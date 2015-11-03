Notizie Duncan Fiorentina

Duncan ricorda: "Italiano mi ha lasciato carisma, essere dominanti in campo e non venire sottomessi"
14 novembre 2025 11:42
L'ex centrocampista viola Duncan saluta il neo acquisto Hans Nicolussi Caviglia: "Goditi Firenze"
02 settembre 2025 21:38
Duncan: "Avevo l'accordo con Barone per il rinnovo, dopo la sua morte è cambiato tutto"
25 agosto 2024 21:37
Venezia, Duncan: "Non è stato facile fare questa scelta. Di Francesco è stato decisivo"
29 luglio 2024 16:30
Duncan è ufficialmente un nuovo giocatore del Venezia: "Convinto dal progetto e dal mister"
27 luglio 2024 11:21
Duncan sui suoi profili social saluta con un video ricordo: "Ciao Firenze"
26 luglio 2024 13:13
Di Marzio: "Duncan riparte dal Venezia. Sta svolgendo le visite mediche, pronto un triennale"
26 luglio 2024 12:30
Duncan verso l'Arabia? L'ex centrocampista della Fiorentina interessa ad Al Taawoun e Al Raed
15 luglio 2024 14:17
L'Udinese ci prova per Duncan, ma non è stata trovata l'intesa economica con l'ex centrocampista viola
11 luglio 2024 10:41
La Gazzetta dello Sport: "Il Venezia cerca rinforzi a centrocampo. Piace molto Alfred Duncan"
08 luglio 2024 15:54
La Fiorentina saluta Belotti, Faraoni, Maxime Lopez e Arthur: "Grazie per aver onorato la maglia viola"
30 giugno 2024 19:15
TMW: "C'è pessimismo per il rinnovo di Castrovilli, Duncan è destinato a cambiare squadra"
24 giugno 2024 11:59
Dalla Turchia: "Deciso il futuro di Duncan, molto vicino a diventare un nuovo giocatore del Trabzonspor"
23 giugno 2024 11:31
Dalla Turchia: "Il nuovo nome per il centrocampo del Trabzonspor? È Alfred Duncan della Fiorentina"
22 giugno 2024 15:20
Kouamé e Castrovilli tra i calciatori in scadenza più preziosi in Serie A. Anche Bonaventura e Duncan in top 20
01 giugno 2024 16:41
Dalla Spagna: "Occasione in casa Fiorentina, Celta Vigo in lizza con altri club per Duncan"
21 maggio 2024 16:07
Gazzetta, sarà rivoluzione nel centrocampo della Fiorentina. Arthur e Castrovilli via, Barak ha mercato. Jack in bilico
16 maggio 2024 08:50
La Repubblica, Duncan verso l'addio alla Fiorentina: difficilmente sarà attivata l'opzione per il rinnovo
28 aprile 2024 15:00
Nainggolan sicuro: "Guendouzi una pippa, meglio Duncan di lui. Isaksen non lo metto davanti a Nico Gonzalez"
11 aprile 2024 08:40
A giugno centrocampo da rifondare, Arthur e Lopez non verranno riscattati. Duncan verso l’addio
29 marzo 2024 08:15
Perchè Duncan non ha giocato? Problema fisico, nel riscaldamento ha fatto un provino per provare
15 febbraio 2024 17:58
Duncan fa il provino, riscaldamento sul terreno del Dall'Ara, problema fisico da testare?
14 febbraio 2024 18:43
Esiste una Fiorentina senza Arthur? Italiano prova la coppia Mandragora-Duncan davanti alla difesa
08 febbraio 2024 08:49
Arthur-Duncan, che coppia! I centrocampisti viola nella top 5 per recuperi nella metà campo avversaria
04 febbraio 2024 17:38
Non solo Bonaventura. Arthur, Duncan, M.Lopez. Sono tanti i casi da risolvere a centrocampo per la Fiorentina
27 gennaio 2024 18:50
Scugnizzo viola: “Un altro pari che puzza di sconfitta. Speriamo che la società prenda coscienza di quanto espresso da alcuni giocatori inutili ed intervenga sul mercato”
15 gennaio 2024 12:12
Sabatini: "Si parla molto degli acquisti del Milan ma Musah vale Duncan della Fiorentina"
15 dicembre 2023 22:36
Duncan non va neanche in panchina contro il Ferencvaros per una sindrome influenzale
14 dicembre 2023 18:14
L'ultima idea di Italiano, Duncan terzino destro per dar fiato a Kayode. A Roma il primo esperimento
13 dicembre 2023 13:49
Maxime Lopez è la nota negativa del centrocampo della Fiorentina: scolastico e sempre in orizzontale
22 novembre 2023 10:14
Corriere Fiorentino: “Duncan, silenzio della Fiorentina sul rinnovo. Kouame punta all’aumento”
17 novembre 2023 09:48
Duncan: "Mi aspetto una Lazio furiosa, ma noi dimostrare di esserci rialzati dopo Empoli"
30 ottobre 2023 20:40
Repubblica, Duncan si è ripreso la Fiorentina, adesso è a un passo dal rinnovo a vita con la viola
20 ottobre 2023 11:23
Duncan: "Vorrei rimanere a Firenze anche a fine carriera. Anno scorso ho messo davanti il bene della Fiorentina"
19 ottobre 2023 19:03
Iachini: "Duncan alla Fiorentina è merito mio, l'ho fatto prendere io. Arthur è un lusso per la squadra"
16 ottobre 2023 21:01
TMW, Fiorentina attenta: Duncan e Bonaventura in scadenza nel 2024 e Arthur è in prestito
11 ottobre 2023 12:38
Repubblica, Duncan si è preso la Fiorentina. A breve un incontro con la società per il rinnovo
05 ottobre 2023 11:22
Duncan gioisce: "Abbiamo una grande classifica. Felice per Nzola, aspettiamo il gol di Beltran"
02 ottobre 2023 23:21
Duncan: "Dovevamo segnare almeno tre gol nel primo tempo, siamo stati dei polli"
28 settembre 2023 21:33
Scugnizzo viola: “Quelle orrende magliette dell’Udinese, ci portano tre punti importantissimi. Giovedì tutti a Frosinone!”
