Pierozzi, parole al veleno sulla Fiorentina: "Negli ultimi 6 mesi non ho sentito fiducia, con Inzaghi sì"

Il terzino Niccolò Pierozzi ha lanciato una frecciatina alla Fiorentina, sottolineando come abbia sentito poca fiducia nei mesi a Firenze

Niccolò Pierozzi, terzino destro della Fiorentina in prestito alla Salernitana, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della partita contro il Torino, finita con un pareggio a reti bianche. Il classe 2001, autore di un'ottima partita che ha permesso alla squadra campana di portare a casa un preziosissimo punto in ottica salvezza, ha riservato alcune parole anche per la sua ex squadra, sottolineando come gli sia mancata la fiducia di mister Italiano nella prima parte di stagione.

Queste le sue parole: "E’ stato fondamentale mantenere la porta inviolata. Venivamo da qualche prestazione con qualche gol di troppo subito, il Torino è forte soprattutto in casa loro. Siamo stati compatti, siamo contenti e da qui si riparte. Boateng? La sua esperienza si è vista, in due giorni ci ha già trasmesso tantissimo, Ha vinto tutto, giocare accanto a lui è più facile. Ora andiamo avanti con lui, con tutta la squadra e proviamo l’impresa. Ci è mancato qualcosa in avanti, ma siamo a parità di occasioni. Se facciamo gol cambia tutto, ma arriveranno. Questa è la prima in cui non si segna, ma guardiamo avanti. Come mi trovo con Inzaghi? Fondamentale sentire la fiducia del mister. Venivo da sei mesi in cui ne avevo vista poca, io mi faccio trovare pronto. Crediamo nell’impresa, nessuno ha mai detto nulla di negativo. Mancano tantissime partite e le squadre davanti a noi stalli ma adesso tocca a noi". Le riporta TMW.