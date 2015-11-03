Labaro Viola

Notizie Pierozzi Fiorentina

Edoardo Pierozzi ha firmato un triennale con il Benevento, ha fatto le giovanili alla Fiorentina

03 luglio 2025 15:56

Pierozzi lascia la Fiorentina, il Palermo ha depositato il suo contratto in Lega e giocherà il campionato con i rosaneri

25 luglio 2024 19:15

Pedullà annuncia: "Accordo totale tra Fiorentina e Palermo per il trasferimento di Niccolò Pierozzi"

22 luglio 2024 12:52

Dalla Sicilia riportano: "Pierozzi al Palermo non si sblocca, manca l'ok per il trasferimento in rosanero"

21 luglio 2024 13:26

Da Palermo, La Fiorentina vuole più di 3 milioni per Pierozzi: si cerca l'intesa. C'è già accordo con il terzino

16 luglio 2024 18:56

Primo allenamento della Fiorentina aperto ai tifosi al Viola Park: assenti Ikonè, Nzola, Pierozzi e Sabiri

10 luglio 2024 18:31

Pierozzi venduto a titolo definitivo dalla Fiorentina. Bocciato da Palladino, sarà del Palermo

07 luglio 2024 12:00

Di Marzio annuncia: "La Fiorentina ha venduto Pierozzi al Palermo in serie B"

07 luglio 2024 00:11

TuttoSport: "Pierozzi potrebbe ritrovare Inzaghi, lo vuole il Pisa, c'è da battere la concorrenza della Salernitana"

18 giugno 2024 10:37

QS, Il Pisa cerca un terzino e guarda in casa Fiorentina: Pierozzi è un obiettivo

15 giugno 2024 17:41

Da Salerno: "La Salernitana potrebbe chiedere nuovamente Pierozzi in prestito alla Fiorentina"

13 giugno 2024 18:00

Salernitana-Empoli, serataccia per Pierozzi: sostituito al 40' per un problema alla caviglia sinistra

09 febbraio 2024 23:41

Pierozzi, parole al veleno sulla Fiorentina: "Negli ultimi 6 mesi non ho sentito fiducia, con Inzaghi sì"

04 febbraio 2024 16:47

TMW, Verona chiede 12 milioni per Ngonge. Fiorentina può colmare distanza inserendo Pierozzi

06 gennaio 2024 18:43

Secolo XIX, Pierozzi più lontano dallo Spezia. La priorità dei liguri è un terzino a sinistra

28 dicembre 2023 15:30

Pierozzi lascerà la Fiorentina a gennaio, sul terzino fiorentino ci sono Verona, Salernitana e Cremonese

27 dicembre 2023 13:16

Nazione, Pierozzi verso lo Spezia. Per farlo crescere anche Infantino andrà via in prestito

21 dicembre 2023 09:46

Nazione, Pierozzi e Infantino in uscita. Barak reclama più spazio. Sottil vuole restare. Kouame? Italiano ci punta

07 dicembre 2023 09:58

Corriere dello Sport, Dodò non tornerà prima di marzo, Pierozzi bocciato, non è considerato adatto agli standard 

05 dicembre 2023 09:51

TMW, Tutto fermo per rinnovo di Pierozzi. C'è opzione per allungare contratto fino al 2025

21 novembre 2023 18:49

Corriere dello Sport, Pierozzi via dalla Fiorentina a gennaio? C’è l’ipotesi anche a titolo definitivo

20 novembre 2023 09:49

Corriere dello Sport avvisa: "Mina e Pierozzi, il loro futuro alla Fiorentina in bilico? Dubbi fisici"

17 novembre 2023 09:54

Convocati Fiorentina per la Juventus: Pierozzi si ferma, Kayode non recupera, Parisi c'è

04 novembre 2023 18:42

Pierozzi, il suo sogno si realizza: alla sua famiglia ha deciso di regalare la maglia dell’esordio 