25 settembre 2023 15:07
Duncan scherza: "Mister fammi giocare con Arthur e Maxime, sono in forma" Italiano: "Con loro non giochi"
21 settembre 2023 13:52
Duncan: "Ho iniziato bene, devo farmi trovare pronto. Curioso di giocare insieme ad Arthur e Lopez"
20 settembre 2023 19:53
Iachini ricorda Kouamè: "Professionista serio e amato da tutti. Può migliorare ancora in fase realizzativa"
19 settembre 2023 18:54
Fiorentina penalizzata dalla Coppa d'Africa? Solo Kouamè certo. Duncan ha detto addio, Nzola ignorato
08 settembre 2023 18:23
Scugnizzo viola: "Siamo quelli di Genova, quelli di Vienna, o quelli visti ieri a Firenze?"
28 agosto 2023 13:08
Gazzetta: "Il Genoa ha fatto un sondaggio per Duncan, il centrocampista potrebbe lasciare Firenze"
27 agosto 2023 09:29
Da Bologna, Per Dominguez servono 15 milioni: Fiorentina deve cedere Duncan per liberare posto
19 luglio 2023 18:20
Da Empoli, Fiorentina può inserire Terzic o Duncan per arrivare a Parisi. Volontà di chiudere velocemente
07 luglio 2023 14:29
Tirreno, cinque giocatori a rischio per la prossima stagione, al Viola Park con le valigie
01 luglio 2023 11:20
Repubblica: "Le cessioni fanno il mercato della Fiorentina ma il rischio è il basso tesoretto"
23 giugno 2023 08:48
Corriere Dello Sport annuncia: "Igor e Duncan sembrerebbero non essere più nei piani della Fiorentina"
12 giugno 2023 14:34
Corriere dello Sport, Fiorentina al lavoro per i contratti: cinque i calciatori in scadenza a giugno 2024
11 giugno 2023 09:01
Probabile formazione: Venuti e Duncan titolari, Cerofolini tra i pali. Cabral guida l’attacco viola
21 maggio 2023 09:28
Dal centro sportivo, Cerofolini tra i pali, a destra Venuti e Duncan in mediana. Chance per Jovic
20 maggio 2023 19:44
Duncan: "Giovedì importante, Firenze lo sa. Insieme ai tifosi abbiamo fatto grandi cose, ci aiuteranno"
07 maggio 2023 21:10
Duncan assente con l'Inter perchè non al meglio della condizione. Rimane a Firenze per allenarsi
31 marzo 2023 19:06
Corriere dello Sport, Duncan vuole un posto contro la Juve: Barak o Bonaventura in panchina?
