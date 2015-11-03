Notizie Pierozzi Fiorentina

Edoardo Pierozzi ha firmato un triennale con il Benevento, ha fatto le giovanili alla Fiorentina
03 luglio 2025 15:56
Pierozzi lascia la Fiorentina, il Palermo ha depositato il suo contratto in Lega e giocherà il campionato con i rosaneri
25 luglio 2024 19:15
Pedullà annuncia: "Accordo totale tra Fiorentina e Palermo per il trasferimento di Niccolò Pierozzi"
22 luglio 2024 12:52
Dalla Sicilia riportano: "Pierozzi al Palermo non si sblocca, manca l'ok per il trasferimento in rosanero"
21 luglio 2024 13:26
Da Palermo, La Fiorentina vuole più di 3 milioni per Pierozzi: si cerca l'intesa. C'è già accordo con il terzino
16 luglio 2024 18:56
Primo allenamento della Fiorentina aperto ai tifosi al Viola Park: assenti Ikonè, Nzola, Pierozzi e Sabiri
10 luglio 2024 18:31
Pierozzi venduto a titolo definitivo dalla Fiorentina. Bocciato da Palladino, sarà del Palermo
07 luglio 2024 12:00
Di Marzio annuncia: "La Fiorentina ha venduto Pierozzi al Palermo in serie B"
07 luglio 2024 00:11
TuttoSport: "Pierozzi potrebbe ritrovare Inzaghi, lo vuole il Pisa, c'è da battere la concorrenza della Salernitana"
18 giugno 2024 10:37
QS, Il Pisa cerca un terzino e guarda in casa Fiorentina: Pierozzi è un obiettivo
15 giugno 2024 17:41
Da Salerno: "La Salernitana potrebbe chiedere nuovamente Pierozzi in prestito alla Fiorentina"
13 giugno 2024 18:00
Salernitana-Empoli, serataccia per Pierozzi: sostituito al 40' per un problema alla caviglia sinistra
09 febbraio 2024 23:41
Pierozzi, parole al veleno sulla Fiorentina: "Negli ultimi 6 mesi non ho sentito fiducia, con Inzaghi sì"
04 febbraio 2024 16:47
TMW, Verona chiede 12 milioni per Ngonge. Fiorentina può colmare distanza inserendo Pierozzi
06 gennaio 2024 18:43
Secolo XIX, Pierozzi più lontano dallo Spezia. La priorità dei liguri è un terzino a sinistra
28 dicembre 2023 15:30
Pierozzi lascerà la Fiorentina a gennaio, sul terzino fiorentino ci sono Verona, Salernitana e Cremonese
27 dicembre 2023 13:16
Nazione, Pierozzi verso lo Spezia. Per farlo crescere anche Infantino andrà via in prestito
21 dicembre 2023 09:46
Nazione, Pierozzi e Infantino in uscita. Barak reclama più spazio. Sottil vuole restare. Kouame? Italiano ci punta
07 dicembre 2023 09:58
Corriere dello Sport, Dodò non tornerà prima di marzo, Pierozzi bocciato, non è considerato adatto agli standard
05 dicembre 2023 09:51
TMW, Tutto fermo per rinnovo di Pierozzi. C'è opzione per allungare contratto fino al 2025
21 novembre 2023 18:49
Corriere dello Sport, Pierozzi via dalla Fiorentina a gennaio? C’è l’ipotesi anche a titolo definitivo
20 novembre 2023 09:49
Corriere dello Sport avvisa: "Mina e Pierozzi, il loro futuro alla Fiorentina in bilico? Dubbi fisici"
17 novembre 2023 09:54
Convocati Fiorentina per la Juventus: Pierozzi si ferma, Kayode non recupera, Parisi c'è
04 novembre 2023 18:42
Pierozzi, il suo sogno si realizza: alla sua famiglia ha deciso di regalare la maglia dell’esordio
28 ottobre 2023 09:28
