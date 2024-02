Arthur-Duncan, che coppia! I centrocampisti viola nella top 5 per recuperi nella metà campo avversaria

Il CIES (Osservatorio del Calcio), un noto portale di ricerca di statistiche e dati riguardanti il calcio, ha pubblicato un report sulla quantità di palloni recuperati nella metà campo avversaria dai giocatori di Serie A con almeno 720 minuti disputati in campionato. Curiosamente, nella top 5 troviamo ben due calciatori della Fiorentina: al quinto posto Arthur, con 4.88 recuperi ogni 90′, mentre in cima alla classifica c’è Alfred Duncan, che con 5.76 recuperi a partita è in assoluto il giocatore di Serie A che riconquista più palloni nella metà campo avversaria.

Questo dato dimostra perfettamente quanto sia essenziale la coppia Arthur-Duncan nel centrocampo della Fiorentina: i due calciatori risultano estremamente efficaci per il gioco di Italiano, filtrando e riconquistando numerosi palloni in una posizione molto avanzata. Questa loro bravura permette alla squadra viola di mantenere il baricentro alto, rendendo più pericolosa la manovra nella metà campo avversaria. Attualmente, con il brasiliano fermo ai box e il ghanese in calo rispetto alle prime uscite stagionali, la Fiorentina sta avendo numerose difficoltà a centrocampo, e le prestazioni ne stanno risentendo molto, così come i risultati. Se avevamo dei dubbi sull’impressionante lavoro dei due centrocampisti, questo dato non fa altro che scioglierli del tutto: la Fiorentina ha decisamente bisogno dei suoi due pilastri in mezzo al campo.

