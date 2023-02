Italiano: “Spero che il successo col Braga porti entusiasmo. Verona temibile, dobbiamo risalire la classifica”

A due giorni dalla sfida contro l’Hellas Verona, Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha così parlato ai canali ufficiali del club viola, iniziando il suo intervento dal successo di giovedì contro il Braga: “Penso abbia portato una grande soddisfazione a tutti. Questo traguardo era un obiettivo e ci siamo riusciti con grande merito. Siamo tutti contenti, mi auguro porti ai ragazzi grande entusiasmo, abbiamo bisogno di lavorare con serenità e ripartire in campionato”.

Poi ha proseguito: “Un giorno di riposo in più è importante. Perché queste partite non le abbiamo preparate bene, un giorno in più ci permette di stare attenti a tutto. Poi permette di prepararla bene anche fisicamente, affrontiamo una squadra temibile che ha bisogno di far punti”. E sulla formazione allenata da Zaffaroni: “È molto temibile, specie in casa. È ripartito, è in un grande momento e dobbiamo controbattere una squadra che ci darà filo da torciere. Anche noi dobbiamo ottenere punti e scalare posizioni, sarà una gara difficile tra due squadre che vogliono vincere. Aspettiamoci di tutto. Propone da qualche anno un certo tipo di calcio, aggressivo e fatto di tanti uomo contro uomo. Ripartono e attaccano l’area con ferocia. Mi aspetto questo Hellas, sappiamo che se non affrontiamo il match con la giusta attenzione possiamo andare in difficoltà”.

Infine, sull’importanza di ritrovare la vittoria: “Lo diciamo da tanto tempo, dobbiamo accelerare in campionato e guadagnare qualche posizione. Non siamo contenti di ciò che stiamo facendo in Serie A. Spesso ci abbiamo messo del nostro, ma la verità è che dobbiamo iniziare a far punti e a risalire la classifica, già da lunedì. Prepariamoci a una partita ricca di insidie”.