28 ottobre 2023 09:28

Barone: "Arthur? Vedremo se riscattarlo. Sulla destra rimaniamo con Kayode-Pierozzi"

27 ottobre 2023 17:53

Pierozzi commenta l'esordio: "Emozione incredibile, sono stati mesi complicati, inizia la mia stagione"

27 ottobre 2023 13:35

Problemi terzini: Parisi sta bene, Biraghi da rivalutare. Pierozzi è indietro e Quarta non vuole fare il terzino

27 ottobre 2023 12:04

Comuzzo e Pierozzi, giovani viola crescono. Fiorentina in piena emergenza a destra dopo l’infortunio di Kayode 

27 ottobre 2023 09:20

Scocca l'ora di Pierozzi? Italiano: "Vogliamo farlo crescere, Kayode non può farle tutte"

25 ottobre 2023 17:45

Finalmente Pierozzi: schierato dal primo con la Fiorentina Primavera. Buona prestazione del terzino

21 ottobre 2023 18:35

Nazione, ottime notizie per la Fiorentina: Dodò fa grandi progressi, Pierozzi rientra e Christensen quasi

16 ottobre 2023 10:48

Infermeria Fiorentina: Pierozzi si allena in gruppo, Mina e Christensen ancora a parte

15 ottobre 2023 08:18

Allenamenti al Viola Park, Pierozzi è tornato in gruppo: da domani due giorni di riposo 

14 ottobre 2023 08:36

L’allarme del Corriere Fiorentino: “Pierozzi ancora out, guaio all’inguine ieri a Villa Stuart. Slitta il rientro”

28 settembre 2023 09:17

Pierozzi è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo. Prosegue il programma di recupero del terzino

25 settembre 2023 18:19

Dodò stagione finita, come sta Pierozzi? Il terzino destro si allena ancora a parte, tornerà fra un mese

25 settembre 2023 16:53

Nzola è ufficiale alla Fiorentina. Allo Spezia possono finire Pierozzi ed Corradini

11 agosto 2023 08:03

TMW, Nzola alla Fiorentina, siamo ai dettagli. Si tratta sui 12 milioni più Pierozzi in prestito

07 agosto 2023 11:07

Report medico Fiorentina: Terracciano rimasto a Firenze per contusione toracica contro Stella Rossa

01 agosto 2023 19:43

Report medico: Jovic out con il Catanzaro per contusione alla tibia. Fuori anche Sottil e Pierozzi

23 luglio 2023 17:55

Pierozzi in sedia a rotelle a Fanfani, la Fiorentina fa chiarezza: "Visita per problemi addominali"

21 luglio 2023 18:57

Formazione della Fiorentina contro la Primavera: Pierozzi in difesa, Kokorin e Munteanu titolari

15 luglio 2023 19:09

Gazzetta, Gendrey primo nome per sostituire Venuti: su quella fascia c'è anche Pierozzi

12 luglio 2023 08:57

Repubblica: "Pierozzi verrà valutato da Italiano. In caso di conferma sarà l'alternativa a Dodò"

19 giugno 2023 11:52

Nazione, Pierozzi e Munteanu si giocheranno le loro carte, si cerca la cessione per Kokorin

14 giugno 2023 10:00

Nazione, Kayode-Pierozzi sono il post Venuti: Firenze la culla dei baby campioni in rampa di lancio

16 aprile 2023 10:24

Pierozzi ancora protagonista con la Reggina: il terzino segna, ma il Benevento riacciuffa gli amaranto nel finale

15 aprile 2023 16:45

Amelia esalta Pierozzi: "Come Di Lorenzo, è perfetto per Italiano. Sarà alla Fiorentina l'anno prossimo"

28 marzo 2023 12:48

Pierozzi continua a stupire anche con l'Italia: "Che emozione l'esordio, incornicerò la maglia"

25 marzo 2023 14:00

Nicolato incorona Pierozzi: "Ragazzo perfetto nei comportamenti, domani giocherà titolare, sta bene"

