Calamai rivela: “L’Empoli potrebbe cedere opzione per Baldanzi alla Fiorentina a fine stagione”

Questo quanto scrive il giornalista fiorentino Luca Calamai sul Brivido Sportivo riguardo l’interesse della Fiorentina per Parisi:

“La prossima estate il direttore generale della Fiorentina Joe Barone e il presidente dell’Empoli Corsi avranno materiale interessante sul quale dialogare. In casa Empoli non c’è solo Parisi per la Fiorentina. L’altro gioiello di casa Empoli si chiama Tommaso Baldanzi, classe 2003 nato a Castelfiorentino a pochi chilometri da Firenze, ma che ha scelto l’Empoli e questo dovrebbe far riflettere Barone e i responsabili del settore giovanile viola. Non c’è nessuna intenzione di vendere Baldanzi, almeno per la prossima stagione ma Corsi potrebbe essere interessato a cedere un’opzione sul suo cartellino. Vediamo se la Fiorentina si farà avanti con una proposta concreta”

