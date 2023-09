Pierozzi è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo. Prosegue il programma di recupero del terzino

La Fiorentina è scesa in campo per preparare la trasferta di giovedì a Frosinone dopo il successo di ieri contro l’Udinese. Ieri nel corso del match si è fermato Dodò che dovrà stare fuori a lungo per la lesione al legamento crociato (stagione compromessa per il brasiliano) e per questo motivo i riflettori si sono di nuovo accesi su Niccolò Pierozzi. Il terzino italiano ha avuto dei problemi fisici nel corso della preparazione estiva ma oggi, secondo quanto appreso dalla redazione di Labaro Viola ha preso parte, per la prima volta, all’allenamento con il resto della squadra agli ordini di Vincenzo Italiano. Prosegue quindi il suo recupero che diventa di importanza vitale dopo il brutto infortunio di Dodò: Kayode-Pierozzi sarà la nuova coppia difensiva per la fascia destra.

PIEROZZI SARA’ IL VICE KAYODE DOPO L’INFORTUNIO DI DODO?