23 marzo 2023 15:47

Il video del gol di Pierozzi contro il Modena. Il terzino della Fiorentina ha segnato il gol del vantaggio

25 febbraio 2023 21:29

Reggina torna alla vittoria nel segno di Pierozzi: il terzino della Fiorentina ancora protagonista con un gol

25 febbraio 2023 18:56

Pierozzi racconta Aquilani: "La qualità maggiore è come si pone. Studia tanto, sa gestire i momenti"

26 gennaio 2023 12:48

Pierozzi spiega: "Italiano chiede ai terzini di entrare nel campo, Inzaghi invece chiede ampiezza"

20 gennaio 2023 12:45

Pierozzi: "Sogno la Fiorentina, il mio modello è Di Lorenzo. Quella di Montella la Viola più bella"

19 gennaio 2023 21:57

Stasera Niccolò Pierozzi a Passione Fiorentina in diretta su Twitch e su Labaro Viola dalle 21

19 gennaio 2023 16:15

Per Edoardo Pierozzi c'è la fila in Serie C: su di lui ci sono Juve Stabia, Virtus Entella e Pro Vercelli

03 gennaio 2023 20:41

Pierozzi si impone con la Reggina, Agostinelli e Dutu non convincono e torneranno alla Fiorentina

27 dicembre 2022 20:07

Sportitalia, la Fiorentina prende tempo sul rinnovo di Biraghi, si spinge invece per Amrabat

22 dicembre 2022 21:27

Cor. Fio., la Fiorentina comunica a Venuti che il contratto non verrà rinnovato, probabile addio subito

22 dicembre 2022 13:11

Cor. Sport, la Fiorentina scarica Venuti, il contratto non verrà rinnovato. Il vice Dodò sarà Pierozzi

21 dicembre 2022 12:48

Pierozzi: "Sogno di andare in serie A con la Reggina, poi penserò alla Fiorentina"

15 dicembre 2022 14:31

Pierozzi brilla in Serie B: è nella top 11 Next Gen. Sarà il futuro della fascia destra della Fiorentina?

22 novembre 2022 20:25

Edoardo Pierozzi a Palermo in prestito con dirititto di riscatto. C'è il controriscatto per la Fiorentina

29 luglio 2022 18:51

Nazione, Palermo nel caos, Edoardo Pierozzi salta? La Fiorentina ha già chiesto delucidazioni

28 luglio 2022 08:38

Ufficiale: inizia la nuova avventura di Niccolò Pierozzi e Dutu alla Reggina. Depositati i contratti

21 luglio 2022 12:05

Pedullà: "Niccolò Pierozzi e Agostinelli alla Reggina: operazione in dirittura d'arrivo"

17 luglio 2022 18:41

Alfredo Pedullà in esclusiva: "Pierozzi molto vicino al Benevento. Si chiuede nelle prossime ore"

12 luglio 2022 00:40

"Voglio essere Callejon" Niccolò Pierozzi ora alla Pro Patria vuole tornare alla Fiorentina

14 dicembre 2021 12:14

Primavera, succede di tutto in campo, al 13' Fiorentina di nuovo avanti contro l'Ascoli

03 aprile 2021 12:27

N. Pierozzi: "Dura non vedere i miei compagni di squadra. Sto studiando per la maturità"

28 marzo 2020 13:18

Bigica: "Potevamo fare il terzo gol ma abbiamo disputato una grande partita. L'infortunio di N. Pierozzi..."

06 marzo 2020 18:57

E. Pierozzi: "È bellissimo raggiungere nuovamente la finale. La gara è andata proprio come l'avevamo preparata"

19 febbraio 2020 20:01

Primavera, Sassuolo-Fiorentina finisce 0-0. Un pareggio che non muove la classifica dei viola

07 dicembre 2019 20:39

Bigìca amareggiato: "Noi sfortunati, dovevamo chiudere il match. In supercoppa avrò Montiel.."

23 ottobre 2019 19:56

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