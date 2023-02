Donati: “Fiorentina deve aspettare Dodò perchè ha qualità. Può esserci appagamento dopo scorsa stagione”

L’ex calciatore Massimo Donati ha parlato ai microfoni di Radio Bruno soffermandosi sulle difficoltà della Fiorentina in campionato e sul terzino brasiliano Dodò. Ecco le sue parole:

“Difficoltà Fiorentina in campionato? Ho sentito un aggettivo giusto sulla stagione della Fiorentina: quello di quest’anno non è un campionato giusto rispetto all’anno scorso e chiaramente può esserci un po’ di appagamento. Pensare che fosse facile anche questa stagione ma in realtà non è così. Da fuori possiamo fare solo supposizione ma la cosa certa è che non riesce a raggiungere risultati: quando arrivano le coppe cambia tutto perchè sono partite da dentro o fuori e si può ottenere il salto di livello.

Dodo? Quando ci sono giocatori che vengono da fuori c’è bisogno di tempo perchè in Italia si guarda l’aspetto tattico. Normale che uno possa andare in difficoltà ma uno con le sue qualità deve essere aspettato.

Verona? L’ho visto recentemente ed è in fiducia dopo un inizio disastroso. Ci credono veramente nella salvezza: la Fiorentina deve stare attenta perchè non è una squadra abbattuta.”