Barone: "Arthur? Vedremo se riscattarlo. Sulla destra rimaniamo con Kayode-Pierozzi"
27 ottobre 2023 17:53
Pierozzi commenta l'esordio: "Emozione incredibile, sono stati mesi complicati, inizia la mia stagione"
27 ottobre 2023 13:35
Problemi terzini: Parisi sta bene, Biraghi da rivalutare. Pierozzi è indietro e Quarta non vuole fare il terzino
27 ottobre 2023 12:04
Comuzzo e Pierozzi, giovani viola crescono. Fiorentina in piena emergenza a destra dopo l’infortunio di Kayode
27 ottobre 2023 09:20
Scocca l'ora di Pierozzi? Italiano: "Vogliamo farlo crescere, Kayode non può farle tutte"
25 ottobre 2023 17:45
Finalmente Pierozzi: schierato dal primo con la Fiorentina Primavera. Buona prestazione del terzino
21 ottobre 2023 18:35
Nazione, ottime notizie per la Fiorentina: Dodò fa grandi progressi, Pierozzi rientra e Christensen quasi
16 ottobre 2023 10:48
Infermeria Fiorentina: Pierozzi si allena in gruppo, Mina e Christensen ancora a parte
15 ottobre 2023 08:18
Allenamenti al Viola Park, Pierozzi è tornato in gruppo: da domani due giorni di riposo
14 ottobre 2023 08:36
L’allarme del Corriere Fiorentino: “Pierozzi ancora out, guaio all’inguine ieri a Villa Stuart. Slitta il rientro”
28 settembre 2023 09:17
Pierozzi è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo. Prosegue il programma di recupero del terzino
25 settembre 2023 18:19
Dodò stagione finita, come sta Pierozzi? Il terzino destro si allena ancora a parte, tornerà fra un mese
25 settembre 2023 16:53
Nzola è ufficiale alla Fiorentina. Allo Spezia possono finire Pierozzi ed Corradini
11 agosto 2023 08:03
TMW, Nzola alla Fiorentina, siamo ai dettagli. Si tratta sui 12 milioni più Pierozzi in prestito
07 agosto 2023 11:07
Report medico Fiorentina: Terracciano rimasto a Firenze per contusione toracica contro Stella Rossa
01 agosto 2023 19:43
Report medico: Jovic out con il Catanzaro per contusione alla tibia. Fuori anche Sottil e Pierozzi
23 luglio 2023 17:55
Pierozzi in sedia a rotelle a Fanfani, la Fiorentina fa chiarezza: "Visita per problemi addominali"
21 luglio 2023 18:57
Formazione della Fiorentina contro la Primavera: Pierozzi in difesa, Kokorin e Munteanu titolari
15 luglio 2023 19:09
Gazzetta, Gendrey primo nome per sostituire Venuti: su quella fascia c'è anche Pierozzi
12 luglio 2023 08:57
Repubblica: "Pierozzi verrà valutato da Italiano. In caso di conferma sarà l'alternativa a Dodò"
19 giugno 2023 11:52
Nazione, Pierozzi e Munteanu si giocheranno le loro carte, si cerca la cessione per Kokorin
14 giugno 2023 10:00
Nazione, Kayode-Pierozzi sono il post Venuti: Firenze la culla dei baby campioni in rampa di lancio
16 aprile 2023 10:24
Pierozzi ancora protagonista con la Reggina: il terzino segna, ma il Benevento riacciuffa gli amaranto nel finale
15 aprile 2023 16:45
Amelia esalta Pierozzi: "Come Di Lorenzo, è perfetto per Italiano. Sarà alla Fiorentina l'anno prossimo"
28 marzo 2023 12:48
Pierozzi continua a stupire anche con l'Italia: "Che emozione l'esordio, incornicerò la maglia"
25 marzo 2023 14:00
Nicolato incorona Pierozzi: "Ragazzo perfetto nei comportamenti, domani giocherà titolare, sta bene"