08 febbraio 2023 09:19
Duncan: "Ultimamente non ho giocato bene, oggi sono soddisfatto. Con la Roma per dare continuità"
12 gennaio 2023 20:51
Tuttosport, il Torino piomba su Duncan: sarà decisiva da qui a fine mese la sua volontà
08 gennaio 2023 10:05
Tuttosport, Torino su Duncan: idea via in prestito secco o a titolo definitivo per 4 milioni
07 gennaio 2023 09:18
Duncan nel mirino del Torino, il contratto in scadenza nel 2024 può abbassare pretese Fiorentina
05 gennaio 2023 19:05
Corriere dello Sport, Duncan può lasciare la Fiorentina: Empoli, Spezia e Cremonese su di lui
29 dicembre 2022 09:37
Offside Racism, Alfred Duncan e William Mendoza su Rai Gulp per la lotta contro il razzismo
23 dicembre 2022 15:59
Amatucci crea, segnano Duncan e Ikonè. Grave errore di Milenkovic fa segnare il Lugano. Jovic sciupa
21 dicembre 2022 18:45
Duncan, Castrovilli e Mandragora non presenti ad Arezzo. Per il numero dieci rientro graduale
01 dicembre 2022 15:12
Gazzetta dello Sport, Lo Spezia guarda in casa Fiorentina: chieste informazioni per Duncan e Kouamé
30 novembre 2022 11:13
De Zerbi parla di Duncan: "A Sassuolo amava giocare a piede invertito. In questo modo c'è più spazio"
18 novembre 2022 13:07
L’ennesima vergogna del calcio italiano. Arbitro palesemente di parte. Basta, non se ne può più
13 novembre 2022 22:06
Marelli: "Non è scandaloso dare il gol al Milan. Il dubbio è sul fallo su Duncan, su Terracciano regolare"
13 novembre 2022 21:05
Duncan: "Non è l'inizio di stagione che volevamo, ma le prestazioni stanno arrivando"
30 ottobre 2022 14:40
Probabile formazione: Bonaventura e Duncan a centrocampo. Tridente Ikone-Jovic-Kouame
30 ottobre 2022 08:30
Corriere dello Sport: "L'unico dubbio di formazione è il ballottaggio tra Duncan e Mandragora"
30 ottobre 2022 08:07
Duncan: "Nello spogliatoio mi chiamano Dumfries. Rispetto alla scorsa stagione ci è mancata serenità"
28 ottobre 2022 17:35
Centrocampo inesistente. Pareggio inutile, pochissime idee e quasi sempre le stesse. Urge cambio di rotta
17 ottobre 2022 23:32
SKY, Duncan favorito in cabina di regia: Italiano potrebbe far rifiatare Mandragora
17 ottobre 2022 17:54
I convocati della Fiorentina, Nico Gonzalez e Sottil non ci saranno, non partono per la Turchia
14 settembre 2022 14:19
Dal Centro Sportivo: torna a disposizione Duncan. Dubbi su Nico Gonzalez, Sottil e Zurkowski
13 settembre 2022 14:10
I convocati per Bologna-Fiorentina, Fuori Nico Gonzalez, Duncan e Zurkowski che restano a Firenze
10 settembre 2022 17:47
Dal centro sportivo: Nico Gonzalez e Duncan assenti all'allenamento mattutino della Fiorentina
07 settembre 2022 10:15
Nazione, Gonzalez verso il forfait, Duncan in dubbio. Rebus sugli esterni
02 settembre 2022 10:15
Nazione, trasferta ad Udine, Gonzalez e Duncan ancora in dubbio. Cabral torna dal 1’
30 agosto 2022 10:00
Nemmeno con le mani riusciamo a segnare. Parisi e Stojanovic annullano Ikone e Saponara. Partita stregata
22 agosto 2022 13:42
Al fischio finale Italiano furioso con Duncan e Biraghi, il centrocampista non la prende bene e va via
21 agosto 2022 20:49
Nazione, Gonzalez c’è, Duncan anche. Dodo non è ancora al top, domenica potrebbe giocare Venuti
10 agosto 2022 09:03
Nazione, Duncan non ha ancora recuperato dal problema fisico: rischia di saltare la prima di A
07 agosto 2022 08:33
Nazione, Duncan rientra a Firenze, problema muscolare per lui: salta la trasferta in Spagna
04 agosto 2022 09:06
Duncan lascia il Ghana infuriato: "Mi ha umiliato e discriminato per anni, mi è servito lo psicologo"
28 maggio 2022 12:46
Tutti in piedi al Franchi, la Fiorentina vola in Europa. I viola battono la Juve 2-0
21 maggio 2022 22:45
Non potete fare sempre questo. Vi esaltate con le grandi e vi annullate con le squadrette. Spettacolo deprimente
16 maggio 2022 22:15
Pruzzo sicuro: "Duncan della Fiorentina sarebbe un titolare fisso nel centrocampo della Roma"
13 maggio 2022 19:24
Brovarone ammette: "La Fiorentina non ha due terzini di livelli che si muovono come animali"
03 maggio 2022 18:28
Duncan si é ripreso la Fiorentina, la sua duttilità viene ben utilizzata da Italiano
06 aprile 2022 09:30
Duncan: "Abito in Toscana da 14 anni, mi sento uno di qui ormai. Giochiamo anche per Commisso"
22 marzo 2022 13:01
Duncan: "Italiano ci fa andare oltre i nostri limiti. Tifosi fantastici, ci aiutavano nei momenti difficili"
22 marzo 2022 12:12
Duncan punzecchia Ikonè: "Conosciamo le sue qualità ma poteva fare meglio sull'occasione finale"
19 marzo 2022 21:23
La Fiorentina si allena ma Bonaventura non c'è, contro l'Inter gioca Duncan al suo posto
17 marzo 2022 15:04
Bonaventura rischia il forfait. Duncan si candida per una maglia da titolare contro l'Inter
17 marzo 2022 09:08
Duncan: "Avevamo preso la partita in mano, volevamo vincere a tutti i costi. Serve più concretezza"
06 marzo 2022 21:48
Duncan rassicura: "Ikonè e Cabral lavorano sodo. Sassuolo mia ex, non sarà partita come le altre"
18 febbraio 2022 17:11
Dal Ghana attaccano Duncan: "Ha rifiutato la Coppa d'Africa", la risposta: "Meglio non parlare"
20 gennaio 2022 17:57
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