Cassano: “Vlahovic alla Juventus non ha superato 15 gol, alla Fiorentina ne aveva fatti 17 in 4 mesi”

Antonio Cassano, nel corso della Bobo Tv in diretta su Twitch, ha parlato delle difficoltà di Vlahovic con la maglia della Juventus, le sue parole:

“Vlahovic non c’entra nulla con quello che fa la Juventus, non ha mai superato i 15 gol in un anno mentre alla Fiorentina in 4 mesi aveva fatto 17 gol. In questo condizioni poverino è buttato all’impazzata, l’ho visto giocare contro lo Spezia e mi si è fatto il cuore piccolo, gli hanno solo dato palloni alla carlona, lui sbraccia e lo capisco perchè si rompe le scatole, non gli danno mai una palla pulita, non lo imbuca nessuno quando allunga la squadra, solo Di Maria e Parades lo cercano”

