disposizione Duncan. Dubbi su Nico Gonzalez, Sottil e Zurkowski

13 settembre 2022 14:10

I convocati per Bologna-Fiorentina, Fuori Nico Gonzalez, Duncan e Zurkowski che restano a Firenze

10 settembre 2022 17:47

Dal centro sportivo: Nico Gonzalez e Duncan assenti all'allenamento mattutino della Fiorentina

07 settembre 2022 10:15

Nazione, Gonzalez verso il forfait, Duncan in dubbio. Rebus sugli esterni 

02 settembre 2022 10:15

Nazione, trasferta ad Udine, Gonzalez e Duncan ancora in dubbio. Cabral torna dal 1’

30 agosto 2022 10:00

Nemmeno con le mani riusciamo a segnare. Parisi e Stojanovic annullano Ikone e Saponara. Partita stregata

22 agosto 2022 13:42

Al fischio finale Italiano furioso con Duncan e Biraghi, il centrocampista non la prende bene e va via

21 agosto 2022 20:49

Nazione, Gonzalez c’è, Duncan anche. Dodo non è ancora al top, domenica potrebbe giocare Venuti

10 agosto 2022 09:03

Nazione, Duncan non ha ancora recuperato dal problema fisico: rischia di saltare la prima di A

07 agosto 2022 08:33

Nazione, Duncan rientra a Firenze, problema muscolare per lui: salta la trasferta in Spagna

04 agosto 2022 09:06

Duncan lascia il Ghana infuriato: "Mi ha umiliato e discriminato per anni, mi è servito lo psicologo"

28 maggio 2022 12:46

Tutti in piedi al Franchi, la Fiorentina vola in Europa. I viola battono la Juve 2-0

21 maggio 2022 22:45

Non potete fare sempre questo. Vi esaltate con le grandi e vi annullate con le squadrette. Spettacolo deprimente

16 maggio 2022 22:15

Pruzzo sicuro: "Duncan della Fiorentina sarebbe un titolare fisso nel centrocampo della Roma"

13 maggio 2022 19:24

Brovarone ammette: "La Fiorentina non ha due terzini di livelli che si muovono come animali"

03 maggio 2022 18:28

Duncan si é ripreso la Fiorentina, la sua duttilità viene ben utilizzata da Italiano

06 aprile 2022 09:30

Duncan: "Abito in Toscana da 14 anni, mi sento uno di qui ormai. Giochiamo anche per Commisso"

22 marzo 2022 13:01

Duncan: "Italiano ci fa andare oltre i nostri limiti. Tifosi fantastici, ci aiutavano nei momenti difficili"

22 marzo 2022 12:12

Duncan punzecchia Ikonè: "Conosciamo le sue qualità ma poteva fare meglio sull'occasione finale"

19 marzo 2022 21:23

La Fiorentina si allena ma Bonaventura non c'è, contro l'Inter gioca Duncan al suo posto

17 marzo 2022 15:04

Bonaventura rischia il forfait. Duncan si candida per una maglia da titolare contro l'Inter

17 marzo 2022 09:08

Duncan: "Avevamo preso la partita in mano, volevamo vincere a tutti i costi. Serve più concretezza"

06 marzo 2022 21:48

Duncan rassicura: "Ikonè e Cabral lavorano sodo. Sassuolo mia ex, non sarà partita come le altre"

18 febbraio 2022 17:11

Dal Ghana attaccano Duncan: "Ha rifiutato la Coppa d'Africa", la risposta: "Meglio non parlare"

20 gennaio 2022 17:57

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