23 marzo 2023 15:47
Il video del gol di Pierozzi contro il Modena. Il terzino della Fiorentina ha segnato il gol del vantaggio
25 febbraio 2023 21:29
Reggina torna alla vittoria nel segno di Pierozzi: il terzino della Fiorentina ancora protagonista con un gol
25 febbraio 2023 18:56
Pierozzi racconta Aquilani: "La qualità maggiore è come si pone. Studia tanto, sa gestire i momenti"
26 gennaio 2023 12:48
Pierozzi spiega: "Italiano chiede ai terzini di entrare nel campo, Inzaghi invece chiede ampiezza"
20 gennaio 2023 12:45
Pierozzi: "Sogno la Fiorentina, il mio modello è Di Lorenzo. Quella di Montella la Viola più bella"
19 gennaio 2023 21:57
Stasera Niccolò Pierozzi a Passione Fiorentina in diretta su Twitch e su Labaro Viola dalle 21
19 gennaio 2023 16:15
Per Edoardo Pierozzi c'è la fila in Serie C: su di lui ci sono Juve Stabia, Virtus Entella e Pro Vercelli
03 gennaio 2023 20:41
Pierozzi si impone con la Reggina, Agostinelli e Dutu non convincono e torneranno alla Fiorentina
27 dicembre 2022 20:07
Sportitalia, la Fiorentina prende tempo sul rinnovo di Biraghi, si spinge invece per Amrabat
22 dicembre 2022 21:27
Cor. Fio., la Fiorentina comunica a Venuti che il contratto non verrà rinnovato, probabile addio subito
22 dicembre 2022 13:11
Cor. Sport, la Fiorentina scarica Venuti, il contratto non verrà rinnovato. Il vice Dodò sarà Pierozzi
21 dicembre 2022 12:48
Pierozzi: "Sogno di andare in serie A con la Reggina, poi penserò alla Fiorentina"
15 dicembre 2022 14:31
Pierozzi brilla in Serie B: è nella top 11 Next Gen. Sarà il futuro della fascia destra della Fiorentina?
22 novembre 2022 20:25
Edoardo Pierozzi a Palermo in prestito con dirititto di riscatto. C'è il controriscatto per la Fiorentina
29 luglio 2022 18:51
Nazione, Palermo nel caos, Edoardo Pierozzi salta? La Fiorentina ha già chiesto delucidazioni
28 luglio 2022 08:38
Ufficiale: inizia la nuova avventura di Niccolò Pierozzi e Dutu alla Reggina. Depositati i contratti
21 luglio 2022 12:05
Pedullà: "Niccolò Pierozzi e Agostinelli alla Reggina: operazione in dirittura d'arrivo"
17 luglio 2022 18:41
Alfredo Pedullà in esclusiva: "Pierozzi molto vicino al Benevento. Si chiuede nelle prossime ore"
12 luglio 2022 00:40
"Voglio essere Callejon" Niccolò Pierozzi ora alla Pro Patria vuole tornare alla Fiorentina
14 dicembre 2021 12:14
Primavera, succede di tutto in campo, al 13' Fiorentina di nuovo avanti contro l'Ascoli
03 aprile 2021 12:27
N. Pierozzi: "Dura non vedere i miei compagni di squadra. Sto studiando per la maturità"
28 marzo 2020 13:18
Bigica: "Potevamo fare il terzo gol ma abbiamo disputato una grande partita. L'infortunio di N. Pierozzi..."
06 marzo 2020 18:57
E. Pierozzi: "È bellissimo raggiungere nuovamente la finale. La gara è andata proprio come l'avevamo preparata"
19 febbraio 2020 20:01
Primavera, Sassuolo-Fiorentina finisce 0-0. Un pareggio che non muove la classifica dei viola
07 dicembre 2019 20:39
Bigìca amareggiato: "Noi sfortunati, dovevamo chiudere il match. In supercoppa avrò Montiel.."
23 ottobre 2019 19:56
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