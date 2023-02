Reggina torna alla vittoria nel segno di Pierozzi: il terzino della Fiorentina ancora protagonista con un gol

Torna alla vittoria la Reggina dopo cinque partite senza i tre punti: gli amaranto hanno portato a casa la partita con il Modena per 2-1 in un campionato di Serie B sempre più aperto nelle zone alte della classifica. Degna di nota la prestazione del terzino destro Niccolò Pierozzi in prestito al club calabrese proprio dalla Fiorentina: è suo il gol che apre le marcature al Granillo e permette ai suoi di passare in vantaggio per raggiungere poi la vittoria finale.

